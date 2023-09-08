Roblox ປະກາດແຜນການເປີດຕົວໃນ PlayStation Consoles

Roblox, ແພລະຕະຟອມການຫຼິ້ນເກມຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະຂະຫຍາຍການມີຢູ່ໂດຍການເປີດຕົວໃນເຄື່ອງຫຼີ້ນ PlayStation ຂອງ Sony. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ Roblox ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕຳແໜ່ງຂອງຕົນເປັນໜຶ່ງໃນເວທີເກມທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນປັດຈຸບັນ, Roblox ມີຫຼາຍກວ່າ 60 ລ້ານຜູ້ນປະຈໍາວັນ, ແຕ່ວ່າມັນໄດ້ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປານກາງເນື້ອຫາບໍ່ພຽງພໍ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, Roblox ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ໃນຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນມືຖື ແລະ Xbox One ຂອງ Microsoft ເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປ່ອຍທີ່ຈະມາເຖິງຈະເຮັດໃຫ້ Roblox ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນ PlayStation 4 ແລະ PS5 ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 2023. ການຂະຫຍາຍນີ້ໄປສູ່ PlayStation consoles ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບ Roblox ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງແລະເພີ່ມພື້ນຖານຜູ້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົນ.
ຫນຶ່ງໃນປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມນິຍົມຂອງ Roblox ແມ່ນການເນັ້ນຫນັກໃສ່ການສ້າງ. ບໍ່ເຫມືອນກັບເກມແບບດັ້ງເດີມ, Roblox ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຫລິ້ນເກມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສ້າງຂອງຕົນເອງພາຍໃນເວທີ. ລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ Roblox ກາຍເປັນທີ່ຊື່ນຊອບຂອງໄວຫນຸ່ມທີ່ສົນໃຈໃນການອອກແບບເກມ, ໃຫ້ພວກເຂົາມີເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະແມ້ກະທັ້ງສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃນເກມທີ່ເອີ້ນວ່າ Robux.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມນິຍົມຂອງ Roblox ຍັງໄດ້ດຶງດູດການກວດສອບ. ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປານກາງເນື້ອຫາຂອງເວທີໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່ກັບເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ. ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຈໍານວນເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າຫາການຊ່ວຍເຫຼືອແລະສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ Roblox ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກລະບາດ. ອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນ: NSPCC ແລະ Childline ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການປານກາງແລະການປົກປ້ອງທີ່ດີກວ່າເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຫຼິ້ນໄວຫນຸ່ມ.
ນອກເຫນືອຈາກການເປີດຕົວ PlayStation, Roblox ຍັງໄດ້ປະກາດການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ. ນີ້ປະກອບມີລະບົບການສ້າງຕົວລະຄອນໃຫມ່ແລະເຄື່ອງມືການສື່ສານທີ່ເອີ້ນວ່າ Roblox Connect. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, Roblox Connect ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີການຈັບພາບເຄື່ອນໄຫວເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດສະແດງການສະແດງອອກໃນໂລກຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພາສາຮ່າງກາຍໃນເກມ. ໂດຍການໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງຕົນເອງ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດໂອນສີໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ຕົວລະຄອນໃນເກມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສ້າງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ ແລະເປັນສ່ວນຕົວກວ່າ.
ການເປີດຕົວ PlayStation ແລະລັກສະນະໃຫມ່ອື່ນໆໄດ້ຖືກປະກາດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ພັດທະນາປະຈໍາປີຂອງ Roblox. Roblox ເວີຊັ່ນເບຕ້າເປີດອອກມາໃນ Meta Quest ໃນຕົ້ນປີນີ້ ແລະໄດ້ຮັບການຕອບຮັບໃນແງ່ດີ, ດ້ວຍການດາວໂຫຼດຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງລ້ານຄັ້ງໃນຫ້າມື້ທຳອິດ. ການເປີດຕົວຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບ Meta Quest ແມ່ນກໍານົດສໍາລັບທ້າຍເດືອນນີ້.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Roblox ໃນ PlayStation consoles ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເວທີແລະການສືບຕໍ່ເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ. ໃນຂະນະທີ່ Roblox ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບການປານກາງເນື້ອຫາ, ການເນັ້ນຫນັກໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້ແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ຊື່ນຊອບຂອງນັກຫຼິ້ນເກມໄວຫນຸ່ມ. ການເປີດຕົວ PlayStation ແລະຄຸນສົມບັດໃຫມ່ເຊັ່ນ Roblox Connect ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງເວທີໃນການປະດິດສ້າງແລະສະຫນອງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Tom Gerken. "Roblox ທີ່ຈະເປີດຕົວໃນ PlayStation consoles" (BBC News)
- ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)
- NSPCC ແລະ ChildLine (ແຫຼ່ງ)