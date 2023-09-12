ການຂາຍ Realme 5G: ສ່ວນຫຼຸດ ແລະຂໍ້ສະເໜີໃນສະມາດໂຟນທີ່ເລືອກ

ການຂາຍ Realme 5G ຕອນນີ້ມີຊີວິດຢູ່, ສະເຫນີໃຫ້ລູກຄ້າໃນປະເທດອິນເດຍມີໂອກາດທີ່ຈະປະຫຍັດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ Realme 5G ທີ່ເລືອກ. ວັນທີຂາຍແມ່ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ຫາ 17 ກັນຍາ, ແລະລູກຄ້າສາມາດຮັບສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆໃນສະມາດໂຟນເຊັ່ນ: Realme Narzo 60x, Realme 11 5G, ແລະ Realme 11 Pro 5G.
ໃນລະຫວ່າງການຂາຍ, ລູກຄ້າສາມາດປະຫຍັດໄດ້ເຖິງ Rs. 12,000 ໃນການຊື້ໂທລະສັບ Realme 5G ທີ່ມີສິດ. ສ່ວນຫຼຸດລວມມີການຫຼຸດລາຄາທັນທີ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ສະເໜີທະນາຄານ ແລະຂໍ້ສະເໜີແລກປ່ຽນ.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ສະເຫນີທີ່ເນັ້ນຫນັກແມ່ນສ່ວນຫຼຸດທັນທີຂອງ Rs. 1,000 ໃນ Realme Narzo 60x 5G ທີ່ເປີດຕົວໃຫມ່. ໂທລະສັບສະຫຼາດນີ້, ມີຢູ່ໃນ 4GB + 128GB ແລະ 6GB + 128GB RAM ແລະການຕັ້ງຄ່າການເກັບຮັກສາ, ສາມາດຊື້ໄດ້ໃນລາຄາ Rs. 11,999. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຊື້ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບລາງວັນ 2X ຫຼຽນມູນຄ່າສູງເຖິງ Rs. 279 ແລະຟຣີ 6 ເດືອນປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຫນ້າຈໍ.
Realme 11 series, ລວມທັງ Realme 11 5G, Realme 11 Pro, ແລະ Realme 11 Pro+, ຍັງມີຢູ່ໃນລາຄາຜ່ອນຜັນ. Realme 11 5G ມີສ່ວນຫຼຸດລາຄາ Rs. 1,500, ໃນຂະນະທີ່ Realme 11 Pro ແລະ Realme 11 Pro+ ມີສ່ວນຫຼຸດຂອງ Rs. 2,000. ຜູ້ຊື້ຍັງສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກທາງເລືອກ EMI ທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທຸກລຸ້ນຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍມີລາຄາຕັ້ງແຕ່ Rs. ຈາກລາຄາ 21,999 ບາດ 25,999.
ໂທລະສັບສະຫຼາດອື່ນໆໃນການຂາຍລວມມີ Realme 11x 5G, ເຊິ່ງສະຫນອງໃຫ້ມີທາງເລືອກ EMI ທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ບໍ່ມີສ່ວນຫຼຸດ. ມັນມີຢູ່ໃນ 6GB + 128GB ແລະ 8GB + 128GB RAM ແລະທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາ, ລາຄາ Rs. 14,999 ແລະ Rs. 15,999, ຕາມລໍາດັບ.
Realme Narzo 60 5G ແລະ Realme Narzo 60 Pro 5G ຍັງໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດຂອງ Rs. 1,300 ແລະ Rs. 2,000, ຕາມລໍາດັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີສ່ວນຫຼຸດທະນາຄານຂອງ Rs. 250 ມີຢູ່ໃນ ICICI, Kotak Mahindra, ແລະທຸລະກໍາບັດເຄຣດິດຂອງທະນາຄານ Axis.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຂາຍ Realme 5G ໃຫ້ໂອກາດແກ່ລູກຄ້າໃນການປະຢັດໃນສະມາດໂຟນຄຸນນະພາບສູງທີ່ມີຄວາມສາມາດ 5G ຂັ້ນສູງ. ດ້ວຍສ່ວນຫຼຸດ, ຂໍ້ສະເໜີ, ແລະທາງເລືອກການເງິນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່, ມັນເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະອັບເກຣດໂທລະສັບ Realme 5G.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]