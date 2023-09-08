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ວິທີການ Samsung ກໍານົດມາດຕະຖານສໍາລັບ Android Smartwatches

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ວິທີການ Samsung ກໍານົດມາດຕະຖານສໍາລັບ Android Smartwatches

Samsung ໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ນໍາໃນອຸດສາຫະກໍາ smartwatch, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Android. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດ smartwatch ອື່ນໆພະຍາຍາມໃຫ້ປະສົບການທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ຊຸດ Galaxy Watch ຂອງ Samsung ໂດດເດັ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ແກ່ທີ່ສຸດແລະປັບປຸງໃຫມ່ເມື່ອຈັບຄູ່ກັບໂທລະສັບ Android.

ລຸ້ນຫຼ້າສຸດ, Galaxy Watch 6 ແລະ Galaxy Watch 6 Classic, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Samsung ຕໍ່ກັບຄວາມເປັນເລີດ. ສະບັບຄລາສສິກ, ໂດຍສະເພາະ, reintroduce the bezel rotating beloved, ເຮັດໃຫ້ການນໍາທາງ intuitive ຫຼາຍໃນຫນ້າຈໍຫນາແຫນ້ນຂອງໂມງ.

ຄວາມສົນໃຈຂອງ Samsung ໃນລາຍລະອຽດແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນການອອກແບບແລະການເຮັດວຽກຂອງໂມງ. ຂອບທີ່ອ່ອນກວ່າເຮັດໃຫ້ໂມງມີຮູບຮ່າງທີ່ອ່ອນກວ່າ, ແລະຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຮອຍຕີນທີ່ກະທັດຮັດ. Galaxy Watch 6 ຄລາດສິກ, ເຮັດດ້ວຍສະແຕນເລດຄຸນນະພາບສູງ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ພາຍໃຕ້ຝາປິດ, Galaxy Watch 6 series ມີຊິບ Exynos W930 ໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ມັນໄວກວ່າລຸ້ນກ່ອນເຖິງ 18%. ຈັບຄູ່ກັບ Wear OS 4 ຂອງ Google ແລະ One UI 5 ຂອງ Samsung ວາງຊ້ອນກັນ, ໂມງດັ່ງກ່າວໃຫ້ການຕອບສະໜອງແອັບ snappier ແລະການຫັນປ່ຽນການນຳທາງທີ່ລຽບກວ່າ.

ເພື່ອນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດດ້ານສຸຂະພາບຂອງຊຸດ Galaxy Watch 6 ຢ່າງສົມບູນ, ຂໍແນະນຳໃຫ້ຈັບຄູ່ໂມງກັບໂທລະສັບ Samsung Galaxy ແລະຕິດຕັ້ງແອັບ Samsung Health Monitor ລຸ້ນຫຼ້າສຸດ. ໂມງມີເຄື່ອງມືສຸຂະພາບຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງການຕິດຕາມອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈ, ການອ່ານ electrocardiogram (ECG), ແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນຮ່າງກາຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າໃນການທົດສອບ, ການອ່ານອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງ Galaxy Watch 6 ແລະ Galaxy Watch 6 Classic ບາງຄັ້ງໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຕ່ໍາກວ່າເມື່ອທຽບກັບອຸປະກອນອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການຝຶກການນອນຕ້ອງການຂໍ້ມູນຢ່າງໜ້ອຍ 7 ມື້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Samsung ຍັງ​ໄດ້​ເຮັດ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ທີ່​ຫນ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຫມໍ້​ໄຟ​. Galaxy Watch 6 Classic ສາມາດຢູ່ໄດ້ເຖິງສອງມື້ດ້ວຍການນຳໃຊ້ປານກາງ ແລະຍັງມີແບັດເຕີຣີປະມານ 54% ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງຮອບວຽນ 12 ຊົ່ວໂມງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສາກໄຟປະຈໍາວັນຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ, ໂດຍສະເພາະຖ້າໃຊ້ການຕິດຕາມການນອນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຊຸດ Galaxy Watch 6 ຂອງ Samsung ກໍານົດມາດຕະຖານສູງສໍາລັບ smartwatches Android. ການເຊື່ອມໂຍງຂອງມັນກັບໂທລະສັບ Android, ການອອກແບບທີ່ຫລອມໂລຫະ, ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ແລະຄຸນສົມບັດສຸຂະພາບທີ່ສົມບູນແບບເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກອັນດັບຫນຶ່ງໃນຕະຫຼາດ smartwatch.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Mathur, Vishal. (2023, 8 ກັນຍາ). ວິທີການທີ່ Samsung ກໍານົດປະສົບການທີ່ກໍານົດໂດຍຮາດແວ, ຊອບແວ, ແອັບຯແລະການຕິດຕາມເຮັດໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງສໍາລັບຜູ້ຜະລິດ smartwatch ອື່ນໆ. ດຶງມາຈາກ [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]

By Mampho Brescia

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