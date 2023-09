Marvel's Spider-Man 2 Limited-Edition PS5 Bundle: ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້

Sony ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວຂອງ Marvel's Spider-Man 2 ດ້ວຍຊຸດ PlayStation 5 ສະບັບພິເສດ. ລາຄາ $600, ຊຸດນີ້ປະກອບມີ console PS5 ມາດຕະຖານ ແລະອົງປະກອບປົກກະຕິທັງໝົດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸດນີ້ດຶງດູດໃຈໄດ້ແມ່ນ XNUMX ພິເສດສະເພາະລວມມີ: ແຜ່ນໃບໜ້າແບບກຳນົດເອງ, ບັດເຕີມເງິນດິຈິຕອນສຳລັບເກມ, ແລະຕົວຄວບຄຸມ DualSense ທີ່ເປັນເອກະລັກ.

ແຜ່ນໃບໜ້າແບບກຳນົດເອງມີການອອກແບບສີແດງ ແລະສີດຳທີ່ສະທ້ອນເຖິງຊຸດຕົວລະຄອນຂອງເກມ Miles Morales. ແຜ່ນໃບຫນ້າດ້ານຫນ້າມີໂຄງສ້າງສໍາເລັດຮູບ, ມີຈຸດຕັດຂອງສີທີ່ຍົກຂຶ້ນມາເລັກນ້ອຍ. ມັນຍັງສະແດງໂລໂກ້ Spider-Man ສີຂາວຢ່າງເດັ່ນຊັດໃນມຸມຂວາລຸ່ມ. ແຜ່ນໃບໜ້າດ້ານຫຼັງແມ່ນເງົາງາມ ແລະ ດຳ, ມີໂລໂກ້ Spidey ສີຂາວຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ໂດຍສະເພາະ, ແຜ່ນດ້ານຂ້າງແມ່ນສາມາດຖອດອອກໄດ້, ຄືກັບ PS5 ມາດຕະຖານ.

ນອກເໜືອໄປຈາກແຜ່ນໃບໜ້າແບບກຳນົດເອງ, ຊຸດດັ່ງກ່າວມາພ້ອມກັບຕົວຄວບຄຸມ DualSense ທີ່ກົງກັນ. ຕົວຄວບຄຸມນີ້ມີການອອກແບບສີແດງ ແລະສີດຳອັນດຽວກັນກັບແຜ່ນໃບໜ້າ, ພ້ອມດ້ວຍໂລໂກ້ Spider-Man ສີຂາວຢູ່ເທິງແຜ່ນສຳຜັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຄວບຄຸມສາມາດຊື້ແຍກຕ່າງຫາກໃນລາຄາ 80 ໂດລາ, ມັນເປັນເງິນເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະມີມັນລວມຢູ່ໃນຊຸດ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຊຸດນີ້ແມ່ນການລວມເອົາການດາວໂຫຼດດິຈິຕອນຂອງ Marvel's Spider-Man 2. ເກມນີ້ຈະຖືກເປີດໃຊ້ເມື່ອເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 20 ເດືອນຕຸລາ. ນີ້ເພີ່ມມູນຄ່າທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບຊຸດ, ພິຈາລະນາວ່າ consoles ສະບັບພິເສດໄດ້ຮັບການ. ລຸ້ນຄອນໂຊນນີ້ຫາຍາກ, ເຮັດໃຫ້ PS5 ລຸ້ນຈຳກັດເປັນສະສົມທີ່ຕ້ອງການ.

Marvel's Spider-Man 2 limited-edition PS5 bundle is available now, with the game’s set to launch exclusively for PS5 on October 20. Don't miss your opportunity to get your hands on this unique and highly sought-after package.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Giovanni Colantonio / ແນວໂນ້ມດິຈິຕອນ