Samsung Galaxy Buds 2 Pro ຫຼຸດລາຄາສຳລັບລະດູການກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ

ເອົາໃຈຜູ້ມັກຫູຟັງທັງໝົດ! Samsung ກຳ ລັງສະ ເໜີ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີເລີດກ່ຽວກັບ Galaxy Buds 2 Pro ຂອງພວກເຂົາໃນຊ່ວງເວລາຂອງລະດູການກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ. ປະຈຸບັນນີ້ຫູຟັງໄຮ້ສາຍກຳລັງວາງຂາຍດ້ວຍສ່ວນຫຼຸດ 23 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງຈາກ $230 ເປັນ $178. ນີ້ແມ່ນລາຄາຕໍ່າສຸດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນນັບຕັ້ງແຕ່ Black Friday. ສິ່ງທີ່ດີກ່ວານັ້ນກໍ່ຄືວ່າທັງສາມສີຂອງ Galaxy Buds 2 Pro ແມ່ນລວມຢູ່ໃນການຂາຍ, ໂດຍຮູບແບບສີຂາວແມ່ນລາຄາຫນຶ່ງໂດລາຫນ້ອຍກວ່າທາງເລືອກ graphite ແລະ bora ສີມ່ວງ.
Galaxy Buds 2 Pro ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນກວ່າແບບທີ່ຜ່ານມາ. ລຸ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ເຊັ່ນ Galaxy Buds Live ຂາດການຍົກເລີກສຽງລົບກວນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ Galaxy Buds Pro ຕົ້ນສະບັບມີບັນຫາກັບການປິດສຽງ ແລະຄຸນນະພາບ. ໃນການທົບທວນຄືນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ Galaxy Buds 2 Pro ຄະແນນ 86, ຊົມເຊີຍຄວາມສາມາດຕັດສຽງລົບກວນທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນ ແລະປັບປຸງຄວາມເໝາະສົມ. ຊີວິດຫມໍ້ໄຟ, ແກ່ຍາວເຖິງປະມານຫ້າຊົ່ວໂມງຂອງການຟັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຍັງຄົງຄ້າຍຄືກັນກັບ predecessor ຂອງຕົນ. ຄຸນນະພາບການໂທຍັງຄົງທີ່.
ສ່ວນຫຼຸດ Galaxy Buds 2 Pros ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Samsung's "Smart Home event" ຢູ່ Amazon, ເຊິ່ງລວມມີຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ, ປະຈຸບັນນີ້ 49″ Odyssey G9 Gaming Monitor ຫຼຸດ 29 ເປີເຊັນ, ຫຼຸດລົງຈາກ $1,400 ຫາ $1,000. ນອກຈາກນັ້ນ, Galaxy Watch 5 40mm LTE ແມ່ນມີຢູ່ໃນລາຄາຜ່ອນຜັນ $230, ຫຼຸດລົງຈາກ $330. gadget Samsung ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition, ແລະ Pro Ultimate microSD Memory Card, ຍັງຢູ່ໃນການຂາຍໃນປັດຈຸບັນ.
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ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Engadget: Samsung Galaxy Buds 2 Pro ຫຼຸດລາຄາສຳລັບລະດູການກັບໄປໂຮງຮຽນ