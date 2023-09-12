ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Super Bomberman R 2: ຄວາມມ່ວນລະເບີດຫຼາຍຂຶ້ນໃນ Nintendo Switch

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Super Bomberman R 2: ຄວາມມ່ວນລະເບີດຫຼາຍຂຶ້ນໃນ Nintendo Switch

Super Bomberman R 2 ເປັນເກມງານລ້ຽງທີ່ບັນຈຸເຂົ້າກັບ Nintendo Switch, ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາຄວາມມ່ວນລະເບີດກັບຫມູ່ເພື່ອນ. ມັນເປັນ sequel ໂດຍກົງກັບຕົ້ນສະບັບ Super Bomberman R ແລະສະຫນອງການເພີ່ມເຕີມຂອງ gameplay ເສບຕິດດຽວກັນທີ່ເຮັດໃຫ້ predecessor ຂອງຕົນໄດ້ຮັບການຕີ.

ເກມໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ມີຄົນຫຼິ້ນໃນໂຫມດຫຼາຍຜູ້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການຮົບຢ່າງຮຸນແຮງກັບຫມູ່ເພື່ອນ. ການແຂ່ງຂັນເກີດຂຶ້ນໃນກະດານທີ່ອີງໃສ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ບ່ອນທີ່ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອເປັນຜູ້ນສຸດທ້າຍຢືນ. ທ່ານຕ້ອງວາງຍຸດທະສາດວາງລະເບີດຕາມເວລາເພື່ອກໍາຈັດ opponents ຂອງທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນການລະເບີດຕົວເອງໃນຂະບວນການ.

gameplay ແມ່ນງ່າຍດາຍທີ່ຈະເລືອກເອົາຂຶ້ນແຕ່ສະຫນອງເພດານທັກສະສູງ, ຮັບປະກັນວ່າການແຂ່ງຂັນຍັງຄົງຫນ້າສົນໃຈແລະທ້າທາຍ. ແຕ່ລະກະດານແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຝາທີ່ທໍາລາຍໄດ້, ສ້າງສະຫນາມຫຼີ້ນແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ພັດທະນາກັບທຸກໆການກະທໍາ. Power-ups ແມ່ນກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວເກມ, ສະເຫນີການປັບປຸງຄວາມໄວ, ລະດັບລູກລະເບີດ, ແລະຈໍານວນລະເບີດທີ່ທ່ານສາມາດວາງໄວ້. ການເພີ່ມພະລັງເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຊັ້ນພິເສດໃຫ້ກັບການຫຼິ້ນເກມ, ຍ້ອນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງເກັບກຳພວກມັນຢ່າງມີຍຸດທະສາດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດ.

Super Bomberman R 2 ແນະນຳໂໝດໃໝ່ເພື່ອຮັກສາສິ່ງທີ່ສົດຊື່ນ ແລະ ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ໂຫມດ Bomberman 64 ແມ່ນຮູບແບບການສູ້ຮົບແບບ Royale, ເຊິ່ງຜູ້ຫຼິ້ນ 64 ຄົນຈະແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນກະດານແຍກຕ່າງຫາກ. ໃນຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນດໍາເນີນໄປ, ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງຫລົບຫນີໄປຫາກະດານໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູ້ຮົບທີ່ຮຸນແຮງແລະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ໂຫມດອື່ນ, ເອີ້ນວ່າ Crystals, ແບ່ງຜູ້ນອອກເປັນທີມແຂ່ງຂັນເພື່ອຄວບຄຸມໄປເຊຍກັນທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ທົ່ວກະດານ. ຜູ້ນໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບຈໍານວນຂອງໄປເຊຍກັນທີ່ພວກເຂົາເກັບກໍາ, ນໍາໄປສູ່ຊ່ວງເວລາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຂອງການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງເພື່ອນຮ່ວມທີມ.

ການເພີ່ມເຕີມທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Super Bomberman R 2 ແມ່ນໂຫມດ Castle, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຄົນຫນຶ່ງກາຍເປັນກະສັດແລະຕ້ອງປ້ອງກັນທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບທີມທີ່ມີຜູ້ຫຼິ້ນເຖິງ 15 ຄົນ. ກະສັດໄດ້ເຂົ້າເຖິງກະດານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໃສ່ກັບດັກແລະອຸປະສັກ, ໃນຂະນະທີ່ທີມງານຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເກັບກະແຈແລະປົດລັອກຫນ້າເອິກຂອງສົມກຽດ. ໂໝດນີ້ສະໜອງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມແບບບໍ່ຊິ້ງໂຄ້ງທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສ້າງກະດານຂອງຕົນເອງ, ເພີ່ມອົງປະກອບຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການປັບແຕ່ງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Super Bomberman R 2 ເປັນເກມງານລ້ຽງທີ່ມ່ວນຫຼາຍໃນ Nintendo Switch. ການຫຼິ້ນເກມທີ່ເສບຕິດຂອງມັນ, ຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີສໍາລັບແຟນ Bomberman ແລະໃຜກໍຕາມທີ່ຢາກມີແຟນໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Super Bomberman R 2

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ອັດ​ຕາ​ການ​ສູນ​ພັນ​ຂອງ​ສັດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ການ​ສູນ​ພັນ​ຄັ້ງ​ທີ XNUMX

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ໂຄງການ Rewilding ນໍາໄປສູ່ການກັບຄືນຂອງຊະນິດນົກທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສຳຫຼວດຄວາມລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາກັບ Tim Peake

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ