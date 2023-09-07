ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

SpaceX ສ້າງສະຖິຕິດ້ວຍການເປີດຕົວຄັ້ງທີ 62 ຂອງປີ

ByVicky Stavropoulou

Sep 7, 2023
SpaceX ສ້າງສະຖິຕິດ້ວຍການເປີດຕົວຄັ້ງທີ 62 ຂອງປີ

SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ທໍາລາຍສະຖິຕິໃນຂະນະທີ່ມັນເປີດຕົວພາລະກິດຄັ້ງທີ 62 ຂອງປີ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງບໍລິສັດ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ຈະຫຼວດ Falcon 9, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນອາວະກາດ Kennedy ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Florida. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນການຍິງ Falcon 9 ຫຼື Falcon Heavy ທັງໝົດຂອງ SpaceX ໃນຮອບ 12 ເດືອນຜ່ານມາເຖິງ 83 ລຳ.

CEO Elon Musk ປະກາດວ່າຈັງຫວະການເປີດຕົວຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍເດືອນຂ້າງຫນ້າ, ມຸ່ງໄປສູ່ 10 ຖ້ຽວບິນ Falcon ຕໍ່ເດືອນໃນທ້າຍປີນີ້ແລະ 12 ຕໍ່ເດືອນໃນປີຫນ້າ. SpaceX ບັນລຸໄດ້ແລ້ວ 10 ການຍິງ Falcon ໃນໄລຍະ 30 ມື້, ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມາດຕະຖານກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ.

SpaceX ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກໃນດ້ານຈໍານວນຂອງການເປີດຕົວ, ແຕ່ຍັງເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າໃນຈໍານວນ payload mass ທັງຫມົດທີ່ຖືກເປີດຕົວໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໃນປີນີ້. ໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2023, SpaceX ໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າປະມານ 447 ໂຕນຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ, ກວມເອົາປະມານ 80 ເປີເຊັນຂອງວັດຖຸທັງໝົດທີ່ສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນທົ່ວໂລກ.

ຄວາມສໍາເລັດຂອງ SpaceX ສາມາດມາຈາກປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງ boosters ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແລະ payload fairings. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງເວລາການຫັນປ່ຽນຢູ່ໃນແຜ່ນເປີດຕົວຂອງຕົນ, ດ້ວຍແຜ່ນເປີດຕົວ Florida ເຫັນວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຫນ້ອຍກວ່າສີ່ມື້ລະຫວ່າງພາລະກິດ. ແຖບເປີດຕົວ West Coast ໃນຄາລິຟໍເນຍໄດ້ຈັດພາລະກິດ 18 Falcon 9 ແຕ່ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າໃນການຕັ້ງຄ່າແຕ່ລະພາລະກິດເນື່ອງຈາກການອອກແບບເກົ່າກວ່າ.

ຈັງຫວະການຍິງຈະຫຼວດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ SpaceX ຍັງນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງການດຳເນີນງານຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງກອງທັບອາວະກາດສະຫະລັດ. ຊ່ວງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການການເປີດຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ SpaceX ແລະໄດ້ປັບປຸງການດໍາເນີນງານຂອງຕົນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ດ້ວຍເປົ້າຫມາຍທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງ SpaceX ສໍາລັບອະນາຄົດ, ຄາດວ່າຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– SpaceX ສ້າງສະຖິຕິດ້ວຍການເປີດຕົວຄັ້ງທີ 62 ຂອງປີ – Ars Technica
– SpaceX ມອບ 80% ຂອງ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ໂລກ​ມາ​ຮອດ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ໃນ​ປີນີ້ – Teslarati

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ