ການອັບເດດຂອງ Android ເດືອນກັນຍາ 2023 ນໍາເອົາການປັບປຸງການຮອງຮັບ FIDO2 ສໍາລັບ PINs

ກູໂກກໍາລັງເປີດຕົວການອັບເດດລະບົບສໍາລັບ Android ໃນເດືອນກັນຍາ 2023, ເຊິ່ງລວມມີການປັບປຸງຕ່າງໆແລະຄຸນສົມບັດໃຫມ່. ການອັບເດດເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດສົ່ງຜ່ານ Play Store ແລະກວມເອົາອົງປະກອບ OS ຫຼັກ ລວມທັງແອັບຕ່າງໆເຊັ່ນ Play Services ແລະ Play Store.
ການອັບເດດຫນຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບເດືອນນີ້ແມ່ນການປັບປຸງການສະຫນັບສະຫນູນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ FIDO2 ໃນ Android. FIDO2, ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປສໍາລັບການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໃຈ, ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີດ້ວຍການແນະນໍາວິທີການເຂົ້າສູ່ລະບົບແບບບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານ. ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພ, ດຽວນີ້ Android ຈະຮອງຮັບການເພີ່ມ PIN ເພື່ອປົກປ້ອງລະຫັດຜ່ານ. ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ, ແຕ່ມັນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃສ່ລະຫັດ PIN ສໍາລັບກະແຈຄວາມປອດໄພ FIDO2 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼືເພີ່ມ PIN ສໍາລັບໂທລະສັບ Android ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກະແຈ FIDO2 ດ້ວຍຕົນເອງ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະຖືກເປີດເຜີຍເມື່ອ Google Play Services ເວີຊັ່ນ 23.35 ຖືກປ່ອຍອອກມາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Google Wallet ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງເລັກນ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຄ່າອີເມວໃຫມ່ແລະປະສົບການການຄຸ້ມຄອງບັດທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. Play Store ຈະແນະນຳໜ້າການຕັ້ງຄ່າໃໝ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເລືອກແບບສຳຫຼວດງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ໃຊ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Google ທີ່ຈະປັບປຸງປະສົບການ Android ແລະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອັບເດດ Google Play Store
- ຄໍານິຍາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ FIDO2