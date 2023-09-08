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Samsung Galaxy Watch 6: ເປັນ Smartwatch ແຂງທີ່ມີການຍົກລະດັບເລັກນ້ອຍ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Samsung Galaxy Watch 6: ເປັນ Smartwatch ແຂງທີ່ມີການຍົກລະດັບເລັກນ້ອຍ

Samsung Galaxy Watch 6 ແມ່ນການເພີ່ມຫລ້າສຸດໃຫ້ກັບສາຍ smartwatch ຂອງ Samsung. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນ, ມັນສະຫນອງການອອກແບບທີ່ຫນ້າສົນໃຈແລະປະສົບການ Wear OS ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່. ໂມງມີສອງຂະຫນາດ, 40mm ແລະ 44mm, ແລະມີຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະສະຫວ່າງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ, Galaxy Watch 5.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Galaxy Watch 6 ແມ່ນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງມືຂອງ Google ແລະແອັບຯເຊັ່ນ Play Store, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການ smartwatch ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ໂມງຍັງລວມເອົາຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ, ລວມທັງການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ, ການຕິດຕາມອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ການຕິດຕາມ GPS ສໍາລັບກິດຈະກໍາກາງແຈ້ງເຊັ່ນ: ການແລ່ນ ແລະ ການຖີບລົດ.

Galaxy Watch 6 ແລ່ນເທິງ Wear OS 4 ຂອງ Google ດ້ວຍການວາງຊ້ອນ One UI Watch 5 ຂອງ Samsung, ໃຫ້ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ສະອາດ ແລະຄົມຊັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ຈໍາກັດຫນຶ່ງຂອງໂມງແມ່ນ bezel ທີ່ສາມາດສໍາຜັດໄດ້, ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫື່ອຫຼືໄຂມັນ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກການອອກກຳລັງກາຍ, Galaxy Watch 6 ໃຫ້ຄຸນສົມບັດການຕິດຕາມຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ການນັບກ້າວ ແລະການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ. ມັນຍັງປະກອບມີຄຸນສົມບັດສະເພາະເຊັ່ນ: ໂໝດຕິດຕາມການແລ່ນ, ການກວດຫາເຂດອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ການກວດຈັບການຂີ່ລົດຖີບອັດຕະໂນມັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ GPS ອາດຈະບໍ່ຊັດເຈນຄືກັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອຸປະກອນຈາກ Garmin.

Samsung ຍັງ​ໄດ້​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂັ້ນ​ສູງ​ເຊັ່ນ ECGs ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​, ການ​ແຈ້ງ​ການ​ອັດ​ຕາ​ການ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​ຫົວ​ໃຈ​ສະ​ຫມໍ່າ​ສະ​ເຫມີ​, ແລະ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ດັນ​ເລືອດ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈໍາກັດກັບຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບ Samsung, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຂໍ້ເສຍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ໂທລະສັບສະຫຼາດອື່ນໆ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Samsung Galaxy Watch 6 ເປັນທາງເລືອກທີ່ແຂງສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຊອກຫາ smartwatch ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະປະກອບດ້ວຍຄຸນນະສົມບັດ. ມັນອາດຈະບໍ່ເປັນການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນຈາກລຸ້ນກ່ອນ, ແຕ່ມັນໃຫ້ປະສົບການ Wear OS ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະຄວາມສາມາດຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການທົບທວນ Samsung Galaxy Watch 6: ທັນທີ
– Samsung Galaxy Watch 6 ທົບທວນໂດຍ Kaitlyn Cimino / Android Authority

By Gabriel Botha

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