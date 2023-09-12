ບໍ່ມີທ້ອງຟ້າຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນທ່າມກາງ Starfield Hype

No Man's Sky, ເກມຜະຈົນໄພອະວະກາດທີ່ພັດທະນາໂດຍ Hello Games, ປະຈຸບັນກຳລັງມີຄວາມສຸກກັບ “ເດືອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ” ໃນປີ, ອີງຕາມຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Sean Murray. ເກມ, ເຊິ່ງມີມາເປັນເວລາ XNUMX ປີແລ້ວ, ເຫັນວ່າມີຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມສົນໃຈອ້ອມຂ້າງ Bethesda's Starfield.
No Man's Sky ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຫຼາຍເວທີ, ລວມທັງ Nintendo Switch, PlayStation, ແລະ virtual reality. ຄວາມສຳເລັດຫຼ້າສຸດຂອງເກມສາມາດຖືໄດ້ວ່າມີການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະເວລາ, ໂດຍ Hello Games ປ່ອຍອັບເດດເປັນປະຈຳເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ.
ໃນປີກາຍນີ້, No Man's Sky ໄດ້ລົງສູ່ Nintendo Switch, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດສຳຫຼວດຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານໃນເວລາເດີນທາງ. ທ່າເຮືອໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສໍາລັບການລວມເອົາການປັບປຸງແລະເນື້ອຫາທີ່ຜ່ານມາທັງຫມົດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ.
ການອັບເດດ "Echoes" ຫຼ້າສຸດຂອງເກມໄດ້ນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດໃຫມ່ເຊັ່ນ: ເຊື້ອຊາດຫຸ່ນຍົນ, ການປັບປຸງຮູບພາບ, ແລະທາງເລືອກໃນການຕ້ານການນາມແຝງໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ Switch. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຄວາມນິຍົມຂອງເກມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການຜະສົມຜະສານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ No Man's Sky ຂອງການຂຸດຄົ້ນ, ການຢູ່ລອດ, ແລະການປັບແຕ່ງໄດ້ລວບລວມການຕິດຕາມທີ່ອຸທິດຕົນໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ເກມສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະປັບປຸງ, ມັນຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຊອກຫາການຜະຈົນໄພໃນອາວະກາດຢູ່ນອກ Starfield ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງ.
ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຈັກກະວານທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ No Man's Sky, ຕອນນີ້ເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ. ເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນຂອງນັກສໍາຫຼວດ intergalactic ແລະເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ໃນທົ່ວໂລກທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Nintendo Life (URL)
- @NoMansSky ໃນ Twitter (URL)