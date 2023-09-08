ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜົນກະທົບຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ສິລະປະການສະແດງ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ຜົນກະທົບຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ສິລະປະການສະແດງ

ເຕັກໂນໂລຊີຍັງສືບຕໍ່ປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ແລະສິລະປະການສະແດງແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ຈາກຫຸ່ນຍົນທີ່ປະຕິບັດວົງດົນຕີໄປສູ່ປະສົບການໂອເປຣາສະເໝືອນຈິງ, ເທັກໂນໂລຍີກຳລັງປ່ຽນເວທີ ແລະສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ໃຫ້ກັບທັງນັກສະແດງ ແລະຜູ້ຊົມ.

ການພັດທະນາທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງໃນສິລະປະການສະແດງແມ່ນການນຳໃຊ້ຫຸ່ນຍົນເພື່ອເຮັດວົງດົນຕີ. ເຄື່ອງຈັກທີ່ຊັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕີຄວາມໝາຍຂອງຄະແນນດົນຕີທີ່ຊັບຊ້ອນໄດ້ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງດີ, ຊ່ວຍໃຫ້ການສະແດງທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນ. ການນໍາຫຸ່ນຍົນມາເປັນຕົວນໍາບໍ່ພຽງແຕ່ທ້າທາຍແນວຄິດແບບດັ້ງເດີມຂອງຄວາມຊໍານານຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ສໍາລັບການທົດລອງແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວສະເໝືອນ (VR) ຍັງພົບເຫັນທາງເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງໂອເປຣາ. ຕອນນີ້ຜູ້ຊົມສາມາດເຂົ້າໄປໃນປະສົບການໂອເປຣາສະເໝືອນຈິງໄດ້, ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະກົດຕົວຢູ່ເທິງເວທີ ຫຼືແມ້ກະທັ່ງພົວພັນກັບນັກສະແດງ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມແລະສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ເພື່ອປະສົບການຮູບແບບສິລະປະ.

ປັນຍາປະດິດ (AI) ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນໂລກຂອງບໍາ. ຕອນນີ້ນັກອອກແບບທ່າເຕັ້ນກຳລັງສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງການເຕັ້ນທີ່ມີອິດທິພົນຈາກລະບົບ AI algorithms. ສູດການຄິດໄລ່ເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຂະບວນການ choreographic. ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງມະນຸດແລະ AI ກໍາລັງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນສິລະປະຂອງ ballet.

ເທັກໂນໂລຢີໃນສິລະປະການສະແດງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການທົດແທນພອນສະຫວັນຂອງມະນຸດ ແຕ່ເປັນການເສີມຂະຫຍາຍມັນ. ມັນໃຫ້ນັກສິລະປິນມີເຄື່ອງມືແລະເວທີໃຫມ່ເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງພວກເຂົາແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມມີສ່ວນຮ່ວມກັບການສະແດງໃນຮູບແບບນະວັດຕະກໍາ. ການປະສົມປະສານຂອງເທກໂນໂລຍີກັບສິລະປະການສະແດງແບບດັ້ງເດີມເປີດໂລກຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນຫັນປ່ຽນສິລະປະການສະແດງ, ສະເຫນີເສັ້ນທາງໃຫມ່ຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນແລະຜູ້ຊົມ. ຈາກຫຸ່ນຍົນທີ່ປະຕິບັດວົງດົນຕີໄປສູ່ປະສົບການໂອເປຣາສະເໝືອນຈິງ, ເວທີກຳລັງພັດທະນາໄປພ້ອມກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຢີ. ການເຊື່ອມໂຍງຂອງເທກໂນໂລຍີກັບສິລະປະນີ້ສະຫນອງໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການສໍາຫຼວດແລະການທົດລອງ, ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນໂລກຂອງສິລະປະການສະແດງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- DW (ບໍ່ມີ URL)

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