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Meta-Sorter: AI-Based Method ປັບປຸງການຕິດສະຫຼາກ Biome ໃນຕົວຢ່າງ Microbiome

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Meta-Sorter: AI-Based Method ປັບປຸງການຕິດສະຫຼາກ Biome ໃນຕົວຢ່າງ Microbiome

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ Huazhong ໄດ້ພັດທະນາວິທີການ AI ໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "Meta-Sorter" ເພື່ອປັບປຸງການຕິດສະຫຼາກ biome ສໍາລັບຕົວຢ່າງ microbiome. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມແລະນິເວດວິທະຍາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການ Meta-Sorter leverages ເຄືອຂ່າຍ neural ແລະການໂອນເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບຖ້ວນໃນຖານຂໍ້ມູນ MGnify.

ວິທີການ Meta-Sorter ປະກອບດ້ວຍສອງຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ. ຫນ້າທໍາອິດ, ຮູບແບບເຄືອຂ່າຍ neural ແມ່ນການກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ຕົວຢ່າງຈຸລິນຊີຫຼາຍກວ່າ 118,000 ຈາກ 134 biomes ແລະ ontology biome ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ຮູບແບບນີ້ບັນລຸໄດ້ AUROC ໂດຍສະເລ່ຍທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ (ພື້ນທີ່ພາຍໃຕ້ເສັ້ນໂຄ້ງລັກສະນະການປະຕິບັດຕົວຮັບ) ຂອງ 0.896, ການຈັດປະເພດຕົວຢ່າງຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບຂໍ້ມູນ biome ລາຍລະອຽດ.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​ສອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ກັບ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃຫມ່​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລວມເອົາ 34,209 ຕົວຢ່າງໃຫມ່ຈາກ 35 biomes, ລວມທັງແປດໃຫມ່, ເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບເຄືອຂ່າຍ neural ການໂອນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ AUROC ສະເລ່ຍທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ 0.989, ຄາດຄະເນປະສິດທິຜົນຂອງຂໍ້ມູນ biome ສໍາລັບຕົວຢ່າງທີ່ນໍາສະເຫນີໃຫມ່ທີ່ມີປ້າຍຊື່ "ຊີວະພາບປະສົມ."

Meta-Sorter ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍລວມຂອງ 96.7% ໃນການຈັດປະເພດຕົວຢ່າງທີ່ມີຄໍາບັນຍາຍ biome ທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄວາມຜິດພາດ cascading ແລະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນພົບຄວາມຮູ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມແລະວິໄນວິທະຍາສາດອື່ນໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ, Meta-Sorter ປັບປຸງຄໍາບັນຍາຍກ່ຽວກັບ biome ສໍາລັບຕົວຢ່າງທີ່ຂຽນຫຍໍ້ລົງລຸ່ມ ແລະຄໍາບັນຍາຍທີ່ຜິດພາດ. ການມອບຫມາຍອັດຕະໂນມັດຂອງການຈັດປະເພດທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ກັບຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່ານອກເຫນືອຈາກວັນນະຄະດີຕົ້ນສະບັບ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວຢ່າງເຂົ້າໄປໃນປະເພດສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບົດສະຫຼຸບການຄົ້ນຄວ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ໂປໂຕຄອນມາດຕະຖານສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນແລະການລວມເອົາຂໍ້ມູນ meta ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, Meta-Sorter ຄາດວ່າຈະປະຕິວັດການວິເຄາະແລະການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຕົວຢ່າງຊຸມຊົນຈຸລິນຊີ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄົ້ນພົບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າໃນຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ microbiome ແລະນອກເຫນືອການ.

ທີ່​ມາ​:
Nan Wang et al, ການປັບປຸງການຕິດສະຫຼາກ biome ສໍາລັບຕົວຢ່າງຊຸມຊົນຈຸລິນຊີຂະຫນາດໃຫຍ່: ນໍາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ neural ແລະການຮຽນຮູ້ການໂອນ, ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມແລະນິເວດວິທະຍາ (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304

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