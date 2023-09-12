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Xiaomi ຈະເປີດຕົວ Redmi Note 13 Pro Series ທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ 200MP ແລະຊິບເຊັດ MediaTek ໃໝ່

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Xiaomi ຈະເປີດຕົວ Redmi Note 13 Pro Series ທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ 200MP ແລະຊິບເຊັດ MediaTek ໃໝ່

ຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນຂອງຈີນ Xiaomi ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍຍີ່ຫໍ້ຍ່ອຍ Redmi ທີ່ມີລາຄາຖືກຂອງຕົນດ້ວຍຊຸດ Redmi Note 13 Pro ທີ່ຈະມາເຖິງ. ບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດໃນ Weibo ວ່າປ່ອງຢ້ຽມການເປີດຕົວສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ໃນປະເທດຈີນຈະເປັນໃນທ້າຍເດືອນນີ້. ຊຸດ Redmi Note 13 Pro ຈະມີສອງລຸ້ນຄື: Redmi Note 13 Pro ແລະ Redmi Note 13 Pro+.

ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນທີ່ສໍາຄັນຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຕົ້ນຕໍ 200MP ຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມສາມາດຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລຸ້ນ Redmi Note 13 Pro ຈະມີຊິບເຊັດ MediaTek ໃໝ່, ເຊິ່ງໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ.

ຮູບແບບ Redmi Note 13 Pro+ ຄາດວ່າຈະມາພ້ອມກັບເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບ Samsung ISOCELL ທີ່ຖືກປັບແຕ່ງ, ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບການຖ່າຍຮູບ. ເຊັນເຊີນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ໃຊ້ໃນ Redmi Note 12 Pro+ 5G.

ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ TENAA, ໂທລະສັບສະຫຼາດທັງສອງຈະມາພ້ອມກັບຈໍສະແດງຜົນ 6.67 ນິ້ວ OLED ແລະສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມຕໍ່ 5G. Redmi Note 13 Pro+ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຫ້ RAM ສູງສຸດ 18GB, ໃນຂະນະທີ່ Redmi Note 13 Pro ອາດຈະມີ RAM ສູງສຸດ 16GB.

Xiaomi ໄດ້ຢືນຢັນແລ້ວວ່າຊຸດ Redmi Note 13 Pro ຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງ 200MP. ຮຸ່ນ Pro+ ທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບເຊັດ 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra, ເຊິ່ງເປັນການຍົກລະດັບຫຼາຍກວ່າ Dimensity 7200 ປົກກະຕິທີ່ພົບໃນສະມາດໂຟນອື່ນໆ. ອຸປະກອນທັງສອງຍັງຄາດວ່າຈະປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ selfie 16MP.

ກ່ຽວກັບຄວາມຈຸຂອງແບດເຕີຣີ, Redmi Note 13 Pro ມີຂ່າວລືວ່າມີຫມໍ້ໄຟ 4,880mAh, ໃນຂະນະທີ່ Redmi Note 13 Pro+ ຈະມາພ້ອມກັບແບດເຕີຣີ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ 5,020mAh.

ຊຸດ Redmi Note 13 Pro ຂອງ Xiaomi ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມສາມາດກ້ອງຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງແລະປະສິດທິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ດ້ວຍການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງໃນປະເທດຈີນ, ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ສະມາດໂຟນທີ່ປະທັບໃຈຈາກຍີ່ຫໍ້ຍ່ອຍ Redmi ຂອງ Xiaomi.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມ: FoneArena
– ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບ: Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition
– ຊິບເຊັດ: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

ໝາຍເຫດ: ບໍ່ມີຮູບພາບ ຫຼືແທັກ HTML ຢູ່ໃນບົດຄວາມສຸດທ້າຍ.

By Gabriel Botha

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