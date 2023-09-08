LKCMedicine ເພື່ອແນະນໍາຫຼັກສູດສຸຂະພາບ AI ແລະ Digital ເພີ່ມເຕີມ

ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຍີ Nanyang ສິງກະໂປ ປະກາດຈະເພີ່ມເນື້ອໃນຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AI ແລະ Digital Health ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນແພດສາດ Lee Kong Chian. ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີຫນ້າ, ສຸຂະພາບດິຈິຕອນຈະຖືກລວມເຂົ້າເປັນຫຼັກສູດແນວຕັ້ງຕະຫຼອດ XNUMX ປີປະລິນຍາຕີແພດສາດແລະປະລິນຍາຕີດ້ານການຜ່າຕັດ. ບາງຫຼັກສູດທີ່ຈະຖືກລວມເຂົ້າແມ່ນວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນທາງການແພດ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ແລະ AI.
ຫຼັກສູດການປັບປຸງມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຜົນສະທ້ອນດ້ານຈັນຍາບັນແລະກົດຫມາຍຂອງ AI ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ. ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮັບການສໍາຜັດກັບ AI ແລະເຕັກໂນໂລຊີທາງການແພດເຊັ່ນ: telehealth, ແອັບຯສຸຂະພາບແລະ wearables, ແລະຢາໂມເລກຸນສ່ວນບຸກຄົນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີທີ່ສະຫລາດ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນອາຊີບທາງການແພດໃນອະນາຄົດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກເນື້ອໃນຫຼັກສູດໃໝ່ແລ້ວ, ໂຮງຮຽນການແພດຍັງຈະນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການຮຽນຮູ້ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຂຶ້ນ. Virtual Reality (VR) ຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອສອນລະບົບ cardiorespiratory, ແລະ e-simulators ຈະຖືກໃຊ້ສໍາລັບການສັ່ງຢາຕາມໃບສັ່ງແພດແລະການຝຶກອົບຮົມເອເລັກໂຕຣນິກ (EMR). ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກສຶກສາແລະການປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຊີການແພດ.
ເພື່ອເສີມສ້າງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງຫຼັກສູດ, ຍັງຈະມີການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງມະນຸດທາງການແພດທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນໂຄງການ. ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີທັກສະພື້ນຖານໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີເຕັກໂນໂລຢີ, ຈັດການຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານຄລີນິກ, ແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດການດູແລສຸຂະພາບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Nanyang Technological University Singapore
– ໂຮງຮຽນແພດສາດ Lee Kong Chian
Philips APAC ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຈັດການຄົນໃໝ່
Royal Philips ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ Peter Quinlan ເປັນຜູ້ຈັດການຄົນໃໝ່ຂອງ Philips Asia-Pacific. Quinlan, ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກມາດົນນານຂອງບໍລິສັດ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ນໍາພາທຸລະກິດຂອງ Philips' MR, CT, ແລະວິນິດໄສ X-ray ໃນ APAC, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນເດຍ, ອາເມລິກາລາຕິນ, ແລະຕາເວັນອອກກາງແລະອາຟຣິກາ.
ປະສົບການແລະຄວາມຊໍານານຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ Quinlan ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີດ້ານສຸຂະພາບເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບບົດບາດ. Philips ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນທີ່ຈະນໍາພາອົງການ APAC ໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດຕື່ມອີກ. ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Quinlan ສໍາລັບການຈັດສົ່ງການດູແລສຸຂະພາບຊັ້ນຫນຶ່ງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງ Philips ໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນ.
Royal Philips ເຫັນວ່າການນັດໝາຍນີ້ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນໃນການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນ APAC. ໂດຍຜ່ານການແກ້ໄຂຂະບວນການເຮັດວຽກແບບປະສົມປະສານ, ລະບົບແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະຫຼາດ, ແລະການວິນິດໄສແບບປະສົມປະສານ, Philips ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ, ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຄົນເຈັບແລະພະນັກງານໂດຍລວມ. Quinlan ຫວັງວ່າຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບລູກຄ້າແລະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາກພື້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Royal Philips
ກຸ່ມໂຮງໝໍ Yashoda ຮ່ວມມືກັບ Fujifilm ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ Endoscopy ປັບປຸງ
ໂຮງໝໍກຸ່ມ Yashoda ໄດ້ສົມທົບກັບບໍລິສັດ Fujifilm ອິນເດຍ ສ້າງຕັ້ງສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າສຳຫຼັບ GI endoscopy ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ກ້າວໜ້າ. ສະຖານທີ່ນີ້ຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກະເພາະອາຫານໃນການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີຫລ້າສຸດໃນ ultrasound endoscopic, ERCP, endoscopy ຊ່ອງທີສາມ, ແລະ endoscopy ການວິນິດໄສ.
ການຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດແລະຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານຫມໍໃນຂະແຫນງການ endoscopy. ສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມຈະສະເໜີບັນດາໂຄງການ ແລະ ຫຼັກສູດຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາທ່ານໝໍມີຄວາມພ້ອມທີ່ດີເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄົນເຈັບ. ນອກນີ້, ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງຈະຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄງການສັງເກດການແກ່ທ່ານໝໍຈາກທົ່ວພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ກຸ່ມ Yashoda ຂອງໂຮງຫມໍ
— Fujifilm ອິນເດຍ
Apollo Telehealth ເປີດຕົວບໍລິການສຸກເສີນ ແລະ ICU ຢູ່ NTPC
Apollo Telehealth ໄດ້ນໍາສະເຫນີການບໍລິການສຸກເສີນແລະ ICU ຜ່ານ telemedicine ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າເກົ້າແຫ່ງຂອງບໍລິສັດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນແຫ່ງຊາດ (NTPC). ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດູແລທາງການແພດໃກ້ຊິດກັບກໍາລັງແຮງງານຂອງ NTPC, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພແລະການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ.
ການບໍລິການ TeleEmergency ແລະ TeleICU ບໍ່ພຽງແຕ່ມີໃຫ້ພະນັກງານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຂະຫຍາຍໄປສູ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການລິເລີ່ມນີ້ຮັບປະກັນວ່າການດູແລທາງການແພດທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ. ການບໍລິການທາງດ້ານການແພດທາງໂທລະສັບຂອງ Apollo Telehealth ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະສະໜອງການແຊກແຊງທາງການແພດທີ່ທັນເວລາເມື່ອຈຳເປັນ.
ທີ່ມາ:
– Apollo Telehealth
- ບໍລິສັດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນແຫ່ງຊາດ (NTPC)