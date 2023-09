MTV ຮ່ວມມືກັບ Snapchat ເພື່ອປະສົມປະສານປະສົບການ AR ສໍາລັບການໂຫວດລາງວັນດົນຕີວິດີໂອ

By

MTV ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Snapchat ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລົງຄະແນນສຽງສໍາລັບປະເພດໃດຫນຶ່ງໃນ Video Music Awards (VMAs) ທີ່ຈະມາເຖິງໂດຍນໍາໃຊ້ເລນທີ່ອີງໃສ່ Snapchat. ໂດຍການໃຊ້ຊຸດກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ Snap, MTV ມີຈຸດປະສົງເພື່ອລວມເອົາປະສົບການຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມຂຶ້ນ (AR) ເຂົ້າໃນການສະແດງລາງວັນ.

ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮອບສາມຄົນສຸດທ້າຍສໍາລັບປະເພດສິນລະປິນໃຫມ່ທີ່ດີທີ່ສຸດຖືກກໍານົດ, ຜູ້ໃຊ້ Snapchat ຈະມີໂອກາດລົງຄະແນນສຽງຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ Lens ພິເສດທີ່ສ້າງໂດຍ Saucealitos. ໂດຍການໃຫ້ສັນຍານການເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍໜຶ່ງ, ສອງ, ຫຼືສາມນິ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກສິລະປິນທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການລົງຄະແນນສຽງໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າຜົນກະທົບຂອງການລົງຄະແນນສຽງຂອງ Snapchat ຈະມີຜົນກະທົບຫຼາຍປານໃດໃນຈໍານວນສຸດທ້າຍ, ທຸກໆການລົງຄະແນນສຽງຈະນັບ.

ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດສົດ VMA, MTV ວາງແຜນທີ່ຈະສະແດງ AR Moonperson, ການສະແດງເຊວຟີທີ່ສົ່ງມາໃຫ້ແຟນໆ, ຕະຫຼອດງານ. ໃນຖານະເປັນການສໍາພັດທີ່ຄິດເຖິງ, MTV ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນສົ່ງ selfies ຂອງເຂົາເຈົ້າລ່ວງຫນ້າໂດຍໃຊ້ຮູບແບບພື້ນເມືອງ.

ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຊົມຕື່ມອີກ, ບຸກຄົນສາມາດປະສົບຜົນກະທົບຂອງ AR Moonperson, ການສະແດງມັນເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຕົນເອງ. ໂດຍການເລືອກຮູບເຊວຟີຈາກກ້ອງມ້ວນ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນພະຍານເຖິງດວງຈັນທີ່ລອຍຕົວໄດ້ດ້ວຍໃບໜ້າຂອງຕົນເອງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນແວ່ນຕາ.

ຜູ້ໃຊ້ Snapchat ສາມາດເຂົ້າເຖິງປະສົບການ AR ເຫຼົ່ານີ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 11 AM ET ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ VMA ເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 8 ໂມງແລງ ET.

ໃນຂະນະທີ່ VMAs ທີ່ຜ່ານມາຂອງ MTV ໄດ້ບັນທຶກ 40.1 ລ້ານການໂຕ້ຕອບໃນທົ່ວແພລະຕະຟອມສື່ສັງຄົມທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Facebook, Instagram, Twitter, ແລະ YouTube, Snapchat ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, MTV ຍອມຮັບວ່າ Snapchat ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຜູ້ຊົມເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນ 13 ຫາ 24 ປີ.

ການຮ່ວມມືກັບ MTV ນີ້ຫມາຍເຖິງການເຂົ້າຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Snapchat ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ສະແດງລາງວັນໂດຍໃຊ້ຊຸດກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງມັນ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, Snap ໄດ້ຮ່ວມມືກັບເທດສະການດົນຕີຕ່າງໆ, ນັກສິລະປິນໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະການແຂ່ງຂັນກິລາເພື່ອແນະນໍາປະສົບການ AR ໃຫ້ກັບແຟນໆ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທີມງານບານເຕະ LA Rams ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Snapchat ໃນສະຫນາມກິລາເພື່ອສະແດງແຟນບານໃນຫນ້າຈໍໃຫຍ່.

ການເນັ້ນໃສ່ຂອງ Snap ກ່ຽວກັບຍີ່ຫໍ້ ແລະການແກ້ໄຂກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ອີງໃສ່ AR ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກເຫນືອຈາກການຮ່ວມມືກັບງານບຸນດົນຕີ, ບໍລິສັດໄດ້ເປີດຕົວ AR Enterprise Services (ARES) ສະເຫນີເຄື່ອງມືເຊັ່ນ: AR Try-On ແລະການເບິ່ງຜະລິດຕະພັນ 3D. Snap ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີ AR Mirrors, ເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີຂອງມັນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

