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ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາດິຈິຕອນທາງໄກຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບບັນລຸການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດທີ່ຄວບຄຸມ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາດິຈິຕອນທາງໄກຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບບັນລຸການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດທີ່ຄວບຄຸມ

ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາດິຈິຕອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ບັນລຸການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດທີ່ຄວບຄຸມ, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ທີ່ນໍາສະເຫນີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ Hypertension 2023 ຂອງສະມາຄົມຫົວໃຈອາເມລິກາ. ຢູ່ຄລີນິກສຸຂະພາບຊຸມຊົນ 54 ແຫ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ 13 ລັດໃນທົ່ວສະຫະລັດ.

ຄົນເຈັບທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ກັບ app ໂທລະສັບດິຈິຕອນທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະຫນອງການອ່ານຄວາມດັນເລືອດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລສຸຂະພາບໃນຄລີນິກໄດ້ທົບທວນຄືນຂໍ້ມູນຜ່ານທາງເວັບ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການປະເມີນການປະຕິບັດຕາມຢາຂອງຄົນເຈັບແລະອາການຫຼືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພົບ. ປະຕູໃຫ້ບຸລິມະສິດຄົນເຈັບໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄວາມກັງວົນ, ແລະແພດສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຄົນເຈັບຜ່ານ app ຫຼືທາງໂທລະສັບເພື່ອໃຫ້ຄູຝຶກສອນຫຼືເຮັດການປ່ຽນແປງການປິ່ນປົວ. ຄົນເຈັບຍັງໄດ້ຮັບການສະຫນອງເຄື່ອງຕິດຕາມຄວາມດັນເລືອດຢູ່ເຮືອນແລະອຸປະກອນການສຶກສາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການແລະສຸຂະພາບຈິດ.

ການສຶກສາພົບວ່າຄົນເຈັບທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຢ່າງຫນ້ອຍ 90 ມື້ມີປະສົບການການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ. ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການ, ພຽງແຕ່ 31% ຂອງຄົນເຈັບໄດ້ຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ, ໃນຂະນະທີ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາການສຶກສາ, 61% ໄດ້ບັນລຸການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດຄວບຄຸມ. ໃນບັນດາຄົນເຈັບໃນເບື້ອງຕົ້ນມີຄວາມດັນເລືອດທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງ (55%) ໄດ້ບັນລຸຄວາມດັນເລືອດທີ່ຄວບຄຸມຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເວົ້າພາສາແອສປາໂຍນຜູ້ທີ່ໃຊ້ app ຕິດຕາມກວດກາສະບັບພາສາແອສປາໂຍນໄດ້ເຫັນອັດຕາຜົນສໍາເລັດສູງກວ່າ, ໂດຍ 70% ບັນລຸການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດຄວບຄຸມ.

"ພວກເຮົາປະຫລາດໃຈທີ່ຫຼາຍກ່ວາ 50% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການສາມາດຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດໄດ້. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລວມເອົາຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມດິຈິຕອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງ app ກັບຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຈາກແພດຫມໍສາມາດປັບປຸງອັດຕາການຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ,”, ທ່ານດຣ Irina Yermilov, ຜູ້ນໍາພາການສຶກສາກ່າວ. ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງການການຄຸ້ມຄອງດິຈິຕອນນີ້ມີທ່າແຮງໃນການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບແລະການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນເລືອດທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ເຮັດໃຫ້ການໂຈມຕີຫົວໃຈແລະເສັ້ນເລືອດຕັນໃນຫນ້ອຍລົງ. ການສຶກສາໃນອະນາຄົດຈະກວດເບິ່ງວ່າຄຸນລັກສະນະໃດຂອງໂຄງການປະກອບສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າການສຶກສາມີຂໍ້ ຈຳ ກັດ, ລວມທັງການຂາດຄວາມສາມາດທົ່ວໄປຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ກວ້າງຂວາງແລະບໍ່ມີກຸ່ມຄວບຄຸມທີ່ໄດ້ຮັບການດູແລມາດຕະຖານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງໂຄງການຕິດຕາມກວດກາດິຈິຕອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນການປັບປຸງການຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດແລະຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງຄົນເຈັບ.

ທີ່ມາ: American Heart Association

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