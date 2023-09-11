MTV ຮ່ວມມືກັບ Snapchat ສໍາລັບການລົງຄະແນນສຽງໃນ Video Music Awards

MTV ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Snapchat ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລົງຄະແນນສຽງສໍາລັບປະເພດ Video Music Awards ຜ່ານຄຸນສົມບັດ Lenses ຂອງ Snapchat. ໂດຍການໃຊ້ຊຸດກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ Snap, ບໍລິສັດບັນເທີງຈະລວມປະສົບການທີ່ອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມຂຶ້ນ (AR) ເຂົ້າໃນການສະແດງລາງວັນ. ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮອບສາມຄົນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກສໍາລັບປະເພດສິນລະປິນໃຫມ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ Lens ພິເສດທີ່ສ້າງໂດຍ Saucealitos ເພື່ອໂຫວດຂອງພວກເຂົາໂດຍການສົ່ງສັນຍານຫນຶ່ງ, ສອງ, ຫຼືສາມໂດຍໃຊ້ນິ້ວມືຂອງພວກເຂົາເພື່ອເລືອກສິລະປິນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈໍານວນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານ Snapchat ຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຕົວເລກສຸດທ້າຍ, ພວກເຂົາຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນການນັບລວມ.
ນອກຈາກຄຸນສົມບັດການລົງຄະແນນສຽງແລ້ວ, MTV ຍັງໄດ້ປະກາດວ່າ AR Moonperson ຈະປາກົດຕະຫຼອດການຖ່າຍທອດສົດ POV VMA ດ້ວຍການສົ່ງຮູບເຊວຟີໃຫ້ກັບແຟນໆ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ບໍລິສັດບັນເທິງໄດ້ໃຊ້ວິທີແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຫ້ຄົນສົ່ງຮູບຖ່າຍຮູບຖ່າຍກ່ອນງານດັ່ງກ່າວ. ໃນປີນີ້, ຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດລອງຜົນກະທົບ AR Moonperson ທີ່ສະແດງ Moonperson ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ໂດຍການເລືອກຮູບເຊວຟີຈາກກ້ອງມ້ວນ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນພະຍານເຖິງດວງຈັນທີ່ລອຍໄປມາດ້ວຍໃບໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເບິ່ງເຫັນຢູ່ໃນແວ່ນຕາ.
Snapchat, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນບັນດາກຸ່ມອາຍຸ 13 ຫາ 24 ປີ, ເປັນເວທີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ຊົມເປົ້າຫມາຍຂອງ MTV. ເຖິງແມ່ນວ່າ Snapchat ໄດ້ສະແດງ VMAs ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນຫນ້າ Stories ຂອງຕົນ, ການຮ່ວມມືນີ້ຫມາຍເຖິງການຮ່ວມມືຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດລະຫວ່າງ Snapchat ແລະ MTV ສໍາລັບການສະແດງລາງວັນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ Snapchat ໄດ້ຮ່ວມມືກັບເທດສະການດົນຕີ, ນັກສິລະປິນໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະການແຂ່ງຂັນກິລາເພື່ອແນະນໍາປະສົບການ AR ໃຫ້ກັບແຟນໆ.
Snap, ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Snapchat, ໄດ້ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ແລະ AR ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້. ໃນເດືອນມີນາ, ບໍລິສັດໄດ້ເປີດຕົວ AR Enterprise Services (ARES), ສະເຫນີເຄື່ອງມືເຊັ່ນ: AR Try-On ແລະການເບິ່ງຜະລິດຕະພັນ 3D. ໃນເດືອນເມສາ, Snap ໄດ້ນໍາສະເຫນີຜະລິດຕະພັນ AR Mirrors ພາຍໃຕ້ ARES, ໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ສາມາດປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຜ່ານການຮ່ວມມືກັບ Live Nation ແລະເທດສະການດົນຕີ, Snap ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍປະສົບການ AR ຂອງຕົນເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ໃຊ້ໃນຮູບແບບນະວັດຕະກໍາ.
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