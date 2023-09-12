ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ວິວັດທະນາການຂອງເທັກໂນໂລຍີຄລາວໃນອຸດສາຫະກຳການທະນາຄານ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ວິວັດທະນາການຂອງເທັກໂນໂລຍີຄລາວໃນອຸດສາຫະກຳການທະນາຄານ

ອຸດສາຫະ ກຳ ທະນາຄານ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນການຫັນປ່ຽນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຍ້ອນວ່າມັນຄ່ອຍໆປ່ຽນຈາກພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນສະຖານທີ່ໄປສູ່ການ ນຳ ໃຊ້ການບໍລິການຄລາວ. ການຫັນປ່ຽນນີ້ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຄວາມວ່ອງໄວໃນຂະນະທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າທີ່ພັດທະນາແລະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານກົດລະບຽບ. ໃນຕອນທີ່ຜ່ານມາຂອງ SAP Industry Live, Bob Evans ໄດ້ນັ່ງລົງກັບຜູ້ບໍລິຫານ SAP, ລູກຄ້າ, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ອຸດສາຫະກໍາການທະນາຄານກໍາລັງຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີຄລາວ.

ຫນຶ່ງໃນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຮັບຮອງເອົາການບໍລິການເມຄໃນອຸດສາຫະກໍາທະນາຄານແມ່ນຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຄວາມວ່ອງໄວ. ໂດຍການຍ້າຍອອກໄປຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະຮັກສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ທະນາຄານສາມາດພັດທະນາການຂະຫຍາຍ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເຕັກໂນໂລຊີຄລາວ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາຕໍ່ການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ເມຄບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍຂອງມັນ. ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ອັນ​ດັບ​ຕົ້ນ​ສໍາ​ລັບ​ທະ​ນາ​ຄານ​. ການນໍາທາງກົດຫມາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທົ່ວໂລກທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດລະບຽບຍັງຄົງເປັນຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ບັນດາ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ແມ່ນ​ບາດກ້າວ​ເດີນ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ, ​ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ທ່າ​ທີ​ຮ່ວມ​ບໍ່​ໜ້ອຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກແມ່ນຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຍອມຮັບຂອງອຸດສາຫະກໍາການທະນາຄານຂອງເຕັກໂນໂລຊີຟັງ. ເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງຖືກນໍາໄປໃຊ້ກັບຂະບວນການທະນາຄານເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຄາດຄະເນການບໍລິໂພກສັນຍາ, ແລະສະຫນອງຂັ້ນຕອນການຊື້ແນະນໍາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງ AI ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ, ທະນາຄານສາມາດປັບປຸງການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາແລະສະຫນອງການບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ອຸດສາຫະກໍາການທະນາຄານແມ່ນມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີເມຄຍ້ອນວ່າມັນຊອກຫາການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າທີ່ມີການພັດທະນາ, ແລະແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານກົດລະບຽບ. ການຮັບຮອງເອົາການບໍລິການຄລາວສະເຫນີໃຫ້ທະນາຄານມີໂອກາດທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມວ່ອງໄວແລະການຕອບສະຫນອງຂອງພວກເຂົາໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທະນາຄານຍັງຕ້ອງຊອກຫາຄວາມສັບສົນຂອງຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນແລະການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ. ດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງຂອງ AI ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ, ທະນາຄານສາມາດປັບປຸງການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາຕື່ມອີກແລະສະຫນອງປະສົບການລູກຄ້າທີ່ເຫນືອກວ່າໃນຍຸກດິຈິຕອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- SAP ອຸດສາຫະກໍາດໍາລົງຊີວິດ
– ກຸ່ມທະນາຄານ TD
- SAP ທະ​ນາ​ຄານ

By Mampho Brescia

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