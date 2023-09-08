Samsung Galaxy S23 FE 5G: ລາຄາ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ, ແລະວັນທີປ່ອຍອອກມາ

Samsung ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ່ອຍ Galaxy S23 FE 5G ເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນມິດກັບງົບປະມານຂອງຊຸດ Galaxy S23 ລຸ້ນທຸງຂອງຕົນ. ໃນຂະນະທີ່ວັນທີເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ໂທລະສັບມືຖືໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການຢັ້ງຢືນ, ແນະນໍາວ່າການເປີດຕົວແມ່ນໃກ້ເຂົ້າມາ. ການຮົ່ວໄຫຼຫຼ້າສຸດເປີດເຜີຍລາຄາແລະທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາຂອງ Galaxy S23 FE 5G.
ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ Abhishek Yadav, Galaxy S23 FE 5G ຈະມີລາຄາຢູ່ທີ່ Rs. 54,999 ສຳລັບລຸ້ນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB ແລະ Rs. 59,999 ສໍາລັບຮູບແບບການເກັບຮັກສາ 256GB ໃນປະເທດອິນເດຍ. ນີ້ວາງຕໍາແຫນ່ງ Galaxy S23 FE 5G ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າເມື່ອທຽບກັບ Galaxy S23 ປົກກະຕິ, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ Rs. 74,999.
ມີຂ່າວລືວ່າ Galaxy S23 FE 5G ຈະມີຈໍສະແດງຜົນ Dynamic AMOLED ຂະໜາດ 6.4 ນິ້ວ ພ້ອມອັດຕາໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 120Hz. ມັນຄາດວ່າຈະດໍາເນີນການໃນ Android 13 ແລະໄດ້ຮັບການປັບປຸງສີ່ປີຂອງ OS ແລະຫ້າປີຂອງ patches ຄວາມປອດໄພ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍ Exynos 2200 SoC, ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວແປຂອງສະຫະລັດຈະຖືກກ່າວເຖິງວ່າມາພ້ອມກັບ Snapdragon 8 Gen 1 SoC.
ໃນແງ່ຂອງຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, Galaxy S23 FE 5G ຄາດວ່າຈະມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງສາມເທົ່າທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຕົ້ນຕໍ 50 ລ້ານພິກເຊລ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບຮອງ 8 ລ້ານພິກເຊລ, ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto 12 ລ້ານພິກເຊລ. ສຳລັບການຖ່າຍຮູບເຊວຟີ, ມັນອາດຈະມີກ້ອງໜ້າ 10 ລ້ານພິກເຊລ. ຄວາມຈຸຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນຂ່າວລືວ່າຈະເປັນ 4,500mAh ແລະອຸປະກອນຄາດວ່າຈະສະຫນັບສະຫນູນການສາກໄຟດ້ວຍສາຍຢູ່ທີ່ 25W ແລະການສາກໄຟໄຮ້ສາຍ.
Galaxy S23 FE 5G ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີທາງເລືອກທີ່ລາຄາບໍ່ແພງກວ່າໃນຂະນະທີ່ຍັງສະເຫນີລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນແລະຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຊຸດເຮືອທຸງ Galaxy S23. ດ້ວຍລາຄາທີ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນແລະຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະດຶງດູດຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຊອກຫາໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ.
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