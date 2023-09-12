ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ Star Fox Arwing ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນ Starfield

ການສັນທະນາການຍານອະວະກາດໃໝ່ ແລະມີຄວາມປະທັບໃຈສູງໄດ້ປະກົດຂຶ້ນຢູ່ໃນອາວະກາດຂອງ Bethesda RPG Starfield. ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຊຸດ Star Fox ທີ່ຮັກແພງ, ຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມ 'BuckyArt1701' ໄດ້ອອກແບບເຮືອທີ່ກຳນົດເອງໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາລັກ Arwing. ບັນຊີສື່ສັງຄົມ Starfield ຢ່າງເປັນທາງການເຖິງແມ່ນໄດ້ແບ່ງປັນຮູບໜ້າຈໍຫຼາຍອັນຂອງການສ້າງທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້.
Starfield ເອົາອົງປະກອບຂອງເກມຫຼິ້ນບົດບາດຂອງ Bethesda ແບບຄລາສສິກພ້ອມດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ຂອງຍານອະວະກາດທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ. ຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງເຮືອຂອງເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສ້າງການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກແລະສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້. ນັບຕັ້ງແຕ່ການປ່ອຍອອກມາ, ແຟນໆໄດ້ອອກແບບເຮືອທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica ແລະ The Expanse.
ໃນຂະນະທີ່ຊຸດ Star Fox ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນການເຂົ້າໃຫມ່ໃນບາງເວລາ, ການພັກຜ່ອນຂອງ Arwing ໃນ Starfield ນີ້ເຮັດໃຫ້ແຟນໆສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມປາຖະຫນາຂອງເຂົາເຈົ້າຊົ່ວຄາວສໍາລັບການຜະຈົນໄພ intergalactic ຂອງ Fox McCloud. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການສູ້ຮົບໃນພື້ນທີ່ຫຼາຍໃນ Nintendo Switch, ການທົບທວນປະສົບການ Star Fox ຄລາສສິກຜ່ານບໍລິການ Switch Online ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີ.
Starfield ໄດ້ກາຍເປັນເກມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ສຸດຂອງ Bethesda ຢ່າງໄວວາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ມີຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າຫົກລ້ານຄົນເຂົ້າຮ່ວມ Constellation ພາຍໃນອາທິດເປີດ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເກມ, ລວມທັງການທົບທວນຄືນແລະຄໍາແນະນໍາ, ເຂົ້າໄປເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ Pure Xbox ອ້າຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາ.
ທ່ານຄິດແນວໃດຕໍ່ກັບການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມຂອງ Arwing ໃນ Starfield? ເຈົ້າຫວັງວ່າຈະມີເກມ Star Fox ໃໝ່ໃນອະນາຄົດບໍ? ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້.
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