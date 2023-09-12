ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຄວາມແຕກແຍກໃນວັດສະດຸ insulator Topological ຖືເປັນທ່າແຮງສໍາລັບ Advanced Electronics ແລະ Quantum Computing

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ຄວາມແຕກແຍກໃນວັດສະດຸ insulator Topological ຖືເປັນທ່າແຮງສໍາລັບ Advanced Electronics ແລະ Quantum Computing

ການບຸກທະລຸທີ່ຜ່ານມາໃນຂົງເຂດວັດສະດຸ insulator topological ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບເອເລັກໂຕຣນິກກ້າວຫນ້າທາງດ້ານແລະຄອມພິວເຕີ້ quantum, ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

ອຸປະກອນການ insulator topological ແມ່ນໄລຍະໃຫມ່ຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນສົມບັດ insulating ພາຍໃນໃນຂະນະທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດ conductive ເທິງຫນ້າດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງການຫຼາຍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ, ລວມທັງຄອມພິວເຕີ້ quantum.

ການນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ນັກວິທະຍາສາດຂອງ ORNL ໄດ້ສົບຜົນສໍາເລັດການຫັນເປັນ insulator ປົກກະຕິເປັນ insulator topological ສະນະແມ່ເຫຼັກ. ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າສາມາດໄຫຼຜ່ານພື້ນຜິວ ແລະຂອບຂອງວັດສະດຸໄດ້ຢ່າງເສລີ ໂດຍບໍ່ມີການກະຈາຍພະລັງງານໃດໆ, ເປັນການປູທາງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ແລະພະລັງງານຕໍ່າ.

ການຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາພາໂດຍ Mina Yoon ຂອງ ORNL, ຖືສັນຍາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະຕິບັດຈໍານວນຫລາຍ. ອັນນີ້ລວມເຖິງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ, ແລະ quantum computing ລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

ໂດຍ inducing ການປ່ຽນ polarization ຂອງ substrate ferroelectric ຜ່ານພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສ້າງສະນະແມ່ເຫຼັກແລະ topological ທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນອຸປະກອນການ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຄວບຄຸມລັດ quantum ນີ້ສາມາດປະຕິວັດພາກສະຫນາມຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແລະຄອມພິວເຕີ້.

ການຄົ້ນພົບໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ 2D Materials ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ລະເຫີຍຂອງຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກແລະ topological ຂອງຮູບເງົາບາງໆ MnBi2Te4". ການສຶກສາໄດ້ຮັບທຶນຈາກວິທະຍາສາດພະລັງງານພື້ນຖານແລະສູນວິທະຍາສາດ Quantum.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- "ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ລະເຫີຍຂອງສະນະແມ່ເຫຼັກແລະ topological ຂອງຮູບເງົາບາງ MnBi2Te4" ໂດຍ Wei Luo, Mao-Hua Du, Fernando A Reboredo, ແລະ Mina Yoon, ວັດສະດຸ 2D

- ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Oak Ridge (ORNL)

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຈັກກະວານແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 69% ພະລັງງານຊ້ໍາ, ການວັດແທກໃຫມ່ຢືນຢັນ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດສີດໍາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕັດແຂບໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ອົງການ NASA ເພື່ອຖ່າຍທອດພາລະກິດກັບຄືນສູ່ OSIRIS-REx

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄໍາເຕືອນເຈົ້າຂອງງູ: ຮັບຜິດຊອບກັບສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າ

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ