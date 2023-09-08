Resistor: ເກມແຂ່ງລົດ CarRPG ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນທີ່ປະສົມປະສານການແຂ່ງລົດແລະການຜະຈົນໄພ

ເກມແຂ່ງລົດໃໝ່ ແລະຕື່ນເຕັ້ນທີ່ມີຊື່ວ່າ Resistor ໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ເພື່ອນຳເອົາຄວາມມ່ວນ ແລະ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບປະເພດດັ່ງກ່າວຄືນມາ. ພັດທະນາເປັນ CarRPG (Car Role Playing Game), Resistor ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ການແຂ່ງລົດຄວາມໄວສູງ. ມັນມີລັກສະນະໂລກເປີດ, ການບັນຍາຍໂດຍອີງໃສ່ທາງເລືອກ, ແລະການປັບແຕ່ງລັກສະນະແລະຍານພາຫະນະຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ເກມກຳລັງຖືກປຽບທຽບກັບການປະສົມປະສານຂອງ Burnout ແລະ Mass Effect, ສ້າງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະທະເຍີທະຍານ.
ຜູ້ອອກແບບ Violet McVinnie, ຜູ້ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊຸດ Mass Effect ແລະເກມຂັບລົດຂອງ Codemaster, ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງອົງປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງ Resistor. ການແຂ່ງລົດໃນເກມບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຊະນະການແຂ່ງຂັນຫຼືເຖິງສະຖານທີ່ທໍາອິດ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນສຸມໃສ່ການແຂ່ງລົດສະແຕນ, ໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນປະຕິບັດການຖອນຕົວ, ລອຍ, ແລະພິກເພື່ອຮັບຄະແນນສະໄຕລ໌. ຈຸດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ເປັນເງິນຕາເພື່ອຕອບແທນການແຂ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສົມບູນ.
ການແຂ່ງລົດເກີດຂຶ້ນໃນໂລກເປີດທີ່ມີຫົກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກພື້ນມະຫາສະຫມຸດຂອງ San Francisco ຮຸ່ນໃນອະນາຄົດ. ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດສຳຫຼວດສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ທັງໃນລົດ ແລະຍ່າງ, ພົບກັບຕົວລະຄອນທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະເຮັດສຳເລັດການຊອກຄົ້ນຫາ. ເກມມີຮູບແບບກາຕູນທີ່ສົດໃສ ແລະຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນໂລກທີ່ XNUMX ບໍລິສັດໃຫຍ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ.
Resistor ເກີນກວ່າການແຂ່ງລົດແລະການຜະຈົນໄພ, ການລວມເອົາອົງປະກອບຂອງ CarPG. ຜູ້ນສາມາດເຮັດສໍາເລັດ quests ເພື່ອສ້າງ squad ຂອງລັກສະນະທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຜູ້ນເປັນຜູ້ໂດຍສານໃນຍານພາຫະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການເລືອກທີ່ເຮັດຕະຫຼອດເກມຈະມີຜົນສະທ້ອນ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນລົງໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະແມ້ກະທັ້ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຄົນຮ້າຍໃນເລື່ອງຂອງຕົນເອງ. ຊື່ສຽງ ແລະອິດທິພົນຕໍ່ໂລກ ແລະຕົວລະຄອນຂອງເກມຈະມີບົດບາດນຳອີກ, ໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດແກ້ໄຂພູມສັນຖານ ແລະເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ຮົບຂອງນາຍຈ້າງນອກປະເທດທີ່ປະກອບດ້ວຍການສູ້ຮົບທາງດົນຕີ.
Resistor ຍັງເພີ່ມການບິດທີ່ເປັນເອກະລັກຕໍ່ການປັບແຕ່ງ. ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດແຕ່ງຕົວຕົວລະຄອນ, ພາຫະນະ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເລືອກເພງເຂົ້າ. ເກມໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກມວຍປ້ຳ, ໂດຍນັກແຂ່ງແຕ່ລະຄົນມີແບບ ແລະ ບຸກຄະລິກຂອງຕົນເອງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Resistor ສະເໜີປະສົບການເກມແຂ່ງລົດທີ່ສົດຊື່ນ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ເຊິ່ງລວມເອົາອົງປະກອບການແຂ່ງ, ການຜະຈົນໄພ ແລະ RPG. ດ້ວຍກົນໄກການຫຼິ້ນເກມທີ່ເປັນເອກະລັກ, ທາງເລືອກການປັບແຕ່ງທີ່ກວ້າງຂວາງ, ແລະການບັນຍາຍທີ່ແຕກຫັກ, Resistor ແນ່ໃຈວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະມ່ວນຊື່ນ. ເຖິງວ່າວັນທີວາງຈຳໜ່າຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປະກາດເທື່ອ, ແຕ່ນັກຫຼິ້ນເກມລໍຖ້າໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ສຳຜັດກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ kaleidoscope ນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງບົດຄວາມ: Eurogamer