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Samsung Fall Sale: Galaxy Watch 6 ລາຄາ $100 ພ້ອມການຊື້ໂທລະສັບໃໝ່

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
Samsung Fall Sale: Galaxy Watch 6 ລາຄາ $100 ພ້ອມການຊື້ໂທລະສັບໃໝ່

ປະຈຸບັນ Samsung ກຳ ລັງສະ ເໜີ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງເຫດການການຂາຍລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນຂອງພວກເຂົາ. ລູກຄ້າສາມາດຊື້ Samsung Galaxy Watch 6 ໃນລາຄາ 100 ໂດລາ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຊື້ໂທລະສັບໃໝ່. ໂທລະສັບທີ່ມີສິດໃນຂໍ້ຕົກລົງຊຸດນີ້ລວມມີ Samsung Galaxy S23 Ultra ແລະ Samsung Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Watch 6, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນສິງຫາດ້ວຍລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $ 300, ໃນປັດຈຸບັນມີຢູ່ໃນລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ $ 100 ຜ່ານການສະເຫນີນີ້. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ແມ່ນເປັນໂອກາດທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງພິຈາລະນາຊື້ smartwatch ຄຽງຄູ່ກັບໂທລະສັບໃຫມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການປະຢັດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະໜາດຂອງໂມງ ແລະການເລືອກລະຫວ່າງຕົວເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ Bluetooth ຫຼື LTE.

ສໍາລັບຂະຫນາດພື້ນຖານ 40 ມມທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ Bluetooth, ລາຄາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດແມ່ນ $ 100. ການຍົກລະດັບທາງເລືອກ 44 ມມຈະມີລາຄາ 110 ໂດລາ, ຫຼຸດລົງຈາກລາຄາເດີມ 330 ໂດລາ. ໃນດ້ານ LTE, ລຸ້ນ 40mm ແລະ 44mm ແມ່ນມີຢູ່ໃນລາຄາ $120 ແລະ $130 ຕາມລໍາດັບ. ລຸ້ນພິເສດຂອງໂມງ, ເຊິ່ງມີລາຄາຂາຍຍ່ອຍ 330 ໂດລາ, ດຽວນີ້ສາມາດຊື້ໄດ້ໃນລາຄາ 130 ໂດລາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຢັດໄດ້ 250 ໂດລາ.

ຖ້າ smartwatch ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈ, ລູກຄ້າຍັງມີທາງເລືອກທີ່ຈະຊື້ Galaxy Buds 2 Pro ໃນລາຄາຜ່ອນ 50 ໂດລາ, ເງິນຝາກປະຢັດ 130 ໂດລາ, ເມື່ອຊື້ໂທລະສັບ. ຫູຟັງໄຮ້ສາຍເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ໃນສີຂາວ, ສີມ່ວງ, ຫຼືກຣາຟ.

ອີກທາງເລືອກ, ລູກຄ້າສາມາດເລືອກທີ່ຈະເພີ່ມ Galaxy Tab S9 ໃສ່ຊຸດ Android ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ພວກເຂົາສາມາດປະຫຍັດໄດ້ເຖິງ $230 ໃນແທັບເລັດ 256 GB beige. ລາຄາເດີມຂອງແທັບເລັດແມ່ນ 920 ໂດລາ, ແຕ່ດ້ວຍຂໍ້ສະເໜີນີ້, ມັນຈະມີລາຄາພຽງແຕ່ 690 ໂດລາ, ສະເພາະການຊື້ນີ້ລວມມີ Galaxy S23 Ultra.

ກິດຈະກຳການຂາຍ Samsung ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນີ້ ສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າມີໂອກາດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນການປະຢັດຜະລິດຕະພັນ Samsung ຕ່າງໆ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂທລະສັບໃໝ່, smartwatch, earbuds ໄຮ້ສາຍ, ຫຼືແທັບເລັດ, ມີສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ກັບທຸກຄວາມມັກ. ຢ່າພາດຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜ້າສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Samsung Fall Sale Event.

By Robert Andrew

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