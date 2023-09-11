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Samsung Galaxy S23 FE: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກ Fan Edition ທີ່ຈະມາເຖິງ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Samsung Galaxy S23 FE: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກ Fan Edition ທີ່ຈະມາເຖິງ

Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ, ແລະຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງໃນການອອກແບບແລະຄຸນສົມບັດຂອງມັນ. ອຸປະກອນທີ່ຈະມາເຖິງຄາດວ່າຈະມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ Galaxy S23 ທີ່ໂດດເດັ່ນ, ມີຈໍສະແດງຜົນ 6.3 ນິ້ວທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 120Hz. ມັນຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍ Snapdragon 8 Gen 1 ຫຼື Exynos 2200 SoC, ພ້ອມກັບ RAM 8GB ແລະທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາ 128GB ຫຼື 256GB.

ຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼ, ເຊິ່ງໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ການຢັ້ງຢືນ TENAA, ເປີດເຜີຍວ່າ Galaxy S23 FE ແບ່ງປັນການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ Galaxy S23, ເຖິງແມ່ນວ່າມີການປັບເລັກນ້ອຍໃນການຈັດວາງ flash. ຂະຫນາດຂອງໂທລະສັບໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າ 158.0mm x 76.5mm x 8.2mm, ແລະມັນມີນ້ໍາຫນັກປະມານ 210 ກຣາມ.

ຈໍສະແດງຜົນຂອງ Galaxy S23 FE ມີຂ່າວລືວ່າມີຂະຫນາດ 6.3 ນິ້ວທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 2340 × 1080 ພິກເຊລ, ຮັບປະກັນປະສົບການສາຍຕາທີ່ຄົມຊັດແລະຊັດເຈນ. ມັນຍັງຄາດວ່າຈະໃຫ້ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 120Hz, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີການໂຕ້ຕອບແລະການເລື່ອນທີ່ລຽບກວ່າ.

ໃນດ້ານປະສິດທິພາບ, Galaxy S23 FE ອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຊິບເຊັດ Snapdragon 8 Gen 1 ຫຼື Exynos 2200 SoC, ຂຶ້ນກັບພາກພື້ນ. ຄຽງຄູ່ກັບ RAM 8GB, ອຸປະກອນນີ້ຄາດວ່າຈະສົ່ງ multitasking ໄວແລະປະສິດທິພາບແລະສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ.

ທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະກອບມີຕົວແປ 128GB ແລະ 256GB, ເຖິງແມ່ນວ່າການເກັບຮັກສາທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ບໍ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ. ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຖ່າຍຮູບແລະວິດີໂອ, ຄວາມຈຸທີ່ໃຫຍ່ກວ່າອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກ.

ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫລ, ຂ່າວລືວ່າ Galaxy S23 FE ຈະມີລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ອາດຈະປະກອບມີເຊັນເຊີຫຼັກ 50-megapixel, ເລນ telephoto 8-megapixel, ແລະ lens ultra-wide 12-megapixel. ຜູ້ທີ່ມັກການເຊວຟີສາມາດຄາດການກ້ອງໜ້າ 10 ລ້ານພິກເຊລ, ຕັ້ງຢູ່ຢ່າງເປັນລະບຽບພາຍໃນຊ່ອງສຽບຮູທີ່ວາງໄວ້ກາງ.

ເພື່ອຮອງຮັບການນຳໃຊ້ທີ່ຍາວນານ, Galaxy S23 FE ຄາດວ່າຈະມາພ້ອມກັບແບັດເຕີຣີ 4370mAh ແລະຮອງຮັບການສາກໄວດ້ວຍສາຍ 25W.

ຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງຊອບແວ, ອຸປະກອນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະດໍາເນີນການກັບ Android 13-based One UI 5.1, ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງຄຸນນະສົມບັດຊອບແວຫລ້າສຸດແລະການປັບປຸງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Samsung Galaxy S23 FE ສັນຍາວ່າຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບຊຸດ Fan Edition ດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ປະສິດທິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກ້າວໜ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຄູ່​ມື Tom
- ເວັບໄຊທ໌ການຢັ້ງຢືນ TENAA

By Mampho Brescia

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