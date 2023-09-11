Sam Smith Rocks Quirky Look ໃນວິດີໂອ TikTok

ນັກຮ້ອງຊາວອັງກິດ Sam Smith ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງແຟນໆດ້ວຍການເລືອກແຟຊັ່ນທີ່ແປກປະຫຼາດໃນວິດີໂອ TikTok ຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ. ນັກສິລະປິນໄດ້ໃສ່ເກີບທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈຈາກ Teletubbies ແລະເກີບສັ້ນ denim ທີ່ແຫນ້ນຫນາໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ລິມຝີປາກກັບເພງຫົວຂໍ້ຂອງງານວາງສະແດງເດັກນ້ອຍທີ່ນິຍົມ.
ການປະສົມປະສານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງເກີບທີ່ຫຼູຫຼາ ແລະ ໂສ້ງຂາສັ້ນໄວໜຸ່ມໄດ້ລວບລວມປະຕິກິລິຍາປະສົມຈາກແຟນໆ ແລະຜູ້ຕິດຕາມ. ບາງຄົນສັນລະເສີນ Smith ສໍາລັບຄໍາຖະແຫຼງການຄົນອັບເດດ: ກ້າຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຕົບມືໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນໃຈແລະສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄົນອື່ນພົບວ່າເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ແປກປະຫຼາດແລະບໍ່ທໍາມະດາ, ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຄົນອັບເດດ: ຂອງ Smith.
Sam Smith, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສໍາລັບເພງດ່ຽວ ແລະສຽງຮ້ອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຈິດວິນຍານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສະເຫມີສໍາລັບການຊຸກຍູ້ເຂດແດນແລະໂອບກອດຕົນເອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ການເລືອກແຟຊັ່ນຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງມັກຈະສະທ້ອນເຖິງບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ແປກປະຫຼາດແລະບໍ່ສອດຄ່ອງ. ຄວາມສາມາດຂອງ Smith ໃນການສະແດງຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງໝັ້ນໃຈໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນແຟນບານທີ່ຊື່ສັດ.
TikTok, ເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງແລະແບ່ງປັນວິດີໂອສັ້ນ, ໄດ້ກາຍເປັນຊ່ອງທາງທີ່ນິຍົມສໍາລັບນັກສິລະປິນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຟນຂອງພວກເຂົາແລະສະແດງຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງພວກເຂົາ. ມັນສະຫນອງພື້ນທີ່ການໂຕ້ຕອບແລະຄວາມບັນເທີງສໍາລັບນັກສິລະປິນເຊັ່ນ Smith ເພື່ອສະແດງອອກແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຊົມຂອງພວກເຂົາ.
ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນອາດຈະພິຈາລະນາການເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງຫຼ້າສຸດຂອງ Sam Smith ຜິດປົກກະຕິ, ມັນແມ່ນຕົວແທນຂອງແບບທີ່ເປັນເອກະລັກແລະການສະແດງອອກຂອງຕົນເອງ. ຄວາມເຕັມໃຈຂອງຈິດຕະນາການທີ່ຈະຍອມຮັບຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ອື່ນເປັນຄວາມຈິງກັບຕົນເອງແລະບໍ່ສົນໃຈມາດຕະຖານຂອງສັງຄົມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ແຫຼ່ງຂ່າວ: Mail Online
-Teletubbies: ເປັນລາຍການໂທລະທັດຂອງເດັກນ້ອຍອັງກິດທີ່ມີລັກສະນະທີ່ມີສີສັນທີ່ມີຫນ້າຈໍໂທລະທັດຢູ່ໃນ tummies ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການສະແດງແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການອອກແບບທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຊ້ໍາຊ້ອນ, ແຕ່ຍັງເປັນຕາຈັບໃຈ, ການບັນຍາຍ.
-TikTok: ເປັນແພລະຕະຟອມສື່ສັງຄົມທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງ ແລະແບ່ງປັນວິດີໂອສັ້ນທີ່ຕັ້ງເປັນເພງ ຫຼືຄລິບສຽງ. ມັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສໍາລັບສິ່ງທ້າທາຍແລະແນວໂນ້ມໄວຣັສຂອງມັນ.