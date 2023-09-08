Meta-Sorter: AI-Based Method ປັບປຸງການຕິດສະຫຼາກ Biome ໃນຕົວຢ່າງ Microbiome

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ Huazhong ໄດ້ພັດທະນາວິທີການ AI ໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "Meta-Sorter" ເພື່ອປັບປຸງການຕິດສະຫຼາກ biome ສໍາລັບຕົວຢ່າງ microbiome. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມແລະນິເວດວິທະຍາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການ Meta-Sorter leverages ເຄືອຂ່າຍ neural ແລະການໂອນເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບຖ້ວນໃນຖານຂໍ້ມູນ MGnify.
ວິທີການ Meta-Sorter ປະກອບດ້ວຍສອງຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ. ຫນ້າທໍາອິດ, ຮູບແບບເຄືອຂ່າຍ neural ແມ່ນການກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ຕົວຢ່າງຈຸລິນຊີຫຼາຍກວ່າ 118,000 ຈາກ 134 biomes ແລະ ontology biome ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ຮູບແບບນີ້ບັນລຸໄດ້ AUROC ໂດຍສະເລ່ຍທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ (ພື້ນທີ່ພາຍໃຕ້ເສັ້ນໂຄ້ງລັກສະນະການປະຕິບັດຕົວຮັບ) ຂອງ 0.896, ການຈັດປະເພດຕົວຢ່າງຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບຂໍ້ມູນ biome ລາຍລະອຽດ.
ຂັ້ນຕອນທີສອງກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ການຮຽນຮູ້ການຍົກຍ້າຍກັບຕົວຢ່າງທີ່ນໍາສະເຫນີໃຫມ່ທີ່ມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລວມເອົາ 34,209 ຕົວຢ່າງໃຫມ່ຈາກ 35 biomes, ລວມທັງແປດໃຫມ່, ເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບເຄືອຂ່າຍ neural ການໂອນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ AUROC ສະເລ່ຍທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ 0.989, ຄາດຄະເນປະສິດທິຜົນຂອງຂໍ້ມູນ biome ສໍາລັບຕົວຢ່າງທີ່ນໍາສະເຫນີໃຫມ່ທີ່ມີປ້າຍຊື່ "ຊີວະພາບປະສົມ."
Meta-Sorter ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍລວມຂອງ 96.7% ໃນການຈັດປະເພດຕົວຢ່າງທີ່ມີຄໍາບັນຍາຍ biome ທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄວາມຜິດພາດ cascading ແລະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນພົບຄວາມຮູ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມແລະວິໄນວິທະຍາສາດອື່ນໆ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Meta-Sorter ປັບປຸງຄໍາບັນຍາຍກ່ຽວກັບ biome ສໍາລັບຕົວຢ່າງທີ່ຂຽນຫຍໍ້ລົງລຸ່ມ ແລະຄໍາບັນຍາຍທີ່ຜິດພາດ. ການມອບຫມາຍອັດຕະໂນມັດຂອງການຈັດປະເພດທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ກັບຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່ານອກເຫນືອຈາກວັນນະຄະດີຕົ້ນສະບັບ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວຢ່າງເຂົ້າໄປໃນປະເພດສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບົດສະຫຼຸບການຄົ້ນຄວ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ໂປໂຕຄອນມາດຕະຖານສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນແລະການລວມເອົາຂໍ້ມູນ meta ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, Meta-Sorter ຄາດວ່າຈະປະຕິວັດການວິເຄາະແລະການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຕົວຢ່າງຊຸມຊົນຈຸລິນຊີ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄົ້ນພົບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າໃນຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ microbiome ແລະນອກເຫນືອການ.
ທີ່ມາ:
Nan Wang et al, ການປັບປຸງການຕິດສະຫຼາກ biome ສໍາລັບຕົວຢ່າງຊຸມຊົນຈຸລິນຊີຂະຫນາດໃຫຍ່: ນໍາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ neural ແລະການຮຽນຮູ້ການໂອນ, ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມແລະນິເວດວິທະຍາ (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304