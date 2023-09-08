Ridley ເປີດຕົວ Falcn RS ໃໝ່: ລົດຖີບປະສິດທິພາບຕະຫຼອດ

Ridley ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍການເພີ່ມໃຫມ່ຫຼ້າສຸດຂອງຕົນໃນສາຍລົດຖີບຂອງຕົນ, Falcn RS. ລົດຖີບໃໝ່ນີ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີປະສິດຕິພາບຕະຫຼອດ, ສາມາດຮັບມືກັບການແຂ່ງລົດຕາມຖະໜົນໄດ້ທຸກປະເພດ. Ridley ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລົດຖີບທີ່ປະສົມປະສານກັບຊຸດນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດທາງອາກາດ.
Falcn RS ໄດ້ຮັບການອອກແບບໂດຍເນັ້ນໃສ່ອັດຕາສ່ວນ "aero ກັບນ້ໍາ", ການຮັບປະກັນວ່າລົດຖີບແມ່ນເປັນ aerodynamic ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມນ້ໍາຫນັກເກີນໄປ. ນີ້ໄດ້ຖືກບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການອອກແບບຂອງລົດຖີບ, ຫຼີກເວັ້ນການອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະຮູບຮ່າງຂອງທໍ່ທໍາມະຊາດ. Ridley ອ້າງວ່າ Falcn RS ສະຫນອງການປະຕິບັດທາງອາກາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບລົດຖີບ Aero Noah ແຕ່ມີນ້ໍາຫນັກທຽບກັບເຄື່ອງຈັກປີນພູ Helium.
Falcn RS ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍກວ່າ 100 ກຣາມຫຼາຍກວ່າ Helium, Falcn RS ມີນໍ້າໜັກລວມປະມານ 7.4kg. ກອບມີນ້ໍາຫນັກປະມານ 825 ກຣາມ, ໃນຂະນະທີ່ສ້ອມມາຢູ່ທີ່ 380 ກຣາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, Falcn RS ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຮອງຮັບຢາງ 28 ມມ, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະໃສ່ຢາງໄດ້ເຖິງ 34 ມມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບທັງສອງ cobbles rough ແລະ tarmac ກ້ຽງ.
Ridley ໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນອຸໂມງລົມຂອງຕົນເອງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ aerodynamics ຂອງ Falcn RS. ດ້ານໜ້າຂອງລົດຖີບ, ລວມທັງທໍ່ຫົວທີ່ເລິກກວ່າ ແລະມົງກຸດຂອງສ້ອມ, ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລາກລົງ. ໂດຍການແນະນໍາຄວາມວຸ້ນວາຍຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຜ່ານລົດຖີບ, Ridley ອ້າງວ່າໄດ້ບັນລຸການຫຼຸດລົງ 10% ໃນການລາກເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການອອກແບບ fork Falcn ຕົ້ນສະບັບ.
Falcn RS ມີຊຸດຕົວເລກເລຂາຄະນິດໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບໂດຍຜູ້ຂັບຂີ່ Lotto-Dstny WorldTour. Ridley ອ້າງວ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມໄວ, ປະຕິກິລິຍາ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ລົດຖີບນີ້ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍລໍາຕົ້ນເສັ້ນໄຍກາກບອນ Forza ແບບປະສົມປະສານຫນຶ່ງຊິ້ນດຽວແລະ handlebar, ໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງ 75mm ແລະຫຼຸດລົງ 130mm, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ flare ຫ້າອົງສາ.
Falcn RS ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ດ້ວຍ 1x ຫຼື 2x drivetrain ແລະສະຫນອງທາງເລືອກໃນການປັບແຕ່ງ, ລວມທັງການເລືອກສີທີ່ກໍາຫນົດເອງແລະອົງປະກອບ. ໃນປັດຈຸບັນ, ລົດຖີບທີ່ສົມບູນແມ່ນມີຢູ່ໃນສາມແບບ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2, ແລະ Shimano 105 Di2 groupets.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Ridley Falcn RS ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບຜູ້ຂັບຂີ່ຖະຫນົນ, ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ລັກສະນະທາງອາກາດ, ແລະທາງເລືອກທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Ridley (Ridley.com)