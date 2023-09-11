ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

MTV ຮ່ວມມືກັບ Snapchat ສໍາລັບການລົງຄະແນນສຽງໃນ Video Music Awards

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
MTV ຮ່ວມມືກັບ Snapchat ສໍາລັບການລົງຄະແນນສຽງໃນ Video Music Awards

MTV ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Snapchat ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລົງຄະແນນສຽງສໍາລັບປະເພດ Video Music Awards ຜ່ານຄຸນສົມບັດ Lenses ຂອງ Snapchat. ໂດຍການໃຊ້ຊຸດກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ Snap, ບໍລິສັດບັນເທີງຈະລວມປະສົບການທີ່ອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມຂຶ້ນ (AR) ເຂົ້າໃນການສະແດງລາງວັນ. ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮອບສາມຄົນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກສໍາລັບປະເພດສິນລະປິນໃຫມ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ Lens ພິເສດທີ່ສ້າງໂດຍ Saucealitos ເພື່ອໂຫວດຂອງພວກເຂົາໂດຍການສົ່ງສັນຍານຫນຶ່ງ, ສອງ, ຫຼືສາມໂດຍໃຊ້ນິ້ວມືຂອງພວກເຂົາເພື່ອເລືອກສິລະປິນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈໍານວນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານ Snapchat ຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຕົວເລກສຸດທ້າຍ, ພວກເຂົາຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນການນັບລວມ.

ນອກຈາກຄຸນສົມບັດການລົງຄະແນນສຽງແລ້ວ, MTV ຍັງໄດ້ປະກາດວ່າ AR Moonperson ຈະປາກົດຕະຫຼອດການຖ່າຍທອດສົດ POV VMA ດ້ວຍການສົ່ງຮູບເຊວຟີໃຫ້ກັບແຟນໆ. ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້, ບໍລິສັດ​ບັນ​ເທິງ​ໄດ້​ໃຊ້​ວິທີ​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ​ທີ່​ໃຫ້​ຄົນ​ສົ່ງ​ຮູບ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ຖ່າຍ​ກ່ອນ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ. ໃນປີນີ້, ຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດລອງຜົນກະທົບ AR Moonperson ທີ່ສະແດງ Moonperson ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ໂດຍການເລືອກຮູບເຊວຟີຈາກກ້ອງມ້ວນ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນພະຍານເຖິງດວງຈັນທີ່ລອຍໄປມາດ້ວຍໃບໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເບິ່ງເຫັນຢູ່ໃນແວ່ນຕາ.

Snapchat, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນບັນດາກຸ່ມອາຍຸ 13 ຫາ 24 ປີ, ເປັນເວທີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ຊົມເປົ້າຫມາຍຂອງ MTV. ເຖິງແມ່ນວ່າ Snapchat ໄດ້ສະແດງ VMAs ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນຫນ້າ Stories ຂອງຕົນ, ການຮ່ວມມືນີ້ຫມາຍເຖິງການຮ່ວມມືຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດລະຫວ່າງ Snapchat ແລະ MTV ສໍາລັບການສະແດງລາງວັນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ Snapchat ໄດ້ຮ່ວມມືກັບເທດສະການດົນຕີ, ນັກສິລະປິນໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະການແຂ່ງຂັນກິລາເພື່ອແນະນໍາປະສົບການ AR ໃຫ້ກັບແຟນໆ.

Snap, ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Snapchat, ໄດ້ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ແລະ AR ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້. ໃນເດືອນມີນາ, ບໍລິສັດໄດ້ເປີດຕົວ AR Enterprise Services (ARES), ສະເຫນີເຄື່ອງມືເຊັ່ນ: AR Try-On ແລະການເບິ່ງຜະລິດຕະພັນ 3D. ໃນເດືອນເມສາ, Snap ໄດ້ນໍາສະເຫນີຜະລິດຕະພັນ AR Mirrors ພາຍໃຕ້ ARES, ໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ສາມາດປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຜ່ານການຮ່ວມມືກັບ Live Nation ແລະເທດສະການດົນຕີ, Snap ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍປະສົບການ AR ຂອງຕົນເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ໃຊ້ໃນຮູບແບບນະວັດຕະກໍາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- MTV
- ການ​ຮ່ວມ​ມື Snap x MTV​

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ