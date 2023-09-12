Super Bomberman R 2: ຄວາມມ່ວນລະເບີດຫຼາຍຂຶ້ນໃນ Nintendo Switch

Super Bomberman R 2 ເປັນເກມງານລ້ຽງທີ່ບັນຈຸເຂົ້າກັບ Nintendo Switch, ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາຄວາມມ່ວນລະເບີດກັບຫມູ່ເພື່ອນ. ມັນເປັນ sequel ໂດຍກົງກັບຕົ້ນສະບັບ Super Bomberman R ແລະສະຫນອງການເພີ່ມເຕີມຂອງ gameplay ເສບຕິດດຽວກັນທີ່ເຮັດໃຫ້ predecessor ຂອງຕົນໄດ້ຮັບການຕີ.
ເກມໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ມີຄົນຫຼິ້ນໃນໂຫມດຫຼາຍຜູ້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການຮົບຢ່າງຮຸນແຮງກັບຫມູ່ເພື່ອນ. ການແຂ່ງຂັນເກີດຂຶ້ນໃນກະດານທີ່ອີງໃສ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ບ່ອນທີ່ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອເປັນຜູ້ນສຸດທ້າຍຢືນ. ທ່ານຕ້ອງວາງຍຸດທະສາດວາງລະເບີດຕາມເວລາເພື່ອກໍາຈັດ opponents ຂອງທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນການລະເບີດຕົວເອງໃນຂະບວນການ.
gameplay ແມ່ນງ່າຍດາຍທີ່ຈະເລືອກເອົາຂຶ້ນແຕ່ສະຫນອງເພດານທັກສະສູງ, ຮັບປະກັນວ່າການແຂ່ງຂັນຍັງຄົງຫນ້າສົນໃຈແລະທ້າທາຍ. ແຕ່ລະກະດານແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຝາທີ່ທໍາລາຍໄດ້, ສ້າງສະຫນາມຫຼີ້ນແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ພັດທະນາກັບທຸກໆການກະທໍາ. Power-ups ແມ່ນກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວເກມ, ສະເຫນີການປັບປຸງຄວາມໄວ, ລະດັບລູກລະເບີດ, ແລະຈໍານວນລະເບີດທີ່ທ່ານສາມາດວາງໄວ້. ການເພີ່ມພະລັງເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຊັ້ນພິເສດໃຫ້ກັບການຫຼິ້ນເກມ, ຍ້ອນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງເກັບກຳພວກມັນຢ່າງມີຍຸດທະສາດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດ.
Super Bomberman R 2 ແນະນຳໂໝດໃໝ່ເພື່ອຮັກສາສິ່ງທີ່ສົດຊື່ນ ແລະ ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ໂຫມດ Bomberman 64 ແມ່ນຮູບແບບການສູ້ຮົບແບບ Royale, ເຊິ່ງຜູ້ຫຼິ້ນ 64 ຄົນຈະແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນກະດານແຍກຕ່າງຫາກ. ໃນຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນດໍາເນີນໄປ, ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງຫລົບຫນີໄປຫາກະດານໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູ້ຮົບທີ່ຮຸນແຮງແລະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ໂຫມດອື່ນ, ເອີ້ນວ່າ Crystals, ແບ່ງຜູ້ນອອກເປັນທີມແຂ່ງຂັນເພື່ອຄວບຄຸມໄປເຊຍກັນທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ທົ່ວກະດານ. ຜູ້ນໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບຈໍານວນຂອງໄປເຊຍກັນທີ່ພວກເຂົາເກັບກໍາ, ນໍາໄປສູ່ຊ່ວງເວລາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຂອງການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງເພື່ອນຮ່ວມທີມ.
ການເພີ່ມເຕີມທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Super Bomberman R 2 ແມ່ນໂຫມດ Castle, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຄົນຫນຶ່ງກາຍເປັນກະສັດແລະຕ້ອງປ້ອງກັນທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບທີມທີ່ມີຜູ້ຫຼິ້ນເຖິງ 15 ຄົນ. ກະສັດໄດ້ເຂົ້າເຖິງກະດານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໃສ່ກັບດັກແລະອຸປະສັກ, ໃນຂະນະທີ່ທີມງານຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເກັບກະແຈແລະປົດລັອກຫນ້າເອິກຂອງສົມກຽດ. ໂໝດນີ້ສະໜອງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມແບບບໍ່ຊິ້ງໂຄ້ງທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສ້າງກະດານຂອງຕົນເອງ, ເພີ່ມອົງປະກອບຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການປັບແຕ່ງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Super Bomberman R 2 ເປັນເກມງານລ້ຽງທີ່ມ່ວນຫຼາຍໃນ Nintendo Switch. ການຫຼິ້ນເກມທີ່ເສບຕິດຂອງມັນ, ຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີສໍາລັບແຟນ Bomberman ແລະໃຜກໍຕາມທີ່ຢາກມີແຟນໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Super Bomberman R 2