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ການອັບເດດຂອງ Android ເດືອນກັນຍາ 2023 ນໍາເອົາການປັບປຸງການຮອງຮັບ FIDO2 ສໍາລັບ PINs

ByVicky Stavropoulou

Sep 7, 2023
ການອັບເດດຂອງ Android ເດືອນກັນຍາ 2023 ນໍາເອົາການປັບປຸງການຮອງຮັບ FIDO2 ສໍາລັບ PINs

ກູໂກກໍາລັງເປີດຕົວການອັບເດດລະບົບສໍາລັບ Android ໃນເດືອນກັນຍາ 2023, ເຊິ່ງລວມມີການປັບປຸງຕ່າງໆແລະຄຸນສົມບັດໃຫມ່. ການອັບເດດເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດສົ່ງຜ່ານ Play Store ແລະກວມເອົາອົງປະກອບ OS ຫຼັກ ລວມທັງແອັບຕ່າງໆເຊັ່ນ Play Services ແລະ Play Store.

ການອັບເດດຫນຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບເດືອນນີ້ແມ່ນການປັບປຸງການສະຫນັບສະຫນູນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ FIDO2 ໃນ Android. FIDO2, ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປສໍາລັບການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໃຈ, ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີດ້ວຍການແນະນໍາວິທີການເຂົ້າສູ່ລະບົບແບບບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານ. ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພ, ດຽວນີ້ Android ຈະຮອງຮັບການເພີ່ມ PIN ເພື່ອປົກປ້ອງລະຫັດຜ່ານ. ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ, ແຕ່ມັນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃສ່ລະຫັດ PIN ສໍາລັບກະແຈຄວາມປອດໄພ FIDO2 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼືເພີ່ມ PIN ສໍາລັບໂທລະສັບ Android ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກະແຈ FIDO2 ດ້ວຍຕົນເອງ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະຖືກເປີດເຜີຍເມື່ອ Google Play Services ເວີຊັ່ນ 23.35 ຖືກປ່ອຍອອກມາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, Google Wallet ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງເລັກນ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຄ່າອີເມວໃຫມ່ແລະປະສົບການການຄຸ້ມຄອງບັດທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. Play Store ຈະແນະນຳໜ້າການຕັ້ງຄ່າໃໝ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເລືອກແບບສຳຫຼວດງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ໃຊ້.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Google ທີ່ຈະປັບປຸງປະສົບການ Android ແລະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອັບເດດ Google Play Store
- ຄໍານິຍາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ FIDO2

By Vicky Stavropoulou

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