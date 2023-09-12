ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າດ້ວຍ Sony Alpha a7 III

ຊອກຫາກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍທະນາຄານບໍ? ເບິ່ງບໍ່ເກີນ Sony Alpha a7 III. ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີພະລັງນີ້ມີຄວາມສາມາດບັນທຶກພາບທີ່ງົດງາມແລະການຖ່າຍຮູບເງົາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫລາກຫລາຍສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກການຖ່າຍຮູບ. ແລະດຽວນີ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບມັນໃນລາຄາຜ່ອນ 1,900 ໂດລາ, ຫຼຸດລົງຈາກປົກກະຕິ 2,200 ໂດລາ.
Sony Alpha a7 III ມີຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ 24.2MP, ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມລະອຽດຂອງ iPhone 13 ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າດ້ວຍເລນ 12MP. ຂອບເຂດຈຸດສຸມຂອງມັນຖືກອອກແບບສໍາລັບການຖ່າຍຮູບປະຈໍາວັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທິວທັດພູເຂົາທີ່ສວຍງາມຫຼືຮູບໃກ້ຊິດຂອງ ladybug ຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ຍັງສະຫນັບສະຫນູນລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງສະພາບແສງສະຫວ່າງທີ່ມີລະດັບ ISO ຂອງມັນຈາກ 100 ຫາ 51,200.
ບໍ່ເຫມືອນກັບສະມາດໂຟນ, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງສາມາດມີຄວາມຊັກຊ້າລະຫວ່າງການຖ່າຍຮູບ, Sony Alpha a7 III ສາມາດຖ່າຍຮູບດ້ວຍອັດຕາ 10 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດບັນທຶກເລື່ອງທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄວໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະບໍ່ພາດຊ່ວງເວລາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃດໆ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງວິດີໂອ, Sony Alpha a7 III ດີເລີດໃນການຈັບພາບ 4K HDR, ໃຫ້ຊ່ວງສີທີ່ຄ້າຍຄືກັບຊີວິດ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດວິດີໂອ ແລະຮູບພາບຂອງທ່ານໃນໂທລະທັດແບບໄຮ້ສາຍ, ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບການສ້າງສັນຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍ OLED 4K ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບຂອງເຈົ້າມີຊີວິດຊີວາຢ່າງແທ້ຈິງ.
ການທົບທວນຄືນໃນທາງບວກແມ່ນເວົ້າສໍາລັບຕົນເອງ, ກັບ Sony Alpha a7 III ໄດ້ຮັບການປະເມີນເກືອບທີ່ສົມບູນແບບຈາກຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຜູ້ໃຊ້ໃນ Best Buy. ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ແມ່ນການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ, ແຕ່ດ້ວຍສ່ວນຫຼຸດ 300 ໂດລາໃນປະຈຸບັນ, ມັນຄວນຈະພິຈາລະນາ.
ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າ ແລະສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍ Sony Alpha a7 III. ກວດເບິ່ງການທົບທວນຄືນແລະເບິ່ງວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ!
ນິຍາມ:
- ຄຸນນະພາບຮູບພາບ: ຄວາມລະອຽດແລະການອຸທອນພາບໂດຍລວມຂອງຮູບພາບ.
– ໄລຍະໂຟກັສ: ໄລຍະຫ່າງທີ່ເລນກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດໂຟກັສໄດ້ຊັດເຈນ.
– ຊ່ວງ ISO: ການວັດແທກຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງກ້ອງຕໍ່ກັບແສງ. ລະດັບ ISO ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນຊ່ວຍໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າໃນສະພາບແສງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
– ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ: ຈຳນວນເຟຣມບຸກຄົນທີ່ກ້ອງສາມາດຈັບໄດ້ໃນໜຶ່ງວິນາທີ.
– 4K HDR: ຄວາມລະອຽດວິດີໂອທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງວິດີໂອ HD ມາດຕະຖານເຖິງ XNUMX ເທົ່າ, ມີລະດັບເຄື່ອນໄຫວສູງເພື່ອປັບປຸງສີ ແລະ ຄອນທຣາສ.
– OLED: Organic Light-Emitting Diode, ປະເພດຂອງເທັກໂນໂລຍີຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຫ້ສີສັນສົດໃສ ແລະລະດັບຄວາມຄົມຊັດສູງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ:
- ການທົບທວນຄືນການຊື້ທີ່ດີທີ່ສຸດ: