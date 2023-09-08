Reddit ແນະນຳຄຸນສົມບັດການແປຫຼັງການແປ ແລະສູນຊ່ວຍເຫຼືອການອັບເດດ

Reddit, ເວທີອອນໄລນ໌ທີ່ນິຍົມ, ໄດ້ເປີດເຜີຍຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແປຂໍ້ຄວາມເປັນພາສາຕ່າງໆ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຈະມີແປດພາສາ, ລວມທັງພາສາອັງກິດ, ແອສປາໂຍນ, ເຢຍລະມັນ, ຝຣັ່ງ, ປອກຕຸຍການ, Italian, ໂຮນລັງ, ແລະຊູແອັດ.
ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດການແປນີ້, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄລິກໃສ່ປຸ່ມ “ແປ” ທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງ Redditor ຢູ່ເທິງສຸດຂອງໂພສ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງເລືອກພາສາທີ່ຕ້ອງການໃນການຕັ້ງຄ່າກ່ອນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນອຸປະກອນ Android ແລະ iOS ເທົ່ານັ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກຈາກລະບົບໃນເວທີເວັບ.
ນອກເຫນືອຈາກການຕອບຄໍາແປ, Reddit ຍັງກໍາລັງທົດລອງການແປພາສາສໍາລັບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບທັງ iOS ແລະ Android. ໃນການປະກາດທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການຂອງຕົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະສົບການການສົນທະນາທັງຫມົດໃນ Reddit ຫຼາຍພາສາໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Reddit ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປັບປຸງສູນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົນ. ດຽວນີ້ສູນຊ່ວຍເຫຼືອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງສູນກາງທີ່ລວມສູນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້. ການປັບປຸງນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການແນະນໍາຂອງ Reddit ຂອງ Mod Helper Program, ເຊິ່ງໃຫ້ລາງວັນຜູ້ຄວບຄຸມສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄວບຄຸມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ດ້ວຍຄຸນສົມບັດແລະການປັບປຸງໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້, Reddit ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະສົ່ງເສີມການສົນທະນາຫຼາຍພາສາພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນ.
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