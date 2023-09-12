ຄວາມແຕກແຍກໃນວັດສະດຸ insulator Topological ຖືເປັນທ່າແຮງສໍາລັບ Advanced Electronics ແລະ Quantum Computing

ການບຸກທະລຸທີ່ຜ່ານມາໃນຂົງເຂດວັດສະດຸ insulator topological ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບເອເລັກໂຕຣນິກກ້າວຫນ້າທາງດ້ານແລະຄອມພິວເຕີ້ quantum, ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Oak Ridge National Laboratory (ORNL).
ອຸປະກອນການ insulator topological ແມ່ນໄລຍະໃຫມ່ຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນສົມບັດ insulating ພາຍໃນໃນຂະນະທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດ conductive ເທິງຫນ້າດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງການຫຼາຍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ, ລວມທັງຄອມພິວເຕີ້ quantum.
ການນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ນັກວິທະຍາສາດຂອງ ORNL ໄດ້ສົບຜົນສໍາເລັດການຫັນເປັນ insulator ປົກກະຕິເປັນ insulator topological ສະນະແມ່ເຫຼັກ. ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າສາມາດໄຫຼຜ່ານພື້ນຜິວ ແລະຂອບຂອງວັດສະດຸໄດ້ຢ່າງເສລີ ໂດຍບໍ່ມີການກະຈາຍພະລັງງານໃດໆ, ເປັນການປູທາງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ແລະພະລັງງານຕໍ່າ.
ການຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາພາໂດຍ Mina Yoon ຂອງ ORNL, ຖືສັນຍາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະຕິບັດຈໍານວນຫລາຍ. ອັນນີ້ລວມເຖິງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ, ແລະ quantum computing ລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ໂດຍ inducing ການປ່ຽນ polarization ຂອງ substrate ferroelectric ຜ່ານພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສ້າງສະນະແມ່ເຫຼັກແລະ topological ທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນອຸປະກອນການ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຄວບຄຸມລັດ quantum ນີ້ສາມາດປະຕິວັດພາກສະຫນາມຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແລະຄອມພິວເຕີ້.
ການຄົ້ນພົບໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ 2D Materials ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ລະເຫີຍຂອງຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກແລະ topological ຂອງຮູບເງົາບາງໆ MnBi2Te4". ການສຶກສາໄດ້ຮັບທຶນຈາກວິທະຍາສາດພະລັງງານພື້ນຖານແລະສູນວິທະຍາສາດ Quantum.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ລະເຫີຍຂອງສະນະແມ່ເຫຼັກແລະ topological ຂອງຮູບເງົາບາງ MnBi2Te4" ໂດຍ Wei Luo, Mao-Hua Du, Fernando A Reboredo, ແລະ Mina Yoon, ວັດສະດຸ 2D
- ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Oak Ridge (ORNL)