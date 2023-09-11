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ໂຍຄະຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ສູນອາວຸໂສ Harrison Park

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ໂຍຄະຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ສູນອາວຸໂສ Harrison Park

ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາທີ່ສູນຜູ້ສູງອາຍຸຂອງ Harrison Park ທຸກໆເຊົ້າວັນພຸດສໍາລັບການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ມ່ວນແລະອ່ອນໂຍນທີ່ເອີ້ນວ່າ Yoga ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ຫ້ອງຮຽນນີ້ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄວາມສາມາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຫຼືມີປະສົບການບາງຢ່າງກັບໂຍຜະລິດ, ທ່ານຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ.

ບັນຍາກາດຢູ່ສູນອາວຸໂສ Harrison Park ແມ່ນມີຄວາມເປັນມິດ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບສະເໝີ. ມັນເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບບຸກຄົນທີ່ມີໃຈດຽວກັນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ. ຫ້ອງຮຽນແມ່ນເປີດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 55 ປີຂຶ້ນໄປ, ແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີປະສົບການມາກ່ອນ.

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 2 ໂດລາເກັບໃນມື້ເຂົ້າຮຽນ. ຄ່າທໍານຽມນີ້ຊ່ວຍກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນໂຄງການແລະຮັບປະກັນວ່າມັນຍັງຄົງສາມາດຊື້ໄດ້ສໍາລັບທຸກຄົນ. ຫ້ອງຮຽນເລີ່ມແຕ່ເວລາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 12:00 ໂມງແລງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເຕັກນິກການຜ່ອນຄາຍຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາຊຸມຊົນຂອງທ່ານ, ໂອກາດທີ່ເປັນອາສາສະຫມັກແມ່ນມີຢູ່ໃນສູນຜູ້ສູງອາຍຸຂອງ Harrison Park. ພວກເຂົາສະເຫມີຊອກຫາບຸກຄົນທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອກິດຈະກໍາແລະໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າທ່ານສົນໃຈ, ກະລຸນາໂທຫາ 289/259-2862 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ໂຍຄະຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ສູນຜູ້ອາວຸໂສ Harrison Park ສະໜອງວິທີການລວມເພື່ອສຸຂະພາບສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ. ມັນ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​, ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​, ແລະ​ການ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຍັງ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ຈິດ​ໃຈ​ແລະ​ອາ​ລົມ​. ການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັກສາຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ແລະຫ້ອງຮຽນນີ້ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸໃນການອອກກໍາລັງກາຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Harrison Park Seniors Center

ນິຍາມ:
– Yoga ຜູ້ເລີ່ມ: ເປັນການຝຶກໂຍຄະທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໃໝ່ໃນໂຍຄະ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ.
– ຜູ້ສູງອາຍຸ: ບຸກຄົນອາຍຸ 55 ປີຂຶ້ນໄປ.
– ອາສາສະໝັກ: ເປັນການສະເໜີເວລາ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານ ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍເງິນ.

By Mampho Brescia

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