ຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ $1,000 ໃນ Galaxy Tab S9 Series ຂອງ Samsung

ອາທິດ Discover ຂອງ Samsung ມາຮອດແລ້ວ ແລະເຂົາເຈົ້າກຳລັງສະເໜີຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃນອຸປະກອນລ່າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂໍ້ຕົກລົງອັນໜຶ່ງທີ່ມີມູນຄ່າເບິ່ງຄືການສົ່ງເສີມການຂາຍໃນຊຸດ Galaxy Tab S9, ສົມບູນແບບຖ້າທ່ານຕ້ອງການໜ້າຈໍໃຫຍ່ກວ່າສຳລັບວຽກປະຈຳວັນຂອງທ່ານ.
ດ້ວຍໂປຣໂມຊັນນີ້, Samsung ໄດ້ຫຼຸດລາຄາສູງເຖິງ 1,000 ໂດລາ. ສ່ວນຫຼຸດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບ Galaxy Tab S9 Ultra, ໂດຍມີສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ 1,000 ໂດລາ. Galaxy Tab S9+ ຫຼຸດລາຄາ 920 ໂດລາ, ແລະ Galaxy Tab S9 ນ້ອຍສຸດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 770 ໂດລາ.
ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດເຕັມ, ເຈົ້າຈະຕ້ອງຊື້-ຂາຍອຸປະກອນ. Samsung ໃຫ້ມູນຄ່າການຄ້າສູງສຸດ $800 ສໍາລັບ Galaxy Tab S8 Ultra ແລະ Galaxy Tab S9+. Tab S8 ສອງລຸ້ນອື່ນໆສາມາດເອົາເຈົ້າໄດ້ $700, ແລະ Galaxy Tab S7 ລຸ້ນເກົ່າມີມູນຄ່າ $500. ມູນຄ່າການຄ້າສໍາລັບ Tab S9 ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດປະຫຍັດໄດ້ຫຼາຍເມື່ອການຊື້ຂາຍໃນອຸປະກອນເກົ່າຂອງທ່ານ.
ນອກເໜືອໄປຈາກສ່ວນຫຼຸດການຄ້າແລ້ວ, Samsung ຍັງໄດ້ຍົກລະດັບບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃຫ້ຟຣີ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ Tab S9 ທັງຫມົດຈະໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາຂອງເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ, ໂດຍ Tab S9 ຂະຫນາດນ້ອຍສຸດຈະຈາກ 128GB ເປັນ 256GB, ແລະ Tab S9+ ແລະ Tab S9 Ultra ຈະຈາກ 256GB ເປັນ 512GB. Tab S9 Ultra ສາມາດເຕັ້ນໄປຫາ 16GB ຂອງ RAM ແລະ 1TB ຂອງການເກັບຮັກສາ, ໃນຂະນະທີ່ Tab S9 ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ RAM ຈາກ 8GB ເປັນ 12GB. ການອັບເກຣດບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ RAM ເຫຼົ່ານີ້ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 120 ໂດລາ.
ເປັນໂບນັດ, Samsung ກໍາລັງສະເຫນີໃຫ້ $99 add-on ສໍາລັບ Galaxy Watch 6 ຖ້າທ່ານຊື້ອຸປະກອນຊຸດ Tab S9. ນີ້ເທົ່າກັບສ່ວນຫຼຸດ $250 ສໍາລັບ smartwatch.
ດ້ວຍການຊື້ຂາຍ ແລະສ່ວນຫຼຸດທັງໝົດ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ Galaxy Tab S9 Ultra ທີ່ໂຫຼດມາເຕັມທີ່ໃນລາຄາພຽງແຕ່ 519 ໂດລາ, ຫຼຸດລົງຈາກລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ 1,619 ໂດລາ.
ຢ່າພາດຂໍ້ສະເໜີ ແລະໂປຣໂມຊັນດີໆເຫຼົ່ານີ້. ເຂົ້າໄປທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Samsung Galaxy Tab S9 Deal Link