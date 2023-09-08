ຮົບຂອງຍັກໃຫຍ່ໂທລະສັບສະຫຼາດ: ການຊຸກຍູ້ຂອງ Samsung ກັບໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້

ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ Counterpoint, Samsung ແລະ Apple ແມ່ນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ເດັ່ນຊັດໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດທົ່ວໂລກ, ໂດຍ Samsung ເລັກນ້ອຍອອກຈາກ Apple ໃນດ້ານສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ. ເພື່ອສ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດຕື່ມອີກ, Samsung ກໍາລັງຫັນໄປສູ່ໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ສາມາດພັບໄດ້.
ໃນງານ “Unpacked” ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, Samsung ໄດ້ເປີດຕົວ Galaxy Z Fold 5 ແລະ Galaxy Z Flip 5 ໃໝ່ຂອງຕົນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Samsung ຕໍ່ກັບເທັກໂນໂລຍີທີ່ສາມາດພັບໄດ້ ແລະເປັນຕົວແທນຂອງອະນາຄົດຂອງສະມາດໂຟນ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໂດຍ Samsung ມີຄວາມສົດຊື່ນ, ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ນໍາເອົາສິ່ງໃຫມ່ແລະແຕກຕ່າງກັນມາສູ່ຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຄອບງໍາໂດຍອຸປະກອນສີ່ຫລ່ຽມທີ່ມີການປັບປຸງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄວາມໄວຂອງໂປເຊດເຊີແລະຄຸນນະພາບກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບ Samsung ແມ່ນການຊະນະຜູ້ໃຊ້ iPhone ແລະຊັກຊວນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປ່ຽນໄປໃຊ້ໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້ທີ່ໃຊ້ Android. Apple ໄດ້ສ້າງລະບົບນິເວດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງແອັບຯສະເພາະ, ອຸປະກອນເສີມ, ແລະການບໍລິການສະຫມັກທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະອອກໄປ. ຫນຶ່ງໃນ app lock-in ທີ່ນິຍົມສໍາລັບ Apple ແມ່ນ iMessage, ເຊິ່ງສະຫນອງການແບ່ງປັນຮູບພາບແລະວິດີໂອທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ໃຊ້ Android, ປະສົບກັບຂໍ້ຈໍາກັດໃນເວລາທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຮູບພາບແລະວິດີໂອໄປຫາຜູ້ໃຊ້ iOS.
ໃນຂະນະທີ່ໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້ຂອງ Samsung ອາດຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງລັກສະນະນີ້, ພວກເຂົາສາມາດເປົ້າຫມາຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ອຸທິດຕົນຫນ້ອຍຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງ Apple ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາປ່ຽນ. Samsung ຍັງໄດ້ເປີດຕົວການໂຄສະນາທີ່ກ້າໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສະຫຼັບກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດພັບໄດ້.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Apple ສາມາດຂັດຂວາງແຜນການຂອງ Samsung ໂດຍການປ່ອຍອຸປະກອນທີ່ສາມາດພັບໄດ້ຂອງຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ, ມີຂ່າວລືວ່າ Apple ກໍາລັງພິຈາລະນາ iPad ທີ່ສາມາດພັບໄດ້. Apple ມີປະຫວັດການສັງເກດຕະຫຼາດແລະເຮັດການເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາທີ່ເວລາທີ່ເຫມາະສົມ.
ຕະຫຼາດໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້ແມ່ນຍັງຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດໂດຍລວມ, ແຕ່ໂດຍ Samsung ເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າ, ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຢູ່ໃນການຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ iPhone ປ່ຽນ. ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້ຂອງ Samsung ສາມາດສັ່ນຕະຫຼາດແລະດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດໄດ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Yahoo Finance, Counterpoint Research