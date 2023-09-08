Jagex ເອົາຄຸນສົມບັດ Pay-to-Win ອອກຈາກ Hero Pass ຂອງ RuneScape

Jagex ຜູ້ພັດທະນາ RuneScape ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນຈາກຊຸມຊົນຂອງເກມ ແລະໄດ້ລຶບອົງປະກອບການຈ່າຍເພື່ອຊະນະການໂຕ້ແຍ້ງອອກຈາກ Hero Pass ທີ່ເປີດຕົວໃໝ່. The Hero Pass, ວາງຕະຫຼາດເປັນ “ລະບົບລາງວັນສະເໝີ,” ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບໃນທາງລົບຢ່າງລົ້ນເຫຼືອຈາກຜູ້ຫຼິ້ນ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຊື້ Underworld Emblems ແລະລະດັບພາຍໃນ pass. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງເນື້ອໃນ buffs ແລະລະບົບສິ່ງທ້າທາຍປະຈໍາວັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃນບັນດາພື້ນຖານຜູ້ນ.
Jagex ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ອອກການອັບເດດເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ນແຕ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຂົາຢ່າງໄວວາໃນການປັບປຸງໃຫມ່, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາສັບສົນ." ນັກພັດທະນາຮັບຮູ້ວ່າການເປີດຕົວຂອງ Hero Pass ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແປກປະຫລາດແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນອຸກອັ່ງແລະຂໍໂທດສໍາລັບຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຂົາ. ໃນປັດຈຸບັນ Jagex ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຟັງຊຸມຊົນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະເຮັດການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນ, Jagex ໄດ້ເຮັດການປ່ຽນແປງອັນຮີບດ່ວນຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ເກມ. ຄວາມສາມາດໃນການຊື້ລະດັບ Hero Pass ແລະ Underworld Emblems ໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍທັນທີ, ໃນຂະນະທີ່ buffs ເນື້ອຫາຈະຖືກລົບລ້າງທັງຫມົດຈາກ Hero Pass ໃນອາທິດຫນ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, XP buffs ຈະບໍ່ຖືກລວມຢູ່ໃນການຕິດຕາມລາງວັນ Premier ອີກຕໍ່ໄປແລະຈະມີພຽງແຕ່ຜ່ານ gameplay ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທັງຫມົດ. ລະບົບ Challenge ປະຈໍາວັນຈະຖືກຟື້ນຟູໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ແລະລາງວັນ Hero Pass ຈະຖືກດຸ່ນດ່ຽງຄືນໃຫມ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
Jagex ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບຊຸມຊົນຄືນໃຫມ່ໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, ຮັບຮູ້ວ່າອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມສໍາພັນຂອງຜູ້ນກັບນັກພັດທະນາ. ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ບໍ່ພໍໃຈກັບການຊື້ Premier Pass ຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດຂໍເງິນຄືນໄດ້ໂດຍການຕິດຕໍ່ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ການປັບປຸງນີ້ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກຊຸມຊົນໂດຍລວມ, Jagex ຍອມຮັບວ່າການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຍາວອາດຈະໃຊ້ເວລາ. ພວກເຂົາເຈົ້າວາງແຜນທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຊຸມຊົນເພື່ອຄິດຄືນໃຫມ່ແລະເຮັດຊ້ໍາການອອກແບບຂອງ Hero Pass, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອັບເດດ RuneScape ໃນ Hero Pass: [ແຫຼ່ງ]
- tweet ຂອງ RuneScape ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ: [ແຫຼ່ງ]