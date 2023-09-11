ໂຍຄະຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ສູນອາວຸໂສ Harrison Park

ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາທີ່ສູນຜູ້ສູງອາຍຸຂອງ Harrison Park ທຸກໆເຊົ້າວັນພຸດສໍາລັບການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ມ່ວນແລະອ່ອນໂຍນທີ່ເອີ້ນວ່າ Yoga ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ຫ້ອງຮຽນນີ້ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄວາມສາມາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຫຼືມີປະສົບການບາງຢ່າງກັບໂຍຜະລິດ, ທ່ານຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ.
ບັນຍາກາດຢູ່ສູນອາວຸໂສ Harrison Park ແມ່ນມີຄວາມເປັນມິດ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບສະເໝີ. ມັນເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບບຸກຄົນທີ່ມີໃຈດຽວກັນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ. ຫ້ອງຮຽນແມ່ນເປີດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 55 ປີຂຶ້ນໄປ, ແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີປະສົບການມາກ່ອນ.
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 2 ໂດລາເກັບໃນມື້ເຂົ້າຮຽນ. ຄ່າທໍານຽມນີ້ຊ່ວຍກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນໂຄງການແລະຮັບປະກັນວ່າມັນຍັງຄົງສາມາດຊື້ໄດ້ສໍາລັບທຸກຄົນ. ຫ້ອງຮຽນເລີ່ມແຕ່ເວລາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 12:00 ໂມງແລງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເຕັກນິກການຜ່ອນຄາຍຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາຊຸມຊົນຂອງທ່ານ, ໂອກາດທີ່ເປັນອາສາສະຫມັກແມ່ນມີຢູ່ໃນສູນຜູ້ສູງອາຍຸຂອງ Harrison Park. ພວກເຂົາສະເຫມີຊອກຫາບຸກຄົນທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອກິດຈະກໍາແລະໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າທ່ານສົນໃຈ, ກະລຸນາໂທຫາ 289/259-2862 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ໂຍຄະຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ສູນຜູ້ອາວຸໂສ Harrison Park ສະໜອງວິທີການລວມເພື່ອສຸຂະພາບສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ. ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ແລະການດຸ່ນດ່ຽງໃນຂະນະທີ່ຍັງສົ່ງເສີມການສະຫວັດດີຈິດໃຈແລະອາລົມ. ການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັກສາຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ແລະຫ້ອງຮຽນນີ້ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸໃນການອອກກໍາລັງກາຍ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Harrison Park Seniors Center
ນິຍາມ:
– Yoga ຜູ້ເລີ່ມ: ເປັນການຝຶກໂຍຄະທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໃໝ່ໃນໂຍຄະ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ.
– ຜູ້ສູງອາຍຸ: ບຸກຄົນອາຍຸ 55 ປີຂຶ້ນໄປ.
– ອາສາສະໝັກ: ເປັນການສະເໜີເວລາ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານ ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍເງິນ.