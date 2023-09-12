ຊອກຫາສັດທະເລຢູ່ໃນເກມແຂ່ງລົດ Crossword ມື້ນີ້

ເກມປິດສະໜາຄຳສັບຂອງມື້ນີ້, ສ້າງໂດຍ Ella Dershowitz, ມີຫົວຂໍ້ທີ່ສະຫລາດໂດຍອີງໃສ່ປະຊາກອນໃນນ້ຳ. ຜູ້ເປີດເຜີຍຢູ່ທີ່ 37-Across, "Aquatic denizen," ໃຫ້ບໍລິການເປັນຄໍາຊີ້ບອກທາງອອກສຽງຂອງຄໍາສັບທີ່ວົງຢູ່ໃນປິດສະຫນາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ສັດທະເລໃດໆ; ພວກມັນແມ່ນສັດທັງໝົດທີ່ມີຊື່ສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້ໂດຍການເຮັດຕາມຮູບຮ່າງຂອງຕົວອັກສອນ C ຈາກເທິງລົງລຸ່ມໂດຍໃຊ້ຕົວໜັງສືວົງມົນ. ບາງຕົວຢ່າງລວມມີ sponge ທະເລແລະ urchin ທະເລ. ໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານແລະເບິ່ງວ່າມີສັດທະເລຈໍານວນເທົ່າໃດທີ່ທ່ານສາມາດກໍານົດໄດ້!
ໃນຂະນະທີ່ແກ້ໄຂ crossword, ທ່ານອາດຈະພົບຂໍ້ຄຶດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກບາງຢ່າງ. ຕົວຢ່າງ, 15A ຫມາຍເຖິງ manga ແລະ anime ຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດ, NARUTO. 50A, IDIOMs, ສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບນັກແປຍ້ອນວ່າພວກເຂົາອີງໃສ່ການຕີຄວາມຫມາຍທີ່ເປັນຕົວເລກຫຼືຜ່ານລົງຂອງພາສາ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, 16D ຂອງ "ຄໍລໍາ slanted?" ຫມາຍເຖິງ OP-EDS, ເຊິ່ງເປັນບັນນາທິການ skew ແທນທີ່ຈະເປັນສະຖາປັດຕະ. ນອກຈາກນັ້ນ, 25D ຂໍ້ຄຶດ LACES UP, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຫນຶ່ງເຮັດເພື່ອກຽມພ້ອມທີ່ຈະສະເກັດ, ແລະ EMPTY SET ຂອງ 39D ແມ່ນກຸ່ມຄະນິດສາດທີ່ບໍ່ມີອົງປະກອບ.
ຢ່າກັງວົນຖ້າທ່ານຕໍ່ສູ້ກັບການແຂ່ງລົດວັນສຸກ. Christina Iverson, ບັນນາທິການປິດສະໜາ, ສະເໜີຈົດໝາຍຂ່າວ Easy Mode, ເຊິ່ງສົ່ງຄຳສັບຂ້າມວັນສຸກທີ່ມີຂໍ້ຄຶດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍກົງຫາອິນບັອກຂອງເຈົ້າ. ວິທີນີ້, ເຈົ້າສາມາດຝຶກຝົນ ແລະ ຄ່ອຍໆມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການແກ້ໄຂປິດສະໜາທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຖ້າທ່ານສົນໃຈທີ່ຈະສົ່ງຄໍາແປ້ນຄໍາສັບຂອງຕົນເອງໄປຫາ The New York Times, ເຂົາເຈົ້າມີລະບົບການຍື່ນສະເຫນີທີ່ເປີດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສົ່ງຄໍາຄົ້ນຫາຂອງທ່ານອອນໄລນ໌.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການປິດສະໜາຄຳສັບຂອງ Ella Dershowitz ແລະຈົດໝາຍຂ່າວ The New York Times Easy Mode.