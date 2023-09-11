ຄົ້ນພົບການຂາຍ Samsung: ຂໍ້ສະເໜີຍອດນິຍົມໃນໂທລະສັບ, ໂທລະພາບ, ແລະອື່ນໆອີກ

ການຂາຍ Samsung Discover ຕອນນີ້ເປີດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາການເຂົ້າໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນສັ້ນໆ. ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະເໜີໃຫ້, ລວມທັງໂທລະສັບ, ໂທລະພາບ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ, ເຄື່ອງສວມໃສ່, ແລະເທັກໂນໂລຍີຊັ້ນນໍາອື່ນໆ, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງສໍາລັບທຸກຄົນ.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນ Samsung Galaxy S23 Ultra, ມີໃຫ້ຕັ້ງແຕ່ $399 ດ້ວຍການມີສິດຊື້-ຂາຍ. ນອກຈາກລາຄາຫຼຸດແລ້ວ, ລູກຄ້າຍັງຈະໄດ້ຮັບການອັບເກຣດບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນສອງເທົ່າຟຣີ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີເລີດທີ່ຈະໄດ້ຮັບໂທລະສັບເຮືອທຸງຂອງ Samsung ໃນລາຄາຕໍ່າທີ່ຍອດຢ້ຽມ, ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ມີຄວາມນິຍົມເປັນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຄ້າຂາຍ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນງົບປະມານທີ່ເຄັ່ງຄັດ, Samsung Galaxy A54 ແມ່ນມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ $ 124.99. ນີ້ລວມມີການຄືນເງິນອັດຕະໂນມັດ $75 ໃນລາຄາເດີມຂອງ $449.99, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສິນເຊື່ອການຄ້າທີ່ປັບປຸງສູງສຸດ $250. Galaxy A54 ເປັນສະມາດໂຟນທີ່ຜະລິດມາໄດ້ດີ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດຄົບຊຸດທີ່ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍ.
ນອກເໜືອໄປຈາກໂທລະສັບ, ການຂາຍ Discover Samsung ຍັງມີຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບໂທລະພາບ. ລູກຄ້າສາມາດຮັບສ່ວນຫຼຸດໄດ້ເຖິງ $4,000 ໃນ QLED, OLED, ແລະ 8K TVs. ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາຮູບພາບຄຸນນະພາບສູງ, ສີສັນສົດໃສ, ຫຼືເທັກໂນໂລຢີລ່າສຸດ, ມີໂທລະທັດໃຫ້ເຈົ້າ.
ດ້ວຍຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແຟລດເພີ່ມເຕີມທີ່ກຳນົດຈະເປີດຕົວໃນມື້ຂ້າງໜ້າ, ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະຊອກຫາການຂາຍ Discover Samsung ເຕັມຮູບແບບເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ. ຕິດຕາມການອັບເດດຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດອາທິດຍ້ອນວ່າພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ຂໍ້ສະ ເໜີ ອັນດັບຕົ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- TechRadar
– Samsung Discover Sale
– Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy A54
- ໂທລະພາບ QLED, OLED ແລະ 8K
(ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມແຫຼ່ງແລະ URL ໂດຍກົງໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຕາມຄໍາແນະນໍາ.)