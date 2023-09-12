Xiaomi ຈະເປີດຕົວ Redmi Note 13 Pro Series ທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ 200MP ແລະຊິບເຊັດ MediaTek ໃໝ່

ຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນຂອງຈີນ Xiaomi ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍຍີ່ຫໍ້ຍ່ອຍ Redmi ທີ່ມີລາຄາຖືກຂອງຕົນດ້ວຍຊຸດ Redmi Note 13 Pro ທີ່ຈະມາເຖິງ. ບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດໃນ Weibo ວ່າປ່ອງຢ້ຽມການເປີດຕົວສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ໃນປະເທດຈີນຈະເປັນໃນທ້າຍເດືອນນີ້. ຊຸດ Redmi Note 13 Pro ຈະມີສອງລຸ້ນຄື: Redmi Note 13 Pro ແລະ Redmi Note 13 Pro+.
ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນທີ່ສໍາຄັນຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຕົ້ນຕໍ 200MP ຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມສາມາດຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລຸ້ນ Redmi Note 13 Pro ຈະມີຊິບເຊັດ MediaTek ໃໝ່, ເຊິ່ງໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ.
ຮູບແບບ Redmi Note 13 Pro+ ຄາດວ່າຈະມາພ້ອມກັບເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບ Samsung ISOCELL ທີ່ຖືກປັບແຕ່ງ, ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບການຖ່າຍຮູບ. ເຊັນເຊີນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ໃຊ້ໃນ Redmi Note 12 Pro+ 5G.
ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ TENAA, ໂທລະສັບສະຫຼາດທັງສອງຈະມາພ້ອມກັບຈໍສະແດງຜົນ 6.67 ນິ້ວ OLED ແລະສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມຕໍ່ 5G. Redmi Note 13 Pro+ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຫ້ RAM ສູງສຸດ 18GB, ໃນຂະນະທີ່ Redmi Note 13 Pro ອາດຈະມີ RAM ສູງສຸດ 16GB.
Xiaomi ໄດ້ຢືນຢັນແລ້ວວ່າຊຸດ Redmi Note 13 Pro ຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງ 200MP. ຮຸ່ນ Pro+ ທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບເຊັດ 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra, ເຊິ່ງເປັນການຍົກລະດັບຫຼາຍກວ່າ Dimensity 7200 ປົກກະຕິທີ່ພົບໃນສະມາດໂຟນອື່ນໆ. ອຸປະກອນທັງສອງຍັງຄາດວ່າຈະປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ selfie 16MP.
ກ່ຽວກັບຄວາມຈຸຂອງແບດເຕີຣີ, Redmi Note 13 Pro ມີຂ່າວລືວ່າມີຫມໍ້ໄຟ 4,880mAh, ໃນຂະນະທີ່ Redmi Note 13 Pro+ ຈະມາພ້ອມກັບແບດເຕີຣີ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ 5,020mAh.
ຊຸດ Redmi Note 13 Pro ຂອງ Xiaomi ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມສາມາດກ້ອງຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງແລະປະສິດທິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ດ້ວຍການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງໃນປະເທດຈີນ, ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ສະມາດໂຟນທີ່ປະທັບໃຈຈາກຍີ່ຫໍ້ຍ່ອຍ Redmi ຂອງ Xiaomi.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມ: FoneArena
– ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບ: Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition
– ຊິບເຊັດ: MediaTek Dimensity 7200-Ultra
ໝາຍເຫດ: ບໍ່ມີຮູບພາບ ຫຼືແທັກ HTML ຢູ່ໃນບົດຄວາມສຸດທ້າຍ.