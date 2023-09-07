SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ທໍາລາຍສະຖິຕິໃນຂະນະທີ່ມັນເປີດຕົວພາລະກິດຄັ້ງທີ 62 ຂອງປີ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງບໍລິສັດ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ຈະຫຼວດ Falcon 9, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນອາວະກາດ Kennedy ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Florida. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນການຍິງ Falcon 9 ຫຼື Falcon Heavy ທັງໝົດຂອງ SpaceX ໃນຮອບ 12 ເດືອນຜ່ານມາເຖິງ 83 ລຳ.
CEO Elon Musk ປະກາດວ່າຈັງຫວະການເປີດຕົວຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍເດືອນຂ້າງຫນ້າ, ມຸ່ງໄປສູ່ 10 ຖ້ຽວບິນ Falcon ຕໍ່ເດືອນໃນທ້າຍປີນີ້ແລະ 12 ຕໍ່ເດືອນໃນປີຫນ້າ. SpaceX ບັນລຸໄດ້ແລ້ວ 10 ການຍິງ Falcon ໃນໄລຍະ 30 ມື້, ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມາດຕະຖານກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ.
SpaceX ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກໃນດ້ານຈໍານວນຂອງການເປີດຕົວ, ແຕ່ຍັງເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າໃນຈໍານວນ payload mass ທັງຫມົດທີ່ຖືກເປີດຕົວໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໃນປີນີ້. ໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2023, SpaceX ໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າປະມານ 447 ໂຕນຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ, ກວມເອົາປະມານ 80 ເປີເຊັນຂອງວັດຖຸທັງໝົດທີ່ສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນທົ່ວໂລກ.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງ SpaceX ສາມາດມາຈາກປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງ boosters ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແລະ payload fairings. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງເວລາການຫັນປ່ຽນຢູ່ໃນແຜ່ນເປີດຕົວຂອງຕົນ, ດ້ວຍແຜ່ນເປີດຕົວ Florida ເຫັນວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຫນ້ອຍກວ່າສີ່ມື້ລະຫວ່າງພາລະກິດ. ແຖບເປີດຕົວ West Coast ໃນຄາລິຟໍເນຍໄດ້ຈັດພາລະກິດ 18 Falcon 9 ແຕ່ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າໃນການຕັ້ງຄ່າແຕ່ລະພາລະກິດເນື່ອງຈາກການອອກແບບເກົ່າກວ່າ.
ຈັງຫວະການຍິງຈະຫຼວດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ SpaceX ຍັງນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງການດຳເນີນງານຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງກອງທັບອາວະກາດສະຫະລັດ. ຊ່ວງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການການເປີດຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ SpaceX ແລະໄດ້ປັບປຸງການດໍາເນີນງານຂອງຕົນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ດ້ວຍເປົ້າຫມາຍທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງ SpaceX ສໍາລັບອະນາຄົດ, ຄາດວ່າຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– SpaceX ສ້າງສະຖິຕິດ້ວຍການເປີດຕົວຄັ້ງທີ 62 ຂອງປີ – Ars Technica
– SpaceX ມອບ 80% ຂອງການສົ່ງຍານອາວະກາດໂລກມາຮອດປະຈຸບັນໃນປີນີ້ – Teslarati