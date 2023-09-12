ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງເຄື່ອງມືຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການປະດິດສ້າງໃນບ່ອນເຮັດວຽກດິຈິຕອນ

ເຄື່ອງມືຮ່ວມມືເຊັ່ນ Slack ແລະທີມງານໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນບ່ອນເຮັດວຽກດິຈິຕອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານສາມາດສື່ສານແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຈາກໄລຍະໄກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາໃຫມ່ຈາກ MIT Sloan Management Review ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ເລືອກພາຍໃນເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະດິດສ້າງ.
ການສຶກສາພົບວ່າການຕັດສິນໃຈສ້າງກຸ່ມເອກະຊົນຫຼືກຸ່ມສາທາລະນະໂດຍຜ່ານເຄື່ອງມືຮ່ວມມືສາມາດກໍານົດທີມງານໄປສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປສູ່ການປະດິດສ້າງ. ອີງຕາມການ Wietske Van Osch, ອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Michigan State, ການເລືອກລະຫວ່າງຊ່ອງທາງສາທາລະນະແລະເອກະຊົນສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສ້າງສັນໂດຍທີມງານ.
ການຮ່ວມມືໃນຊ່ອງທາງສາທາລະນະໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງການພັດທະນາ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການລວມຫຼືຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຜະລິດຜົນໄດ້ຮັບໃຫມ່. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ລົບກວນ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດບັນຫາໃຫມ່ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫມ່, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຂື້ນຈາກກຸ່ມທີ່ກໍານົດການສື່ສານເປັນເອກະຊົນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາຍັງແນະນໍາວ່າຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຢຸດເຊົາໃນຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງ, ຜູ້ຈັດການຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດຍຸດທະສາດແລະສົມທົບລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຄື່ອງມືຮ່ວມມືກັບໂຄງສ້າງການສື່ສານທີ່ເຫມາະສົມ.
ການສຶກສາສະເຫນີສາມຈຸດສໍາລັບຜູ້ຈັດການພິຈາລະນາ:
1. ເລືອກເຄື່ອງມືຮ່ວມມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທັງພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ແລະສ່ວນຕົວ.
2. ຊອກຫາວິທີການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມເອກະຊົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ພາຍໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກວ້າງຂວາງ.
3. ສົມທົບກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສ້າງເສັ້ນທາງຫຼາຍໄປສູ່ປະເພດຕ່າງໆຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ນໍາທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າບໍ່ມີວິທີການຫນຶ່ງຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມກັບນະວັດກໍາ. Burcu Bulgurcu, ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານຂອງໂຮງຮຽນການຄຸ້ມຄອງ Ted Rogers ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto Metropolitan, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເພື່ອຮັບເອົາຫຼາຍເສັ້ນທາງໄປສູ່ຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະນໍາໃຊ້ພວກມັນເພື່ອເພີ່ມທ່າແຮງຂອງແຮງງານດິຈິຕອນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງທາງເລືອກຂະຫນາດນ້ອຍພາຍໃນເຄື່ອງມືຮ່ວມມືໃນການຂັບລົດນະວັດກໍາໃນບ່ອນເຮັດວຽກດິຈິຕອນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈ່າຍໄດ້ສໍາລັບຄວາມຄິດສ້າງສັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງແລະນໍາໃຊ້ທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງທີມງານຂອງພວກເຂົາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: MIT Sloan Management Review
ນິຍາມ:
- ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການພັດທະນາ: ການລວມຫຼືຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຜະລິດຜົນໄດ້ຮັບໃຫມ່.
– ຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ລົບກວນ: ການທໍາລາຍຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງວັດຖຸຫຼືບັນຫາທີ່ຈະນໍາເອົາທັດສະນະໃຫມ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການທົບທວນການຄຸ້ມຄອງ MIT Sloan: "ອິດທິພົນອັນເລິກເຊິ່ງຂອງທາງເລືອກນ້ອຍໆໃນການຮ່ວມມືດ້ານດິຈິຕອນ" - [ແຫຼ່ງ]
– Wietske Van Osch – ປະທານການຄົ້ນຄວ້າການາດາ ໃນວິສາຫະກິດສື່ສັງຄົມ ແລະການຮ່ວມມືດ້ານດິຈິຕອລ ທີ່ HEC Montreal ແລະຮອງສາດສະດາຈານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Michigan.
– Burcu Bulgurcu – ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານແລະນັກຄົ້ນຄວ້າ Rogers Cybersecure Catalyst ຢູ່ໂຮງຮຽນການຄຸ້ມຄອງ Ted Rogers ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto Metropolitan.
ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ເປັນບົດສະຫຼຸບຂອງບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບແລະບໍ່ມີຄໍາເວົ້າໂດຍກົງ.