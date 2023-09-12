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ອະດີດຜູ້ນໍາ Meta ເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມນຸມຂອງຕົວແທນປະສົບການຍີ່ຫໍ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ-ສ້າງສັນ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ອະດີດຜູ້ນໍາ Meta ເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມນຸມຂອງຕົວແທນປະສົບການຍີ່ຫໍ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ-ສ້າງສັນ

Reunion, ອົງການປະສົບການຍີ່ຫໍ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ໄດ້ປະກາດວ່າອະດີດຜູ້ນໍາ APAC Metaverse ຢູ່ Meta, Ollie Beeston, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິສັດເປັນຄູ່ຮ່ວມງານສ້າງສັນ. Beeston ນໍາເອົາປະສົບການທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນການພັດທະນາຫັດຖະກໍາຮູບເງົາແບບດັ້ງເດີມ, ການຜະລິດ virtual, VR, WebXR, AR, ແລະເນື້ອຫາຂອງຍີ່ຫໍ້ຊັ້ນນໍາເຊັ່ນ Hyundai, Cadbury, Adore Beauty, ແລະ Meta's Oculus ຂອງຕົນເອງ.

ກ່ອນທີ່ຈະມີບົດບາດໃນ Meta, Beeston ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນ ACD ຢູ່ Clemenger BBDO, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການໂຄສະນາທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບ V Energy, ການທ່ອງທ່ຽວ Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's, ແລະ TAB.

ທີມງານຢູ່ Reunion ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບ Beeston ເຂົ້າຮ່ວມອົງການ, ເນັ້ນຫນັກວ່າບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງລາວສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນກັບຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາແລະຈຸດສຸມຂອງລູກຄ້າເປັນສູນກາງ. Co-CEO Justin Hind ກ່າວວ່າ, "ບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ພິສູດຂອງລາວສະທ້ອນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຍຸດທະສາດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນແລະການລິເລີ່ມທີ່ເນັ້ນໃສ່ລູກຄ້າ."

Beeston ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຕົນສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມ Reunion, ໂດຍສັງເກດວ່າວິທີການທີ່ລູກຄ້າຂັບເຄື່ອນແລະສູນກາງຂໍ້ມູນຂອງອົງການແມ່ນເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມທີ່ທັນສະໄຫມ. ທ່ານກ່າວວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມທີມງານຜູ້ນໍາຢູ່ Reunion ແລະກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຕິດຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດຫັດຖະກໍາທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ, ແຕ່ຍັງຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນພົວພັນທີ່ມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບຜູ້ຊົມແລະຍີ່ຫໍ້ໃນລະດັບເທົ່າທຽມກັນ."

Reunion ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Justin Hind ແລະ Stephen Knowles, ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຕະຫຼາດການປະຕິບັດແລະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາການຫັນເປັນດິຈິຕອນ. ພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ຊອກຫາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແບຂອງພວກເຂົາໃນທົ່ວທຸກຈຸດສໍາພັດແລະຊ່ອງທາງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]

ນິຍາມ:
1. Metaverse: ພື້ນທີ່ລວມ virtual ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍການລວມຕົວຂອງຄວາມເປັນຈິງທາງກາຍຍະພາບທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນແລະຄວາມເປັນຈິງ virtual ຄົງທີ່.
2. APAC: ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ພາກພື້ນທີ່ປະກອບມີບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກ, ອາຊີໃຕ້, ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ແລະໂອເຊຍເນຍ.
3. ACD: Associate Creative Director, ພາລະບົດບາດໃນອົງການໂຄສະນາແລະການຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເບິ່ງແຍງແລະຊີ້ນໍາຂະບວນການສ້າງສັນ.
4. Clemenger BBDO: ເປັນອົງການໂຄສະນາໃນອອສເຕຣເລັຍທີ່ມີທົ່ວໂລກ, ໃຫ້ບໍລິການໃນດ້ານການສ້າງສັນ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້, ແລະການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ.
5. Oculus: ຍີ່ຫໍ້ຂອງຫູຟັງ virtual reality ພັດທະນາແລະຜະລິດໂດຍ Meta, ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Facebook Technologies.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]

By Gabriel Botha

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