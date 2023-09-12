ແຫວນ Galaxy ຂອງ Samsung ຈະເປີດຕົວພ້ອມກັບ Galaxy S24

Samsung Galaxy Ring ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດໃນຕົ້ນປີຫນ້າ, ອາດຈະລັກເອົາຈຸດເດັ່ນຂອງ Galaxy S24 ໃນງານທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Samsung. ຜູ້ຮົ່ວໄຫຼ Ice Universe ທີ່ຖືກສັງເກດເຫັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຄາດເດົາວ່າ Smart Ring ຈະຖືກເປີດຕົວພ້ອມກັບຊຸດ S24, ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະກອນໃນເວລານີ້.
ອີງຕາມການຮົ່ວໄຫລທີ່ຜ່ານມາ, Galaxy Ring ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າມີເຊັນເຊີທີ່ມີຄວາມສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນສຸຂະພາບແລະສົ່ງມັນໄປຫາໂທລະສັບສະຫຼາດ, ຄ້າຍຄືກັບ Oura Ring ທີ່ນິຍົມ. ສິດທິບັດທີ່ຮົ່ວໄຫລອອກມາຊີ້ບອກຕື່ມອີກວ່າ Galaxy Ring ຈະເປັນເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມສຸຂະພາບ, ການວັດແທກ, ການຕິດຕາມ, ແລະການອັບໂຫລດຂໍ້ມູນການອອກກຳລັງກາຍແລະການນອນ.
ມັນປາກົດວ່າ Samsung ກໍາລັງໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກການອອກແບບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ Oura, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Ice Universe ເວົ້າເຖິງວົງແຫວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງວ່າຈະມີລັກສະນະຈໍາກັດຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Galaxy Ring ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນສວມໃສ່ພຽງແຕ່ Samsung ໄດ້ເຮັດວຽກ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ສິດທິບັດ Galaxy Glasses, ອຸປະກອນທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ປະກອບມີຫູຟັງສະເໝືອນຈິງ, ຫູຟັງຄວາມເປັນຈິງເສີມ, ຫູຟັງ, ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແລະແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ.
ແວ່ນຕາ Galaxy ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນຄໍາຕອບຂອງ Samsung ກັບ Apple Vision Pro, ແລະມີທ່າແຮງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈກວ່າ Galaxy Ring. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ Galaxy Glasses ຈະອອກມາໃນຕະຫຼາດທີ່ແທ້ຈິງເມື່ອໃດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຂອງ Samsung ໃນເທກໂນໂລຍີ wearable ກັບ Galaxy Ring ແລະ Galaxy Glasses ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະຂະຫຍາຍການສະເຫນີຜະລິດຕະພັນໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີແລະສຸຂະພາບ. ມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນວ່າອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກແລະວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າ stack ເຖິງການແຂ່ງຂັນ.
ນິຍາມ:
– Galaxy Ring: ເປັນອຸປະກອນສວມໃສ່ທີ່ກຳລັງຈະອອກມາຈາກ Samsung ທີ່ມີຂ່າວລືວ່າມີເຊັນເຊີສຸຂະພາບ ແລະຄວາມສາມາດໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ Oura Ring.
– Galaxy S24: ໂທລະສັບສະຫຼາດ flagship ຕໍ່ໄປໃນຊຸດ Galaxy S ຂອງ Samsung.
– Oura Ring: ອຸປະກອນສວມໃສ່ຍອດນິຍົມທີ່ຕິດຕາມ ແລະ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ ແລະ ການນອນ.
– ແວ່ນຕາ Galaxy: ເປັນອຸປະກອນອະເນກປະສົງຈາກ Samsung ທີ່ປະກອບມີຫູຟັງສະເໝືອນຈິງ, ຫູຟັງຄວາມເປັນຈິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫູຟັງ, ໂທລະສັບສະຫຼາດ ແລະແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ.
ທີ່ມາ: SamMobile