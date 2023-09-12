ພິເສດອອກໃໝ່ Roubaix SL8 Endurance Road Bike

Specialized ໄດ້ເປີດເຜີຍລົດຖີບລົດ Roubaix endurance ລຸ້ນລ່າສຸດຂອງຕົນ, ເອີ້ນວ່າ Roubaix SL8. ຮູບແບບໃຫມ່ນີ້ມີຢູ່ໃນທາງເລືອກ spec ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເປັນຜູ້ສືບທອດຂອງ Tarmac SL8. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີ Roubaix SL7 ທີ່ຜ່ານມາ, Specialized ຕ້ອງການເອົາຮູບແບບການບິນຊັ້ນນໍາຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຊື່ດຽວກັນ.
Roubaix ໄດ້ເປັນຕົວຫຼັກໃນສາຍຂອງ Specialized ເກືອບສອງທົດສະວັດແລ້ວ, ດ້ວຍກອບຂອງເສັ້ນໄຍກາກບອນ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ suspension Futureshock ທີ່ມີນະວັດຕະກໍາ. ມັນໄດ້ຮັບຊື່ສຽງໃນເວລາທີ່ Peter Sagan ຂີ່ມັນໄປສູ່ໄຊຊະນະທີ່ Paris-Roubaix ໃນປີ 2016. ພິເສດອ້າງວ່າ Roubaix SL8 ເປັນລົດຖີບທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນປະເພດເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມອົດທົນ, ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທາງອາກາດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ກໍາຈັດສີ່ວັດຂອງການລາກ.
ເພື່ອບັນລຸການປັບປຸງທາງອາກາດ, Roubaix SL8 ມີຮູບຮ່າງຂອງສ້ອມໃຫມ່, ປັບປຸງການອອກແບບທໍ່ລົງ, ແລະການຫຼຸດລົງຂອງບ່ອນນັ່ງ. ພິເສດຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງນ້ໍາຫນັກຂອງກອບ 50 ກຼາມໂດຍຜ່ານການເພີ່ມປະສິດທິພາບການວາງເສັ້ນໄຍກາກບອນ. ເລຂາຄະນິດຂອງກອບຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ຍົກເວັ້ນການເພີ່ມຄວາມສູງ 10 ມມຢູ່ດ້ານຫນ້າເພື່ອຮອງຮັບລະບົບ suspension Future Shock ໃຫມ່.
ເວົ້າເຖິງ Future Shock, Roubaix SL8 ແນະນຳແພລດຟອມ Future Shock 3.0 ໃໝ່. ລະບົບ suspension ດ້ານຫນ້ານີ້ສະຫນອງ 20mm ຂອງການເດີນທາງແລະ 30mm ຂອງການປັບຄວາມສູງ stack, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສະດວກສະບາຍແລະການປະຕິບັດຕາມ. ມັນມາຢູ່ໃນສາມລະດັບ spec ແລະສະເຫນີຫ້າອັດຕາພາກຮຽນ spring ແລະເຄື່ອງຊັກຜ້າກ່ອນການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການປັບແຕ່ງ. ໜ່ວຍ 3.3 ດ້ານເທິງແມ່ນຖືກປຽກດ້ວຍລະບົບໄຮໂດຼລິກສໍາລັບການຂັບຂີ່ທີ່ລຽບກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ 3.2 ໜ່ວຍ ມີການບີບອັດທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງ ໜ້າ ເພື່ອຄວາມລຽບສູງສຸດ. ໜ່ວຍ 3.1 ມີ preload ທີ່ສາມາດປັບໄດ້.
ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສົມດູນໃນການຂັບຂີ່, Specialized ໄດ້ພັດທະນາບ່ອນນັ່ງ Pavé ຂອງຕົນແລະການອອກແບບຕົວຍຶດຂອງບ່ອນນັ່ງທີ່ຫຼຸດລົງ, ທີ່ເອີ້ນວ່າເຕັກໂນໂລຢີ Aftershock. ການຈັດວາງຄາບອນຂອງບ່ອນນັ່ງຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບແລະການສັ່ນສະເທືອນໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງການຖ່າຍທອດພະລັງງານ. ອີງຕາມຊ່ຽວຊານ, Roubaix SL8 ສະຫນອງການຫຼຸດຜ່ອນ 53% ໃນຜົນກະທົບເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ທີ່ handlebars ເມື່ອທຽບກັບລົດຖີບຖະຫນົນອື່ນໆ.
Roubaix SL8 ມີຢູ່ໃນເຈັດຮຸ່ນ, ໂດຍ S-Works ຮຸ່ນກິລາ Sram Red AXS groupset ແລະ Roval Terra CLX II wheelset. ນອກນັ້ນຍັງມີກອບ S-Works ທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການສ້າງແບບກໍາຫນົດເອງ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງແບບຈໍາລອງແມ່ນມີຫຼາຍທາງເລືອກໃນການທາສີແລະມີສ່ວນປະກອບຂອງ Shimano ແລະ Sram ປະສົມ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Specialized Roubaix SL8 ເປັນຕົວແທນຂອງການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນໃນ aerodynamics, ເຕັກໂນໂລຊີ suspension, ແລະຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຂັບເຄື່ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບນັກຂີ່ລົດຖີບທີ່ມີຄວາມອົດທົນ.
ນິຍາມ:
– ລົດຖີບທາງທົນ: ເປັນລົດຖີບທາງທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບການຂີ່ທາງໄກ, ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍແລະສະຖຽນລະພາບ.
– ເທັກໂນໂລຍີ suspension Futureshock: ລະບົບ suspension ດ້ານຫນ້າທີ່ດູດເອົາການສັ່ນສະເທືອນແລະການສັ່ນສະເທືອນສໍາລັບການຂັບຂີ່ທີ່ລຽບກວ່າ.
– ການວາງເສັ້ນໃຍກາກບອນ: ການຈັດວາງ ແລະວາງທິດທາງຂອງແຜ່ນເສັ້ນໄຍກາກບອນພາຍໃນວັດສະດຸປະສົມ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມແຂງຂອງກອບ.
– Aerodynamics: ການສຶກສາວິທີການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດອ້ອມຮອບວັດຖຸ, ເຊັ່ນ: ລົດຖີບ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລາກແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພິເສດ