SoundCloud ແນະນຳ TikTok-Style Discovery Feed ດ້ວຍຄລິບສັ້ນ ແລະ ການເລື່ອນຕາມແນວຕັ້ງ

SoundCloud ໄດ້ປະກາດເປີດຕົວຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັບແພລະຕະຟອມສື່ສັງຄົມທີ່ນິຍົມ, TikTok. ບໍລິສັດສະຕຣີມເພງກຳລັງເປີດຕົວຟີດການຄົ້ນພົບທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລື່ອນຕາມແນວຕັ້ງ ແລະຟັງຄລິບສັ້ນໆຂອງເພງໄດ້. ຄຸນສົມບັດນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກທົດສອບໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນເດືອນມີນາ, ຕອນນີ້ຈະມີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ SoundCloud ທັງໝົດໃນອຸປະກອນ iOS ແລະ Android.
ແອັບທີ່ອັບເດດແລ້ວຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຟັງເພງຕົວຢ່າງ 30 ວິນາທີເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຟັງເພງເຕັມຫຼືບໍ່. ໂດຍການແຕະທີ່ປຸ່ມຫຼິ້ນໃນຂະນະທີ່ຟັງການສະແດງຕົວຢ່າງ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປ່ຽນເປັນສະບັບເຕັມຂອງເພງໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດເດັ່ນ 30 ວິນາທີເຫຼົ່ານີ້ຈາກເພງ, SoundCloud ກໍາລັງໃຊ້ພະລັງງານຂອງ AI ຂອງ Musiio. SoundCloud ໄດ້ຊື້ Musiio, ເຊິ່ງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ AI, ໃນປີ 2022 ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການການຄົ້ນພົບເພງຂອງຕົນ. ເທກໂນໂລຍີຂອງ Musiio ເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ 30 ວິນາທີໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກແຕ່ລະເພງ.
ຟີດການຄົ້ນພົບໃໝ່ຍັງລວມເອົາປຸ່ມທາງລັດເພື່ອຄວາມສະດວກໃນລາຍການຫຼິ້ນ ແລະການຈັດການຫ້ອງສະໝຸດ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມເພງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໄປໃນ playlists ຫຼືຫ້ອງສະຫມຸດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະມັກເພງເພື່ອເຂົ້າເຖິງພວກເຂົາຕໍ່ມາໃນພາກສ່ວນ "ເພງທີ່ມັກ".
ເຖິງແມ່ນວ່າຟີດການຄົ້ນພົບໃຫມ່ເປັນການເພີ່ມເຕີມທີ່ສໍາຄັນ, ຜູ້ໃຊ້ຍັງຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຟີດຕໍ່ໄປນີ້ແບບດັ້ງເດີມ. ໂດຍການໄປທີ່ແຖບ "ຕິດຕາມ", ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງເພງທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍນັກສິລະປິນທີ່ເຂົາເຈົ້າຕິດຕາມ.
ປະຈຸບັນ SoundCloud ເປັນເຈົ້າພາບຈັດລາຍການທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ 320 ລ້ານເພງຈາກຜູ້ສ້າງ 40 ລ້ານເພງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ໃຊ້ວຽກທີ່ແນ່ນອນ, ມັນອ້າງວ່າມີແຟນ 130 ລ້ານຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍອີງໃສ່ການຕອບ blog ຈາກຕົ້ນປີນີ້.
ບໍລິສັດໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການລິເລີ່ມເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນນັກສິລະປິນໃນການສົ່ງເສີມດົນຕີຂອງພວກເຂົາແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຟນ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ, SoundCloud ໄດ້ນໍາສະເຫນີຊຸດເຄື່ອງມືການມີສ່ວນພົວພັນ, ລວມທັງການວິເຄາະແລະການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ດົນມານີ້, ມັນໄດ້ທົດສອບຟັງຊັນທີ່ເອີ້ນວ່າ First Fans, ເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າເພງໃຫມ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍການແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີລົດຊາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ໂຄງການຄ່າພາກຫຼວງໂດຍພັດລົມຂອງ SoundCloud, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2021, ໃນປັດຈຸບັນລວມມີນັກສິລະປິນຫຼາຍກວ່າ 500,000 ຄົນ. ແທນທີ່ຈະແຈກຢາຍລາຍໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ການຖ່າຍທອດໂດຍລວມ, ໂປລແກລມນີ້ແຈກຢາຍໂຄສະນາແລະເງິນສະຫມັກໃຫ້ກັບນັກສິລະປິນໂດຍອີງໃສ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງສິລະປິນຟັງ.
ເພື່ອບັນລຸຜົນກໍາໄລ, SoundCloud ໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນໃນການຄຸ້ມຄອງກໍາລັງແຮງງານຂອງຕົນແລະຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ບໍລິສັດໄດ້ປົດພະນັກງານອອກ 8%, ປະຕິບັດຕາມການຫຼຸດລົງ 20% ຂອງແຮງງານໃນເດືອນສິງຫາຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ.
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