ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

LKCMedicine ເພື່ອແນະນໍາຫຼັກສູດສຸຂະພາບ AI ແລະ Digital ເພີ່ມເຕີມ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
LKCMedicine ເພື່ອແນະນໍາຫຼັກສູດສຸຂະພາບ AI ແລະ Digital ເພີ່ມເຕີມ

ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຍີ Nanyang ສິງກະໂປ ປະກາດຈະເພີ່ມເນື້ອໃນຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AI ແລະ Digital Health ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນແພດສາດ Lee Kong Chian. ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີຫນ້າ, ສຸຂະພາບດິຈິຕອນຈະຖືກລວມເຂົ້າເປັນຫຼັກສູດແນວຕັ້ງຕະຫຼອດ XNUMX ປີປະລິນຍາຕີແພດສາດແລະປະລິນຍາຕີດ້ານການຜ່າຕັດ. ບາງຫຼັກສູດທີ່ຈະຖືກລວມເຂົ້າແມ່ນວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນທາງການແພດ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ແລະ AI.

ຫຼັກສູດການປັບປຸງມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຜົນສະທ້ອນດ້ານຈັນຍາບັນແລະກົດຫມາຍຂອງ AI ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ. ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮັບການສໍາຜັດກັບ AI ແລະເຕັກໂນໂລຊີທາງການແພດເຊັ່ນ: telehealth, ແອັບຯສຸຂະພາບແລະ wearables, ແລະຢາໂມເລກຸນສ່ວນບຸກຄົນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີທີ່ສະຫລາດ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນອາຊີບທາງການແພດໃນອະນາຄົດ.

ນອກເໜືອໄປຈາກເນື້ອໃນຫຼັກສູດໃໝ່ແລ້ວ, ໂຮງຮຽນການແພດຍັງຈະນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການຮຽນຮູ້ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຂຶ້ນ. Virtual Reality (VR) ຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອສອນລະບົບ cardiorespiratory, ແລະ e-simulators ຈະຖືກໃຊ້ສໍາລັບການສັ່ງຢາຕາມໃບສັ່ງແພດແລະການຝຶກອົບຮົມເອເລັກໂຕຣນິກ (EMR). ເຄື່ອງ​ມື​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ແພດ​.

ເພື່ອເສີມສ້າງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງຫຼັກສູດ, ຍັງຈະມີການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງມະນຸດທາງການແພດທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນໂຄງການ. ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີທັກສະພື້ນຖານໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີເຕັກໂນໂລຢີ, ຈັດການຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານຄລີນິກ, ແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດການດູແລສຸຂະພາບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Nanyang Technological University Singapore
– ໂຮງ​ຮຽນ​ແພດ​ສາດ Lee Kong Chian

Philips APAC ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຈັດການຄົນໃໝ່

Royal Philips ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ Peter Quinlan ເປັນຜູ້ຈັດການຄົນໃໝ່ຂອງ Philips Asia-Pacific. Quinlan, ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກມາດົນນານຂອງບໍລິສັດ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ນໍາພາທຸລະກິດຂອງ Philips' MR, CT, ແລະວິນິດໄສ X-ray ໃນ APAC, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນເດຍ, ອາເມລິກາລາຕິນ, ແລະຕາເວັນອອກກາງແລະອາຟຣິກາ.

ປະສົບການແລະຄວາມຊໍານານຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ Quinlan ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີດ້ານສຸຂະພາບເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບບົດບາດ. Philips ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນທີ່ຈະນໍາພາອົງການ APAC ໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດຕື່ມອີກ. ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Quinlan ສໍາລັບການຈັດສົ່ງການດູແລສຸຂະພາບຊັ້ນຫນຶ່ງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງ Philips ໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນ.

Royal Philips ເຫັນວ່າການນັດໝາຍນີ້ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນໃນການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນ APAC. ໂດຍຜ່ານການແກ້ໄຂຂະບວນການເຮັດວຽກແບບປະສົມປະສານ, ລະບົບແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະຫຼາດ, ແລະການວິນິດໄສແບບປະສົມປະສານ, Philips ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ, ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຄົນເຈັບແລະພະນັກງານໂດຍລວມ. Quinlan ຫວັງວ່າຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບລູກຄ້າແລະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາກພື້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Royal Philips

ກຸ່ມໂຮງໝໍ Yashoda ຮ່ວມມືກັບ Fujifilm ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ Endoscopy ປັບປຸງ

ໂຮງໝໍກຸ່ມ Yashoda ໄດ້ສົມທົບກັບບໍລິສັດ Fujifilm ອິນເດຍ ສ້າງຕັ້ງສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າສຳຫຼັບ GI endoscopy ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ກ້າວໜ້າ. ສະຖານທີ່ນີ້ຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກະເພາະອາຫານໃນການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີຫລ້າສຸດໃນ ultrasound endoscopic, ERCP, endoscopy ຊ່ອງທີສາມ, ແລະ endoscopy ການວິນິດໄສ.

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແລະ​ຄວາມ​ຮູ້​ຂອງ​ທ່ານ​ຫມໍ​ໃນ​ຂະ​ແຫນງ​ການ endoscopy. ສະຖານ​ທີ່​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຈະ​ສະ​ເໜີ​ບັນດາ​ໂຄງການ ​ແລະ ຫຼັກສູດ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ບັນດາ​ທ່ານ​ໝໍ​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ທີ່​ດີ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ. ນອກ​ນີ້, ສະຖານ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ແກ່​ທ່ານ​ໝໍ​ຈາກ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ​ອາຊີ​ປາຊີ​ຟິກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ກຸ່ມ Yashoda ຂອງໂຮງຫມໍ
— Fujifilm ອິນ​ເດຍ​

Apollo Telehealth ເປີດຕົວບໍລິການສຸກເສີນ ແລະ ICU ຢູ່ NTPC

Apollo Telehealth ໄດ້ນໍາສະເຫນີການບໍລິການສຸກເສີນແລະ ICU ຜ່ານ telemedicine ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າເກົ້າແຫ່ງຂອງບໍລິສັດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນແຫ່ງຊາດ (NTPC). ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດູແລທາງການແພດໃກ້ຊິດກັບກໍາລັງແຮງງານຂອງ NTPC, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພແລະການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ.

ການບໍລິການ TeleEmergency ແລະ TeleICU ບໍ່ພຽງແຕ່ມີໃຫ້ພະນັກງານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຂະຫຍາຍໄປສູ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການລິເລີ່ມນີ້ຮັບປະກັນວ່າການດູແລທາງການແພດທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ. ການບໍລິການທາງດ້ານການແພດທາງໂທລະສັບຂອງ Apollo Telehealth ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະສະໜອງການແຊກແຊງທາງການແພດທີ່ທັນເວລາເມື່ອຈຳເປັນ.

ທີ່​ມາ​:
– Apollo Telehealth
- ບໍລິສັດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນແຫ່ງຊາດ (NTPC)

By Gabriel Botha

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