ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Samsung Galaxy Buds 2 Pro ຫຼຸດລາຄາສຳລັບລະດູການກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
Samsung Galaxy Buds 2 Pro ຫຼຸດລາຄາສຳລັບລະດູການກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ

ເອົາໃຈຜູ້ມັກຫູຟັງທັງໝົດ! Samsung ກຳ ລັງສະ ເໜີ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີເລີດກ່ຽວກັບ Galaxy Buds 2 Pro ຂອງພວກເຂົາໃນຊ່ວງເວລາຂອງລະດູການກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ. ປະຈຸບັນນີ້ຫູຟັງໄຮ້ສາຍກຳລັງວາງຂາຍດ້ວຍສ່ວນຫຼຸດ 23 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງຈາກ $230 ເປັນ $178. ນີ້ແມ່ນລາຄາຕໍ່າສຸດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນນັບຕັ້ງແຕ່ Black Friday. ສິ່ງທີ່ດີກ່ວານັ້ນກໍ່ຄືວ່າທັງສາມສີຂອງ Galaxy Buds 2 Pro ແມ່ນລວມຢູ່ໃນການຂາຍ, ໂດຍຮູບແບບສີຂາວແມ່ນລາຄາຫນຶ່ງໂດລາຫນ້ອຍກວ່າທາງເລືອກ graphite ແລະ bora ສີມ່ວງ.

Galaxy Buds 2 Pro ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນກວ່າແບບທີ່ຜ່ານມາ. ລຸ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ເຊັ່ນ Galaxy Buds Live ຂາດການຍົກເລີກສຽງລົບກວນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ Galaxy Buds Pro ຕົ້ນສະບັບມີບັນຫາກັບການປິດສຽງ ແລະຄຸນນະພາບ. ໃນການທົບທວນຄືນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ Galaxy Buds 2 Pro ຄະແນນ 86, ຊົມເຊີຍຄວາມສາມາດຕັດສຽງລົບກວນທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນ ແລະປັບປຸງຄວາມເໝາະສົມ. ຊີວິດຫມໍ້ໄຟ, ແກ່ຍາວເຖິງປະມານຫ້າຊົ່ວໂມງຂອງການຟັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຍັງຄົງຄ້າຍຄືກັນກັບ predecessor ຂອງຕົນ. ຄຸນນະພາບການໂທຍັງຄົງທີ່.

ສ່ວນຫຼຸດ Galaxy Buds 2 Pros ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Samsung's "Smart Home event" ຢູ່ Amazon, ເຊິ່ງລວມມີຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ, ປະຈຸບັນນີ້ 49″ Odyssey G9 Gaming Monitor ຫຼຸດ 29 ເປີເຊັນ, ຫຼຸດລົງຈາກ $1,400 ຫາ $1,000. ນອກຈາກນັ້ນ, Galaxy Watch 5 40mm LTE ແມ່ນມີຢູ່ໃນລາຄາຜ່ອນຜັນ $230, ຫຼຸດລົງຈາກ $330. gadget Samsung ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition, ແລະ Pro Ultimate microSD Memory Card, ຍັງຢູ່ໃນການຂາຍໃນປັດຈຸບັນ.

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ພາດ​ອອກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂໍ້​ສະ​ເຫນີ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຫລ້າ​ສຸດ​ແລະ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ການ​ຊື້​, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່​າ​ການ​ຕິດ​ຕາມ @EngadgetDeals ໃນ Twitter ແລະ​ສະ​ຫມັກ​ຮັບ​ຈົດ​ຫມາຍ​ສະ​ບັບ​ຂ່າວ Engadget Deals​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Engadget: Samsung Galaxy Buds 2 Pro ຫຼຸດລາຄາສຳລັບລະດູການກັບໄປໂຮງຮຽນ

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ Cookies: ພວກມັນແມ່ນຫຍັງແລະມີຜົນກະທົບແນວໃດກັບປະສົບການອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ