ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Nintendo Switch 2: Breath of the Wild Demo ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງຮູບພາບແລະເວລາໂຫຼດ

ຂ່າວລືກ່ຽວກັບຄອນໂຊນຕໍ່ໄປຂອງ Nintendo, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ 'Switch 2', ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນບໍ່ດົນມານີ້. ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ Eurogamer ແລະ VGC, ຜູ້ພັດທະນາທີ່ເລືອກໄດ້ມີໂອກາດ demo the console ໃນລະຫວ່າງ Gamescom 2023. ການ demo ໄດ້ນໍາສະເຫນີສະບັບປັບປຸງຂອງ The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ເຖິງແມ່ນວ່າການປັບປຸງສະເພາະບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ໃນເວລານັ້ນ.

ລາຍລະອຽດຂ່າວລືໃຫມ່ໄດ້ອອກມາຈາກ podcast Nate the Hate ທີ່ຜ່ານມາ. ເຈົ້າພາບໄດ້ອ້າງວ່າຕົວຢ່າງເທກໂນໂລຍີ Gamescom ໄດ້ສະແດງ Breath of the Wild ທີ່ແລ່ນຢູ່ທີ່ 4K 60fps, ດ້ວຍການປັບປຸງທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນການລົບລ້າງເວລາໂຫຼດ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຫົວຂໍ້ການເປີດຕົວ Switch ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃຫມ່ກັບຮາດແວຕໍ່ໄປ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຜູ້ສືບທອດ.

ຍັງມີການອ້າງວ່າຕົວຢ່າງເທັກໂນໂລຍີໄດ້ນຳໃຊ້ DLSS 3.5, ເທັກໂນໂລຍີການຍົກລະດັບ AI ໃນເວລາຈິງຂອງ Nvidia. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າການສາທິດໄດ້ນໍາໃຊ້ຊຸດຄຸນສົມບັດເຕັມຂອງຮຸ່ນ 3.5 ເຊັ່ນການສ້າງກອບ. ການລວມເອົາ DLSS ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການຄາດເດົາສໍາລັບຜູ້ສືບທອດ Switch ເປັນເວລາຫລາຍປີ, ແລະການກ່າວເຖິງຂອງຮຸ່ນ 3.5 ແມ່ນແນ່ນອນວ່າມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈ.

ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ podcast, ເຈົ້າພາບໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າເດືອນມີນາ 2024 ເປັນວັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່ານີ້ຫມາຍເຖິງການເປີດເຜີຍຫຼືວັນທີປ່ອຍ. ຂ່າວລືທີ່ຜ່ານມາໃນຕົ້ນປີນີ້ແນະນໍາການເປີດຕົວໃນທ້າຍປີ 2024 ສໍາລັບ Switch 2.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ Nintendo ໃນເວລານີ້. ຂໍ້ມູນແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂ່າວແລະຄໍາເວົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າຂໍ້ມູນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕ້ອງ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າຕົວຢ່າງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສະແດງຢູ່ Gamescom ອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງລັກສະນະຂອງ console ສຸດທ້າຍ.

ໃນຂະນະທີ່ຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລາມໄປ, ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄຕ່ຕອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປັບປຸງໃຫມ່ຂອງ Breath of the Wild ໃນ 'Switch 2'. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົນກ່ວາການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ Nintendo, ຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດດ້ວຍເມັດຂອງເກືອ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- Eurogamer

– VGC

- Nate the Hate podcast