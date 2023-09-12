Oppo ແລະ Sony ປະກາດການຮ່ວມມືສໍາລັບເຊັນເຊີ Sony ສອງຊັ້ນ

ຍີ່ຫໍ້ເຊັນເຊີການຖ່າຍຮູບ Lytia ຂອງ Oppo ແລະ Sony ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພື່ອນໍາສະເຫນີເຊັນເຊີ Sony ທີ່ມີຊັ້ນສອງຊັ້ນໃນອຸປະກອນ flagship Oppo ໃນອະນາຄົດ. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອ "ປົດລັອກຍຸກຕໍ່ໄປຂອງການຖ່າຍຮູບຄອມພິວເຕີ້", ອີງຕາມ Oppo, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການປະກາດວັນທີສະເພາະສໍາລັບການເປີດຕົວອຸປະກອນທໍາອິດທີ່ຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີໃຫມ່ນີ້.
ເຊັນເຊີ ExmorT IMX 888 stacked CMOS ຂອງ Sony, ເຊິ່ງໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ transistor pixel 2 ຊັ້ນ, ໄດ້ເປີດຕົວໃນຕົ້ນປີນີ້ໃນ Xperia 1 V. ນອກຈາກນັ້ນ, Sony ມີແຜນທີ່ຈະນໍາສະເຫນີເຊັນເຊີອີກສອງອັນທີ່ນໍາໃຊ້ການອອກແບບເຊັນເຊີ CMOS stacked - IMX903 ແລະ IMX907.
ປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບເຊັນເຊີ CMOS stacked ແມ່ນການແຍກຕ່າງຫາກຂອງ transistors ແລະຊັ້ນ photodiode. ການແຍກນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ diodes ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ການຈັບແສງສະຫວ່າງປັບປຸງແລະການປະຕິບັດແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາທີ່ດີກວ່າ. ອີກຍີ່ຫໍ້ BBK, vivo, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບພະແນກ Lytia ຂອງ Sony ໃນຕົ້ນລະດູຮ້ອນນີ້ສໍາລັບຊຸດເຮືອທຸງ vivo X100 ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງຈະມີເຊັນເຊີ CMOS ທີ່ຖືກວາງຊ້ອນຂອງ Sony ດ້ວຍຕົນເອງ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Oppo ແລະຍີ່ຫໍ້ Lytia ຂອງ Sony ນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຖ່າຍຮູບຄອມພິວເຕີໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະສັບສະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂດຍການລວມເອົາເຊັນເຊີການຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງ, ໂທລະສັບສະຫຼາດສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບຂອງພວກເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແສງສະຫວ່າງທີ່ທ້າທາຍ.
ເນື່ອງຈາກຜູ້ໃຊ້ນັບມື້ນັບອີງໃສ່ໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນອຸປະກອນການຖ່າຍຮູບຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາ, ບໍລິສັດເຊັ່ນ Oppo ແລະ Sony ພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີການຖ່າຍຮູບ. ດ້ວຍເຊັນເຊີ Sony ສອງຊັ້ນຫຼ້າສຸດ, Oppo ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການການຖ່າຍຮູບພິເສດກວ່າໃນອຸປະກອນເຮືອທຸງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Oppo.com
– ຍີ່ຫໍ້ເຊັນເຊີຮູບພາບ Lytia ຂອງ Sony.