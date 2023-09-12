Samsung Galaxy A25: ຮົ່ວຂໍ້ມູນ ແລະຄຸນສົມບັດ

ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໃຫ້ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍສໍາລັບ Samsung Galaxy A25 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງຈາກອຸປະກອນນີ້. ການຮົ່ວໄຫລ, ແບ່ງປັນໂດຍແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນ Twitter, ເປີດເຜີຍລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນບາງຢ່າງສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ.
ອີງຕາມການຮົ່ວໄຫລ, Samsung Galaxy A25 ຈະມາພ້ອມກັບຈໍສະແດງຜົນ AMOLED ຂະໜາດໃຫຍ່ 6.44 ນິ້ວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນພາບທີ່ສົດໃສ ແລະ ປະທັບໃຈ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະປະກອບດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງຕົ້ນຕໍ 50 MP ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ໃຫ້ການຖ່າຍຮູບທີ່ສວຍງາມແລະມີຄວາມລະອຽດ.
ພາຍໃຕ້ຝາອັດປາກຂຸມ, Galaxy A25 ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊິບເຊັດ Exynos 1280 ຂອງ Samsung ເອງ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ລຽບງ່າຍແລະຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ການຮົ່ວໄຫລຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນຈະບັນຈຸ RAM 8GB, ເພີ່ມຄວາມໄວແລະການຕອບສະຫນອງໂດຍລວມ.
ຊີວິດຫມໍ້ໄຟແມ່ນພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນສະເຫມີ, ແລະ Galaxy A25 ເບິ່ງຄືວ່າມັນປົກຄຸມດ້ວຍຫມໍ້ໄຟ 5,000 mAh ຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງມີຂ່າວລືວ່າຈະຮອງຮັບການສາກໄຟດ້ວຍສາຍໄວ 25W, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສາກໄຟອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄວທຸກຄັ້ງທີ່ຕ້ອງການ.
ຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງຊອບແວ, ການຮົ່ວໄຫລຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Galaxy A25 ຈະດໍາເນີນການກັບ Android 14 ທີ່ມີຜິວຫນັງ One UI 6 ຂອງ Samsung ຢູ່ດ້ານເທິງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງວ່າການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນມິດກັບທາງເລືອກການປັບແຕ່ງຕ່າງໆ.
ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ມື້ວາງຈຳໜ່າຍທີ່ແນ່ນອນ, ການຮົ່ວໄຫຼບອກວ່າ Samsung Galaxy A25 ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນເດືອນຂ້າງ ໜ້າ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າການຮົ່ວໄຫລກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຂະຫນາດຫນ້າຈໍ 6.44 ນິ້ວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂະຫນາດຂອງ 162 x 77.5 x 8.3 ມມສໍາລັບອຸປະກອນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ຮົ່ວໄຫລຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Samsung Galaxy A25 ຈະເປັນໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີຄຸນສົມບັດ. ດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ປະສິດທິພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະແບດເຕີລີ່ທີ່ຍາວນານ, ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມັກໂທລະສັບສະຫຼາດ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫຼໃດໆ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເອົາລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍເກືອຈົນກ່ວາການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Samsung. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຮົ່ວໄຫຼມີບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: [ໃສ່ຫົວຂໍ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ນີ້] [link]
– Twitter: Anthony (@TheGalox_) [link]