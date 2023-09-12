Razorpay ຊື້ BillMe ການເລີ່ມຕົ້ນໃບແຈ້ງໜີ້ດິຈິຕອນເພື່ອເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າ

Fintech unicorn Razorpay ໄດ້ປະກາດການຊື້ BillMe, ໃບແຈ້ງໜີ້ດິຈິຕອນແລະການເລີ່ມຕົ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າ. ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງບໍລິສັດ Mumbai ໄດ້ພັດທະນາເວທີທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອລົບລ້າງໃບບິນເຈ້ຍແລະເພີ່ມມູນຄ່າເພີ່ມສໍາລັບຜູ້ຄ້າໂດຍຜ່ານໃບແຈ້ງຫນີ້ດິຈິຕອນ. ນີ້ເປັນການໄດ້ຊື້ຄັ້ງທີ 2022 ໂດຍ Razorpay, ເຊິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍຫຸ້ນສ່ວນຂອງຕົນນັບແຕ່ໄດ້ຊື້ Ezetap ໃນເດືອນສິງຫາ XNUMX.
ດ້ວຍການຊື້ກິດຈະການນີ້, Razorpay ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ມີຮູບແບບປະສົມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເນື່ອງຈາກຮູບແບບການໂຕ້ຕອບແບບ contactless ແລະ frictionless ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກ, Razorpay ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງ BillMe ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄ້າມີປະສົບການການອອກໃບແຈ້ງໜີ້ທີ່ເປັນແບບສ່ວນຕົວ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບສູງ. ໃບເກັບເງິນດິຈິຕອນທີ່ຜະລິດໂດຍ Razorpay ຈະສະເຫນີລັກສະນະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມຄິດເຫັນແລະທາງເລືອກການສໍາຫຼວດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າສາມາດປັບຍຸດທະສາດການມີສ່ວນພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ຄວາມມັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.
BillMe, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2018, ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 4,000 ທຸລະກິດ, ລວມທັງຍີ່ຫໍ້ໃຫຍ່ເຊັ່ນ: McDonald's, Burger King, Decathlon, ແລະ Cinepolis. ແພລະຕະຟອມນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍໃບແຈ້ງໜີ້ດິຈິຕອນພາຍໃນ 10 ນາທີ, ປັບປຸງຂະບວນການທີ່ປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, dashboards ຮັບໃຊ້ຕົນເອງທີ່ໃຫ້ໂດຍ BillMe ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າສາມາດວິເຄາະພຶດຕິກໍາຂອງລູກຄ້າ, ສ້າງກົດລະບຽບການໂຄສະນາທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂາຍຂ້າມແລະການໂຄສະນາ.
ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປະສົບການການຈ່າຍເງິນທີ່ຄ່ອງຕົວ ແລະໄວກວ່າທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍການອອກໃບແຈ້ງໜີ້ດິຈິຕອນ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາຫຼືເອົາໃບບິນຄ່າເຈ້ຍສໍາລັບການອ້າງອີງໃນອະນາຄົດ. ແທນທີ່ຈະ, ໃບບິນດິຈິຕອນຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍແລະສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຫຼາຍມິຕິສໍາລັບຜູ້ຄ້າເພື່ອເຂົ້າໃຈ, ມີສ່ວນຮ່ວມແລະເປົ້າຫມາຍລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາດີຂຶ້ນ.
Razorpay ເຫັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຕະຫຼາດໃບຮັບເງິນດິຈິຕອນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸ 2.3 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2027. ໂດຍການລວມເອົາການສະເຫນີຂາຍຂອງ BillMe, Razorpay ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດໂດດເດັ່ນໂດຍການເພີ່ມການພົວພັນກັບລູກຄ້າ, ຮັກສາລູກຄ້າ, ແລະເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາ. ການຊື້ກິດຈະການນີ້ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດຂອງ Razorpay ທີ່ຈະກາຍເປັນຮ້ານດຽວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບທຸກການແກ້ໄຂການຈ່າຍເງິນ, ໃຫ້ບໍລິການທຸລະກິດທຸກຂະຫນາດ.
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014, Razorpay ໄດ້ສະຫນອງການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີການຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານທຸລະກິດແລ້ວ. ບໍລິສັດໄດ້ຮັບປະກັນເງິນທຶນ 817 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ: Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, ແລະ MasterCard. ດ້ວຍການເພີ່ມຂອງ BillMe, Razorpay ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງຂອງຕົນໃນອຸດສາຫະກໍາ fintech ແລະເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າໃນພື້ນທີ່ການຈ່າຍເງິນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Razorpay ໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງໜີ້ດິຈິຕອນເລີ່ມຕົ້ນ BillMe: https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html