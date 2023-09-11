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ບໍລິສັດ RR Donnelley & Sons ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການພິມດິຈິຕອນດ້ວຍກົດດິຈິຕອລ Single-Pass ໃຫມ່

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ບໍລິສັດ RR Donnelley & Sons ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການພິມດິຈິຕອນດ້ວຍກົດດິຈິຕອລ Single-Pass ໃຫມ່

ບໍລິສັດ RR Donnelley & Sons (RRD), ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຕະຫຼາດ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການພິມ, ແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ, ໄດ້ປະກາດການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງພິມ inkjet ດິຈິຕອນດຽວຜ່ານ EFI Nozomi C18000 Plus. ການເພີ່ມໃຫມ່ນີ້ຄາດວ່າຈະດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ໂຮງງານຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ RRD ໃກ້ກັບ Milwaukee, Wisconsin ໃນລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ລ່ວງປີ 2023. ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກົດ Nozomi C18000 Plus ຈະຊ່ວຍໃຫ້ RRD ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຕໍ່ຕະຫຼາດ 25%, ເພີ່ມສີແລະທາງເລືອກໃນການອອກແບບສູງສຸດ, ແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຍືນຍົງໃນການແລ່ນຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ substrates ຕ່າງໆ.

ຫນັງສືພິມ Nozomi C18000 Plus ສະຫນອງການຜະລິດປະລິມານສູງດ້ວຍຄວາມໄວສາມຫາຫ້າເທົ່າໄວກ່ວາເຄື່ອງພິມທີ່ມີຮູບແບບ superwide ແບບດັ້ງເດີມ. ມັນຍັງເລັ່ງການຕັ້ງຄ່າວຽກໃຫມ່, ພິມໄດ້ເຖິງຫົກສີ, ແລະດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ. ຫນັງສືພິມໃຫມ່ນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ RRD ໃນການສະຫນອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ກັບຍີ່ຫໍ້ທີ່ຊອກຫາປ້າຍຂາຍຍ່ອຍແລະການສະແດງທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນບົດລາຍງານຄວາມເປັນຈິງຂອງການຫຸ້ມຫໍ່ 2023 (Un) ຂອງພວກເຂົາ, RRD ພົບວ່າຄວາມຍືນຍົງຍັງຄົງເປັນຄໍາພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນໃນການຕັດສິນໃຈບັນຈຸແລະປ້າຍສໍາລັບ 90% ຂອງຜູ້ຕັດສິນໃຈ. ດັ່ງນັ້ນ, RRD ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມຄວາມຍືນຍົງຂອງລູກຄ້າຂອງຕົນໂດຍຜ່ານການຕິດຕັ້ງຫນັງສືພິມ Nozomi C18000 Plus. ຫນັງສືພິມໄດ້ນໍາໃຊ້ຫມຶກ LED UV ແບບຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນການພິມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ມີສິ່ງເສດເຫຼືອຫນ້ອຍ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ XNUMX ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງພິມດິຈິຕອນອື່ນໆ.

Lisa Pruett, ປະທານຂອງ Packaging & Labels Solutions ຢູ່ RRD, ສະແດງຄວາມອຸທິດຕົນຂອງບໍລິສັດໃນການລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ທີ່ໃຫ້ມູນຄ່າແລະເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າ. ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການພິມທີ່ກ້າວໜ້າ, ເຄື່ອງພິມ Nozomi C18000 Plus ສະໜອງໝຶກທີ່ບໍ່ແຕກເມື່ອງໍ ຫຼື ພັບ, ມີທາງເລືອກສື່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຂະບວນການໄວ, ຖືກຕ້ອງ, ແລະສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້. ຫມຶກ LED UV ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງ RRD ມີສີທີ່ມີສີສັນສົດໃສ, ຂະຫຍາຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອອກແບບ.

ດ້ວຍການກົດ Nozomi C18000 Plus, RRD ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມອັນເຕັມທີ່ຂອງຍີ່ຫໍ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໂດຍຜ່ານການສ້າງຍີ່ຫໍ້ແລະປ້າຍທີ່ເຫັນໄດ້ໃນແພັກເກັດຫຼືການສະແດງຢູ່ໃນຮ້ານ. ນອກເຫນືອຈາກການພິມ, ການສະເຫນີຂອງ RRD ປະກອບມີລັກສະນະຕ່າງໆເຊັ່ນການເຄືອບກ່ອນແລະຫຼັງການພິມແລະການສໍາເລັດຮູບແບບ inline, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແກ້ໄຂທີ່ກໍາຫນົດເອງແລະຄົບຖ້ວນສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນການອອກແບບແລະການພິມ.

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການພິມຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຂະຫຍາຍອອກຂອງ RRD, ໄປຢ້ຽມຢາມບູດຂອງພວກເຂົາທີ່ PACK EXPO Las Vegas ຫຼືຕິດຕໍ່ Todd Arnett, ຜູ້ອໍານວຍການອາວຸໂສຂອງ Sales Signage & Display, Retail Solutions at RRD.

ທີ່ມາ: *ສາຍທຸລະກິດ*

By Gabriel Botha

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