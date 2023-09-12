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Apple ປະກາດຊື່ເກມໃຫຍ່ທີ່ເຂົ້າມາໃນ iPhone

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Apple ປະກາດຊື່ເກມໃຫຍ່ທີ່ເຂົ້າມາໃນ iPhone

ເຫດການ iPhone ທີ່ຜ່ານມາຂອງ Apple ໄດ້ສະແດງຂ່າວທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ gamers, ຍ້ອນວ່າຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ປະກາດວ່າເກມໃຫຍ່ເຊັ່ນ Resident Evil 4 remake, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage, ແລະ Division Resurgence ຈະມີຢູ່ໃນ iPhone 15 Pro. ໃນ​ທ້າຍ​ປີ​ນີ້ ແລະ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ 2024.

ຂໍຂອບໃຈກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຫຼິ້ນເກມໃນຄລາວ, ຕອນນີ້ສາມາດຫຼິ້ນເກມ PC ແລະ console ໃນອຸປະກອນມືຖືໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັບຕັ້ງແຕ່ເກມເຫຼົ່ານີ້ຖືກຖ່າຍທອດຢູ່ໃນໂທລະສັບ, ຜູ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໄວອິນເຕີເນັດເພື່ອປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ລຽບງ່າຍ. ຊິລິໂຄນໃໝ່ຂອງ Apple, ເຊັ່ນຊິບ M1- ແລະ M2-series, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຫຼິ້ນເກມໃນຄອມພິວເຕີໂນດບຸກຂອງຕົນເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ, ແລະກ່ອນໜ້ານີ້ບໍລິສັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຈຸດສໍາຄັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກພັດທະນາເກມໄດ້ລັງເລທີ່ຈະຍອມຮັບການຮຽກຮ້ອງຂອງ Apple ໃນການສະຫນອງໃຫ້ແກ່ gamers ໃນ Macs. iPhone, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມີພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຫຼິ້ນເກມຢ່າງຫ້າວຫັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເວທີທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບການປ່ອຍ AAA.

ການມີຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ໆທີ່ຈະມາເຖິງເຊັ່ນ Assassin's Creed Mirage, ກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນ consoles ແລະ PCs ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ, ໃນ iPhone ໃນຕົ້ນປີ 2024 ເປັນຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນ. ດ້ວຍອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງເຊັ່ນຕົວຄວບຄຸມ Kishi ຂອງ Razer, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມໃນອຸປະກອນມືຖື, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະມີວິທີການມ່ວນຊື່ນກັບເກມເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເກມ Resident Evil and Death Stranding ຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນ iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ໃນທ້າຍປີນີ້.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປະກາດຂອງ Apple ຫມາຍເຖິງບາດກ້າວອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການນໍາເອົາປະສົບການການຫຼິ້ນເກມຂອງ console ແລະ PC ໄປສູ່ອຸປະກອນມືຖື. ດ້ວຍຄວາມສົນໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຫຼິ້ນເກມໃນສະມາດໂຟນ, ຜູ້ນສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເພີດເພີນກັບບໍ່ພຽງແຕ່ການສະເຫນີເກມມືຖືແບບປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີການເປີດຕົວ AAA ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນ iPhone ຂອງພວກເຂົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Ash Parrish, ນັກຂ່າວທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນວິດີໂອເກມ – Kotaku

By Mampho Brescia

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