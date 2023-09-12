Apple ໄດ້ປະກາດໃນລະຫວ່າງການຈັດງານ iPhone 15 ວ່າ AirPods Pro ລຸ້ນທີສອງຈະມາພ້ອມກັບກ່ອງສາກ USB-C. ນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຍ້ອນວ່າມັນຫມາຍຄວາມວ່າ AirPods Pro ໃນປັດຈຸບັນຈະໃຊ້ເຄື່ອງຊາດດຽວກັນກັບ iPad ແລະ MacBook, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ສາຍ USB-C ໃດໆທີ່ພວກເຂົາມີຢູ່. ຂະຫນາດກະທັດລັດແລະຄວາມຈຸຂອງແບດເຕີຣີຂອງ AirPods Pro ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສາຍ USB-C, ຮັບປະກັນຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, AirPods Pro ໃໝ່ຈະສືບຕໍ່ຮອງຮັບການສາກແບບໄຮ້ສາຍ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການສາກຫູຟັງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສາຍ. ໃນດ້ານການປົກປ້ອງ, ມີການປັບປຸງເລັກນ້ອຍໃນການຕໍ່ຕ້ານຝຸ່ນແລະນ້ໍາຂອງ AirPods Pro. ດຽວນີ້ພວກມັນມີລະດັບ IP54, ເຊິ່ງສະຫນອງການປ້ອງກັນບາງສ່ວນຕໍ່ກັບຝຸ່ນຂີ້ຝຸ່ນແລະການກະແຈກກະຈາຍຂອງນ້ໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ຄວນຫຼີກເວັ້ນການຈົມນ້ໍາ AirPods Pro ໃນນ້ໍາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຂ່າວເທື່ອວ່າ AirPods ລຸ້ນອື່ນໆຈະປະຕິບັດຕາມເວລາໃດ, ແຕ່ຄາດວ່າການປ່ຽນເປັນ USB-C ນີ້ຈະຖືກຮັບຮອງເອົາໃນລຸ້ນໃນອະນາຄົດ. ລາຄາຂອງ AirPods Pro ໃໝ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ທີ່ 249 ໂດລາໃນສະຫະລັດ ແລະ 30 ປະເທດອື່ນໆ, ແລະມັນຈະມີໃຫ້ຊື້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ກັນຍານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຍ້າຍນີ້ໄປສູ່ການສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ AirPods Pro ຮຸ່ນທີສອງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບປຸງການປ້ອງກັນຝຸ່ນແລະນ້ໍາ. Apple ສືບຕໍ່ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຂອງລູກຄ້າຂອງຕົນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Apple Event – iPhone 15 Launch