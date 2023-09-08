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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ເສດຖະກິດສະຫະລັດສະແດງຄວາມຢືດຢຸ່ນກັບການຫຼຸດລົງຂອງການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ເສດຖະກິດສະຫະລັດສະແດງຄວາມຢືດຢຸ່ນກັບການຫຼຸດລົງຂອງການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ

ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດກໍາລັງສະແດງອາການຂອງຄວາມຢືດຢຸ່ນຍ້ອນວ່າຜູ້ຮ້ອງຂໍທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດໄດ້ບັນລຸລະດັບຕໍ່າສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ, ແລະຜູ້ບໍລິໂພກສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນການເດີນທາງແລະປະສົບການຫຼັງຈາກ COVID. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນການຟື້ນຕົວຂອງເງິນກູ້ຢືມຂອງນັກຮຽນແລະການຕັດການຜະລິດນ້ໍາມັນໂດຍ Saudi Arabia ແລະລັດເຊຍ, ເສດຖະກິດເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ຂະແຫນງການບໍລິການໃນສະຫະລັດໄດ້ປະສົບກັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນເດືອນສິງຫາ, ແລະການຮ້ອງຂໍການຫວ່າງງານຫຼຸດລົງຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດໃນອາທິດກ່ອນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕະຫຼາດວຽກທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າທີ່ຄາດໄວ້. ເຖິງວ່າຈະມີການອ່ານປະສົມປະສານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ, ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດໂດຍລວມໄດ້ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ສ້າງຄວາມແປກໃຈໃນທາງບວກສໍາລັບເສດຖະກິດ.

ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ​ໄດ້​ຫັນປ່ຽນ​ຈາກ​ສິນຄ້າ​ໄປ​ເປັນ​ການ​ບໍລິການ, ​ໂດຍ​ບຸກຄົນ​ລົງທຶນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ການ​ເດີນທາງ. ຕົວເລກການສົ່ງຜ່ານຜູ້ໂດຍສານ TSA ເປີດເຜີຍວ່າການໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງຍັງຄົງແຂງແຮງ, ໂດຍມີລະດັບຢູ່ທີ່ 102% ຂອງລະດັບກ່ອນການລະບາດຂອງລະດູຮ້ອນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນນີ້ຈະປະເຊີນກັບການທົດສອບທີ່ຈະມາເຖິງ. ການຊໍາລະຄືນເງິນກູ້ຢືມຂອງນັກຮຽນແມ່ນກໍານົດໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໃນວັນທີ 1 ເດືອນຕຸລາ, ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄົວເຮືອນຍັງຄ່ອຍໆຫຼຸດການປະຫຍັດເກີນ, ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງນິໄສການໃຊ້ຈ່າຍ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຈະທົດສອບຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນມາເຖິງຕອນນັ້ນ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ປະເພດຊັບສິນ, ເຊັ່ນວ່າເງິນໂດລາທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຜົນຜະລິດໃນຕະຫຼາດຄັງເງິນ. Federal Reserve ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຮັກສາອັດຕາທີ່ສູງຂຶ້ນເປັນເວລາດົນນານເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ລາຄານ້ໍາມັນຍັງເຂົ້າໄປໃນການຫຼິ້ນ, ຍ້ອນວ່າ Saudi Arabia ແລະລັດເຊຍໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຕັດການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້. ນັກວິເຄາະແນະນໍາວ່າລາຄານ້ໍາມັນອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງຫຼືແມ້ກະທັ້ງເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ຂອງ Fed.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ສົງຄາມການຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ Apple, ໂດຍມີລາຍງານກ່ຽວກັບການຫ້າມ iPhone ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍລັດຖະບານຈີນ. ຈີນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Apple, ກວມເອົາເກືອບ 19% ຂອງລາຍໄດ້ລວມ. ການເກືອດຫ້າມທີ່ຂະຫຍາຍອອກເປັນສັນຍານການປາບປາມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງ Apple ແລະລາຍໄດ້ຈາກປະເທດຈີນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດສະຫະລັດສະແດງຄວາມຢືດຢຸ່ນແລະຕົວຊີ້ວັດໃນທາງບວກ, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຫນ້າໃນຮູບແບບການຊໍາລະຄືນເງິນກູ້ຢືມ, ການປ່ຽນແປງຮູບແບບການໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ເສດຖະກິດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Yahoo Finance Live

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