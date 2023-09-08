ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: ແທັບເລັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: ແທັບເລັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

Samsung ໄດ້​ຍູ້​ເສັ້ນ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ຂະ​ຫນາດ​ອີກ​ເທື່ອ​ຫນຶ່ງ​ກັບ​ແທັບ​ເລັດ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ​, Galaxy Tab S9 Ultra​. ດ້ວຍໜ້າຈໍ AMOLED ຂະໜາດໃຫຍ່ 14.6 ນິ້ວ ແລະ ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດ, ແທັບເລັດນີ້ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ພະລັງງານເມື່ອເວົ້າເຖິງການບໍລິໂພກມັນຕິມີເດຍ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Galaxy Tab S9 Ultra ແມ່ນການສະແດງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງມັນ. ດ້ວຍຄວາມລະອຽດ 2,960 x 1,848 ແລະອັດຕາສ່ວນ 16:10, ຫນ້າຈໍແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການເບິ່ງຮູບເງົາແລະວິດີໂອ. ສີທີ່ສົດໃສແລະສົດໃສ, ແລະມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນເຖິງ 120Hz, ແທັບເລັດສະຫນອງການເລື່ອນທີ່ລຽບງ່າຍແລະການສໍາຜັດທີ່ຕອບສະຫນອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແທັບເລັດຍັງຮອງຮັບ HDR10+, ປັບປຸງປະສົບການທາງສາຍຕາໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໃນແງ່ຂອງຮາດແວ, S9 Ultra ແມ່ນບາງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ມີຄວາມຫນາພຽງແຕ່ 0.21 ນິ້ວແລະນ້ໍາຫນັກ 1.6 ປອນ. ເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງມັນ, Samsung ໄດ້ຈັດການເພື່ອເຮັດໃຫ້ແທັບເລັດມີຄວາມຮູ້ສຶກແຂງແລະເຮັດໄດ້ດີ. ມັນຍັງມີການຮັບຮອງ IP68 ກັນນ້ໍາແລະຝຸ່ນ, ເພີ່ມຄວາມທົນທານແລະຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເພີດເພີນກັບແທັບເລັດຂອງພວກເຂົາທຸກບ່ອນ, ລວມທັງຢູ່ໃກ້ກັບນ້ໍາ.

S9 Ultra ຍັງດີເລີດໃນການປະຕິບັດສຽງ. Samsung ໄດ້ບັນຈຸລໍາໂພງທີ່ດີເລີດເຂົ້າໄປໃນແທັບເລັດ, ໃຫ້ຄຸນນະພາບສຽງທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງເບິ່ງໜັງ ຫຼືຟັງເພງ, ປະສົບການສຽງໃນ S9 Ultra ແມ່ນສຸດຍອດ.

ໃນຂະນະທີ່ແທັບເລັດສະຫນອງຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ມັນມາພ້ອມກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງຈໍານວນຫນຶ່ງ. ແອັບ Android ຍັງບໍ່ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບໜ້າຈໍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງແທັບເລັດສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນງຸ່ມງ່າມໃນການຖືເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. ນອກຈາກນັ້ນ, S9 Ultra ມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການລົງທຶນສໍາລັບຜູ້ທີ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຮາດແວທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ເປັນແທັບເລັດທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນທີ່ສວຍງາມ, ຮາດແວທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະສຽງທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນສໍາລັບທຸກຄົນເນື່ອງຈາກຂະຫນາດແລະລາຄາຂອງມັນ, ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະປະສົບການມັນຕິມີເດຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, S9 Ultra ແມ່ນມີມູນຄ່າພິຈາລະນາ.

ນິຍາມ:
– AMOLED: Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode. ເທັກໂນໂລຢີຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຫ້ສີສັນສົດໃສ ແລະອັດຕາສ່ວນຄວາມຄົມຊັດສູງ.
– IP68: ການຢັ້ງຢືນທີ່ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕ້ານທານຂອງອຸປະກອນຕໍ່ກັບນໍ້າ ແລະຝຸ່ນ.
– HDR10+: ຮູບແບບທີ່ມີລະດັບໄດນາມິກສູງ (HDR) ທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການເບິ່ງເຫັນໂດຍການເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Review ໂດຍ Engadget ແລະ CNET

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

Huawei Watch GT 4 Specifications, Renders, and Price Leaked Ahead of Launch

Sep 11, 2023 Vicky Stavropoulou
ເຕັກໂນໂລຊີ

Sony ເປີດໂຄງການພໍ່ແມ່ອຸປະຖໍາ Aibo ເພື່ອສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານອາລົມ

Sep 11, 2023 Gabriel Botha
ເຕັກໂນໂລຊີ

Rose O'Leary: ການໃຫ້ກຽດແກ່ຫົວໃຈທີ່ກ້າຫານ

Sep 11, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

Huawei Watch GT 4 Specifications, Renders, and Price Leaked Ahead of Launch

Sep 11, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Sony ເປີດໂຄງການພໍ່ແມ່ອຸປະຖໍາ Aibo ເພື່ອສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານອາລົມ

Sep 11, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Rose O'Leary: ການໃຫ້ກຽດແກ່ຫົວໃຈທີ່ກ້າຫານ

Sep 11, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

ຫູຟັງ Sony WF-1000XM5: ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ເບົາກວ່າ, ແລະສະດວກສະບາຍກວ່າ, ແຕ່ບໍ່ໂດດເດັ່ນ

Sep 11, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ