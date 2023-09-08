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Samsung Galaxy Watch 6: ການເພີ່ມໃຫມ່ໃນຕະຫຼາດ Smartwatch

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Samsung Galaxy Watch 6: ການເພີ່ມໃຫມ່ໃນຕະຫຼາດ Smartwatch

Samsung Galaxy Watch 6 ແມ່ນການເພີ່ມໃຫມ່ຫຼ້າສຸດຂອງ smartwatches ຂອງ Samsung. ໃນຂະນະທີ່ Apple ໄດ້ຄອບງໍາຕະຫຼາດດ້ວຍໂມງຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນ, Samsung ໄດ້ຕັ້ງຕົວມັນເອງເປັນທາງເລືອກ Android ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາໂມງທີ່ນິຍົມທີ່ມີຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງທີ່ດີເລີດ, ການອອກແບບແລະປະສົບການຊອບແວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແຂ່ງຂັນແມ່ນເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆເຊັ່ນ Google's WearOS, Fitbit, Pixel Watch 2, ແລະ Fossil ກໍາລັງແຂ່ງຂັນສໍາລັບຈຸດໃນຕະຫຼາດ smartwatch.

Watch 6 ຍັງ​ຄົງ​ຮັກ​ສາ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຕົວ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ຂອງ​ຕົນ​, Watch 5​, ແຕ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຫນ້າ​ສັງ​ເກດ​ບາງ​ຢ່າງ​. ດຽວນີ້ bezels ແມ່ນບາງລົງ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟທີ່ດີກວ່າໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມຂະຫນາດຂອງໂມງ. Watch 6 ຍັງມີຊິບ Exynos W930 ໃໝ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນໄວກວ່າລຸ້ນກ່ອນໜ້າປະມານ 18%.

ໃນດ້ານຄຸນສົມບັດດ້ານສຸຂະພາບ, Watch 6 ມາພ້ອມກັບ 3-in-1 Biosensor ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຄຳນວນ BMR, EKGs, ແລະການວັດແທກອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ. ມັນຍັງປະກອບມີ GPS ແລະ sapphire ໄປເຊຍກັນໃນຕົວສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມທົນທານ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ໂມງຕອນນີ້ຕິດຕາມການມີປະຈຳເດືອນຜ່ານການຕິດຕາມຮອບວຽນຕາມອຸນຫະພູມ.

Samsung ໄດ້ປັບປຸງຊອບແວຂອງຕົນເຊັ່ນດຽວກັນ. Watch 6 ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Google's Wear OS 4 ແລະ Samsung's One UI 5 Watch, ສະເຫນີປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່. ນອກຈາກນັ້ນ, Samsung Pay ໄດ້ຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ Samsung Wallet, ແລະຄຸນສົມບັດ SOS ສຸກເສີນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ຊີວິດຫມໍ້ໄຟແມ່ນເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ smartwatches ສະເຫມີ, ແລະຫມໍ້ໄຟ 6mAh ຂອງ Watch 425 ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າລຸ້ນກ່ອນເລັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າໂມງເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດເມື່ອຈັບຄູ່ກັບໂທລະສັບສະຫຼາດ Samsung, ເນື່ອງຈາກວ່າການປະສົມປະສານດັ່ງກ່າວສະຫນອງປະສົບການປະສົມປະສານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Watch 6 ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການເພີ່ມໂອກາດໃນຕະຫຼາດ smartwatch. ການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາ, ປັບປຸງຄຸນສົມບັດ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂທລະສັບສະຫຼາດ Samsung ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກສູງສຸດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Android. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການທົບທວນຄືນທີ່ສົມບູນແບບຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດວ່າມັນຢ່າງແທ້ຈິງ outshines predecessor ຂອງຕົນ, Watch 5, ແລະວິທີການທີ່ມັນປຽບທຽບກັບ smartwatches ອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Samsung Galaxy Watch 6 – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– Wear OS ຂອງ Google – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– ຊິບ Exynos W930 – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
- ການ​ຄິດ​ໄລ່ BMR – [ຊື່​ແຫຼ່ງ​]
– EKGs – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– One UI 5 – [ຊື່ແຫຼ່ງ]

By Mampho Brescia

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