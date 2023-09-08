Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: ແທັບເລັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

Samsung ໄດ້ຍູ້ເສັ້ນຂອບເຂດຂອງຂະຫນາດອີກເທື່ອຫນຶ່ງກັບແທັບເລັດຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, Galaxy Tab S9 Ultra. ດ້ວຍໜ້າຈໍ AMOLED ຂະໜາດໃຫຍ່ 14.6 ນິ້ວ ແລະ ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດ, ແທັບເລັດນີ້ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ພະລັງງານເມື່ອເວົ້າເຖິງການບໍລິໂພກມັນຕິມີເດຍ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Galaxy Tab S9 Ultra ແມ່ນການສະແດງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງມັນ. ດ້ວຍຄວາມລະອຽດ 2,960 x 1,848 ແລະອັດຕາສ່ວນ 16:10, ຫນ້າຈໍແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການເບິ່ງຮູບເງົາແລະວິດີໂອ. ສີທີ່ສົດໃສແລະສົດໃສ, ແລະມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນເຖິງ 120Hz, ແທັບເລັດສະຫນອງການເລື່ອນທີ່ລຽບງ່າຍແລະການສໍາຜັດທີ່ຕອບສະຫນອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແທັບເລັດຍັງຮອງຮັບ HDR10+, ປັບປຸງປະສົບການທາງສາຍຕາໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.
ໃນແງ່ຂອງຮາດແວ, S9 Ultra ແມ່ນບາງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ມີຄວາມຫນາພຽງແຕ່ 0.21 ນິ້ວແລະນ້ໍາຫນັກ 1.6 ປອນ. ເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງມັນ, Samsung ໄດ້ຈັດການເພື່ອເຮັດໃຫ້ແທັບເລັດມີຄວາມຮູ້ສຶກແຂງແລະເຮັດໄດ້ດີ. ມັນຍັງມີການຮັບຮອງ IP68 ກັນນ້ໍາແລະຝຸ່ນ, ເພີ່ມຄວາມທົນທານແລະຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເພີດເພີນກັບແທັບເລັດຂອງພວກເຂົາທຸກບ່ອນ, ລວມທັງຢູ່ໃກ້ກັບນ້ໍາ.
S9 Ultra ຍັງດີເລີດໃນການປະຕິບັດສຽງ. Samsung ໄດ້ບັນຈຸລໍາໂພງທີ່ດີເລີດເຂົ້າໄປໃນແທັບເລັດ, ໃຫ້ຄຸນນະພາບສຽງທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງເບິ່ງໜັງ ຫຼືຟັງເພງ, ປະສົບການສຽງໃນ S9 Ultra ແມ່ນສຸດຍອດ.
ໃນຂະນະທີ່ແທັບເລັດສະຫນອງຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ມັນມາພ້ອມກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງຈໍານວນຫນຶ່ງ. ແອັບ Android ຍັງບໍ່ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບໜ້າຈໍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງແທັບເລັດສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນງຸ່ມງ່າມໃນການຖືເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. ນອກຈາກນັ້ນ, S9 Ultra ມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການລົງທຶນສໍາລັບຜູ້ທີ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຮາດແວທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ເປັນແທັບເລັດທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນທີ່ສວຍງາມ, ຮາດແວທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະສຽງທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນສໍາລັບທຸກຄົນເນື່ອງຈາກຂະຫນາດແລະລາຄາຂອງມັນ, ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະປະສົບການມັນຕິມີເດຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, S9 Ultra ແມ່ນມີມູນຄ່າພິຈາລະນາ.
ນິຍາມ:
– AMOLED: Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode. ເທັກໂນໂລຢີຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຫ້ສີສັນສົດໃສ ແລະອັດຕາສ່ວນຄວາມຄົມຊັດສູງ.
– IP68: ການຢັ້ງຢືນທີ່ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕ້ານທານຂອງອຸປະກອນຕໍ່ກັບນໍ້າ ແລະຝຸ່ນ.
– HDR10+: ຮູບແບບທີ່ມີລະດັບໄດນາມິກສູງ (HDR) ທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການເບິ່ງເຫັນໂດຍການເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Review ໂດຍ Engadget ແລະ CNET