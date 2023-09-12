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Apple ຮ່ວມມືກັບ Samsung ສໍາລັບແຜງ OLED ໃນ iPhone 15 Series

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Apple ຮ່ວມມືກັບ Samsung ສໍາລັບແຜງ OLED ໃນ iPhone 15 Series

ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​, Apple ຈະ​ອີງ​ໃສ່ Samsung ໃນ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຫມູ່​ຄະ​ນະ OLED ສໍາ​ລັບ iPhone 15 ຊຸດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ການຕັດສິນໃຈນີ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກແຜງ OLED ຂອງ BOE ລົ້ມເຫລວໃນການທົດສອບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງ Apple, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດອາເມລິກາຫັນໄປຫາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເກົາຫຼີ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, LG ແລະ Samsung ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນ LTPO OLED ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ແລະ 15 Pro Max, ໃນຂະນະທີ່ BOE ຄາດວ່າຈະສົ່ງແຜງສໍາລັບຫນ້າຈໍ LTPS OLED ໃນ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Apple ພົບວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງ BOE ບໍ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາຈັດສັນຄໍາສັ່ງຂອງພວກເຂົາໃນນາທີສຸດທ້າຍ. ຂ່າວລືໄດ້ແນະນໍາວ່າ BOE ກໍາລັງປະສົບບັນຫາກັບຮູເຈາະສໍາລັບ Face ID, ສົ່ງຜົນໃຫ້ Apple ຕັດສິນໃຈມອບຄໍາສັ່ງຄືນໃຫມ່.

ຖ້າ BOE ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະຍັງໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງຈໍານວນຫນຶ່ງສໍາລັບຫນ່ວຍງານທີ່ຈະຜະລິດໃນປີ 2024. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ BOE ຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງ Apple.

Apple ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດໂຕອຸປະກອນ iPhone 15 ໃນມື້ນີ້ເວລາ 10 AM PDT, ແລະຈະມີການຖ່າຍທອດສົດໃຫ້ຜູ້ຊົມ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງຈາກໂທລະສັບ iPhone 15 ມາດຕະຖານແລະຕົວແປ Pro.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ຊື່ແຫຼ່ງ], [ຊື່ແຫຼ່ງ]

ນິຍາມ:
– OLED: Organic Light-Emitting Diode, ເທັກໂນໂລຢີຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຫ້ສີສັນສົດຊື່ນ ແລະສີດຳເລິກໂດຍການປ່ອຍແສງໂດຍກົງຈາກແຕ່ລະ pixels.
– LTPO: Low-Temperature Polycrystalline Oxide, ລຸ້ນຂອງເທັກໂນໂລຍີ transistor ຟິມບາງ (TFT) ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານ ແລະອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໃນຈໍສະແດງຜົນ.
– LTPS: Poly-Silicon ອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ວັດສະດຸ semiconductor ທີ່ໃຊ້ໃນບາງແຜງຈໍສະແດງຜົນເພື່ອເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບພາບ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ.
– Face ID: ເທັກໂນໂລຍີການຮັບຮູ້ໃບໜ້າຂອງ Apple ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການພິສູດຢືນຢັນທີ່ປອດໄພໃນອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: BBC, The Verge

By Mampho Brescia

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