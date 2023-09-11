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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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MTV ຮ່ວມມືກັບ Snapchat ເພື່ອປະສົມປະສານປະສົບການ AR ສໍາລັບການໂຫວດລາງວັນດົນຕີວິດີໂອ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
MTV ຮ່ວມມືກັບ Snapchat ເພື່ອປະສົມປະສານປະສົບການ AR ສໍາລັບການໂຫວດລາງວັນດົນຕີວິດີໂອ

MTV ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Snapchat ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລົງຄະແນນສຽງສໍາລັບປະເພດໃດຫນຶ່ງໃນ Video Music Awards (VMAs) ທີ່ຈະມາເຖິງໂດຍນໍາໃຊ້ເລນທີ່ອີງໃສ່ Snapchat. ໂດຍການໃຊ້ຊຸດກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ Snap, MTV ມີຈຸດປະສົງເພື່ອລວມເອົາປະສົບການຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມຂຶ້ນ (AR) ເຂົ້າໃນການສະແດງລາງວັນ.

ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮອບສາມຄົນສຸດທ້າຍສໍາລັບປະເພດສິນລະປິນໃຫມ່ທີ່ດີທີ່ສຸດຖືກກໍານົດ, ຜູ້ໃຊ້ Snapchat ຈະມີໂອກາດລົງຄະແນນສຽງຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ Lens ພິເສດທີ່ສ້າງໂດຍ Saucealitos. ໂດຍການໃຫ້ສັນຍານການເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍໜຶ່ງ, ສອງ, ຫຼືສາມນິ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກສິລະປິນທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການລົງຄະແນນສຽງໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າຜົນກະທົບຂອງການລົງຄະແນນສຽງຂອງ Snapchat ຈະມີຜົນກະທົບຫຼາຍປານໃດໃນຈໍານວນສຸດທ້າຍ, ທຸກໆການລົງຄະແນນສຽງຈະນັບ.

ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດສົດ VMA, MTV ວາງແຜນທີ່ຈະສະແດງ AR Moonperson, ການສະແດງເຊວຟີທີ່ສົ່ງມາໃຫ້ແຟນໆ, ຕະຫຼອດງານ. ໃນຖານະເປັນການສໍາພັດທີ່ຄິດເຖິງ, MTV ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນສົ່ງ selfies ຂອງເຂົາເຈົ້າລ່ວງຫນ້າໂດຍໃຊ້ຮູບແບບພື້ນເມືອງ.

ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຊົມຕື່ມອີກ, ບຸກຄົນສາມາດປະສົບຜົນກະທົບຂອງ AR Moonperson, ການສະແດງມັນເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຕົນເອງ. ໂດຍການເລືອກຮູບເຊວຟີຈາກກ້ອງມ້ວນ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນພະຍານເຖິງດວງຈັນທີ່ລອຍຕົວໄດ້ດ້ວຍໃບໜ້າຂອງຕົນເອງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນແວ່ນຕາ.

ຜູ້ໃຊ້ Snapchat ສາມາດເຂົ້າເຖິງປະສົບການ AR ເຫຼົ່ານີ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 11 AM ET ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ VMA ເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 8 ໂມງແລງ ET.

ໃນຂະນະທີ່ VMAs ທີ່ຜ່ານມາຂອງ MTV ໄດ້ບັນທຶກ 40.1 ລ້ານການໂຕ້ຕອບໃນທົ່ວແພລະຕະຟອມສື່ສັງຄົມທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Facebook, Instagram, Twitter, ແລະ YouTube, Snapchat ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, MTV ຍອມຮັບວ່າ Snapchat ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຜູ້ຊົມເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນ 13 ຫາ 24 ປີ.

ການຮ່ວມມືກັບ MTV ນີ້ຫມາຍເຖິງການເຂົ້າຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Snapchat ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ສະແດງລາງວັນໂດຍໃຊ້ຊຸດກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງມັນ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, Snap ໄດ້ຮ່ວມມືກັບເທດສະການດົນຕີຕ່າງໆ, ນັກສິລະປິນໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະການແຂ່ງຂັນກິລາເພື່ອແນະນໍາປະສົບການ AR ໃຫ້ກັບແຟນໆ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທີມງານບານເຕະ LA Rams ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Snapchat ໃນສະຫນາມກິລາເພື່ອສະແດງແຟນບານໃນຫນ້າຈໍໃຫຍ່.

ການເນັ້ນໃສ່ຂອງ Snap ກ່ຽວກັບຍີ່ຫໍ້ ແລະການແກ້ໄຂກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ອີງໃສ່ AR ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກເຫນືອຈາກການຮ່ວມມືກັບງານບຸນດົນຕີ, ບໍລິສັດໄດ້ເປີດຕົວ AR Enterprise Services (ARES) ສະເຫນີເຄື່ອງມືເຊັ່ນ: AR Try-On ແລະການເບິ່ງຜະລິດຕະພັນ 3D. Snap ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີ AR Mirrors, ເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີຂອງມັນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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