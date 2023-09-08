Samsung Galaxy Watch 6: ການເພີ່ມໃຫມ່ໃນຕະຫຼາດ Smartwatch

Samsung Galaxy Watch 6 ແມ່ນການເພີ່ມໃຫມ່ຫຼ້າສຸດຂອງ smartwatches ຂອງ Samsung. ໃນຂະນະທີ່ Apple ໄດ້ຄອບງໍາຕະຫຼາດດ້ວຍໂມງຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນ, Samsung ໄດ້ຕັ້ງຕົວມັນເອງເປັນທາງເລືອກ Android ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາໂມງທີ່ນິຍົມທີ່ມີຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງທີ່ດີເລີດ, ການອອກແບບແລະປະສົບການຊອບແວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແຂ່ງຂັນແມ່ນເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆເຊັ່ນ Google's WearOS, Fitbit, Pixel Watch 2, ແລະ Fossil ກໍາລັງແຂ່ງຂັນສໍາລັບຈຸດໃນຕະຫຼາດ smartwatch.
Watch 6 ຍັງຄົງຮັກສາຄຸນສົມບັດຈໍານວນຫຼາຍຂອງຕົວກ່ອນຫນ້າຂອງຕົນ, Watch 5, ແຕ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າສັງເກດບາງຢ່າງ. ດຽວນີ້ bezels ແມ່ນບາງລົງ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟທີ່ດີກວ່າໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມຂະຫນາດຂອງໂມງ. Watch 6 ຍັງມີຊິບ Exynos W930 ໃໝ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນໄວກວ່າລຸ້ນກ່ອນໜ້າປະມານ 18%.
ໃນດ້ານຄຸນສົມບັດດ້ານສຸຂະພາບ, Watch 6 ມາພ້ອມກັບ 3-in-1 Biosensor ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຄຳນວນ BMR, EKGs, ແລະການວັດແທກອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ. ມັນຍັງປະກອບມີ GPS ແລະ sapphire ໄປເຊຍກັນໃນຕົວສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມທົນທານ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ໂມງຕອນນີ້ຕິດຕາມການມີປະຈຳເດືອນຜ່ານການຕິດຕາມຮອບວຽນຕາມອຸນຫະພູມ.
Samsung ໄດ້ປັບປຸງຊອບແວຂອງຕົນເຊັ່ນດຽວກັນ. Watch 6 ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Google's Wear OS 4 ແລະ Samsung's One UI 5 Watch, ສະເຫນີປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່. ນອກຈາກນັ້ນ, Samsung Pay ໄດ້ຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ Samsung Wallet, ແລະຄຸນສົມບັດ SOS ສຸກເສີນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
ຊີວິດຫມໍ້ໄຟແມ່ນເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ smartwatches ສະເຫມີ, ແລະຫມໍ້ໄຟ 6mAh ຂອງ Watch 425 ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າລຸ້ນກ່ອນເລັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າໂມງເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດເມື່ອຈັບຄູ່ກັບໂທລະສັບສະຫຼາດ Samsung, ເນື່ອງຈາກວ່າການປະສົມປະສານດັ່ງກ່າວສະຫນອງປະສົບການປະສົມປະສານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Watch 6 ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການເພີ່ມໂອກາດໃນຕະຫຼາດ smartwatch. ການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາ, ປັບປຸງຄຸນສົມບັດ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂທລະສັບສະຫຼາດ Samsung ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກສູງສຸດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Android. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການທົບທວນຄືນທີ່ສົມບູນແບບຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດວ່າມັນຢ່າງແທ້ຈິງ outshines predecessor ຂອງຕົນ, Watch 5, ແລະວິທີການທີ່ມັນປຽບທຽບກັບ smartwatches ອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Samsung Galaxy Watch 6 – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– Wear OS ຂອງ Google – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– ຊິບ Exynos W930 – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
- ການຄິດໄລ່ BMR – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– EKGs – [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– One UI 5 – [ຊື່ແຫຼ່ງ]